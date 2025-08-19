Bí quyết sống an nhiên tuổi già: Cụ ông 65 tuổi có lương hưu 10 triệu đồng tiết lộ 3 điều quan trọng
GĐXH - Cuộc đời là một hành trình dài, và tuổi già chính là "bài kiểm tra" cuối cùng để biết ai đã thật sự sống một đời ý nghĩa.
Ở tuổi 65, ông Vương (Trung Quốc) lại khiến cả làng phải ngưỡng mộ vì dù tuổi già sống một mình, ông vẫn tận hưởng từng ngày hạnh phúc, thảnh thơi.
Người bạn đời đã sớm ra đi, con cái lại làm ăn xa, nhưng ông chưa từng cảm thấy cô đơn. Trái lại, cuộc sống tuổi già của ông khiến nhiều người phải thốt lên: "Giàu có đến mấy cũng chưa chắc sung sướng bằng ông Vương!".
Mỗi sáng, ông ra công viên chơi bóng chuyền cùng bạn bè đồng niên. Chiều đến, ông lại thong dong mang ghế ra sân hóng gió. Cuộc sống giản dị ấy, tưởng chừng bình thường, nhưng ẩn chứa sau đó là cả một triết lý sống đáng suy ngẫm.
Để có được sự an nhàn này, ông Vương đã giữ cho mình 3 "chìa khóa vàng" của tuổi già:
1. Có đủ khả năng tài chính: Lương hưu chính là bệ đỡ
Ông Vương chia sẻ, điều quan trọng nhất giúp ông không phải lo lắng chính là khoản lương hưu gần 3.000 NDT/tháng (khoảng 10,9 triệu đồng).
Trước đây, ông là giáo viên tiểu học, nhờ cống hiến nhiều năm nên đến khi nghỉ hưu, ông nhận được mức lương ổn định và khá hậu hĩnh.
Nhờ có khoản lương hưu này, ông không phải ngửa tay xin con cái, cũng chẳng phải lo hôm nay ăn gì, mai mặc gì. Muốn mua gì thì mua, thích ăn gì thì ăn – đó chính là tự do.
Ông kể về một người bạn đồng trang lứa, cả đời làm việc qua loa, không có lương hưu. Về già, người bạn ấy phải sống dựa vào con cái, chi tiêu gì cũng ngại, làm gì cũng sợ phật lòng con.
"Sống như thế chẳng khác nào sống trong nhà tù vô hình", ông Vương thở dài.
Với ông, kinh tế chính là thước đo của sự tự do. Người trẻ nên chọn công việc có chế độ lương hưu và sớm lập quỹ tiết kiệm cho tuổi già.
Bởi đến khi sức yếu, không còn khả năng kiếm tiền, thì khoản lương hưu sẽ trở thành "bùa hộ mệnh" để bạn sống an nhàn.
2. Không ở chung với con: Khoảng cách vừa đủ để giữ hòa khí
Có một thời gian, ông Vương từng lên thành phố ở cùng vợ chồng con trai. Nhưng chỉ vài ngày sau, ông lại xách vali quay về quê.
Ông thẳng thắn: "Về già, nếu có thể, đừng sống chung với con cái. Sống một mình vẫn thoải mái và hạnh phúc hơn nhiều".
Theo ông, cha mẹ đã dành cả đời nuôi dưỡng con cái. Đến khi con trưởng thành, trách nhiệm chăm sóc cháu phải thuộc về chúng.
Ông sẵn sàng hỗ trợ con cái về tài chính để thuê bảo mẫu, nhưng không chấp nhận bị buộc gắn cuộc đời mình với việc chăm cháu thay con.
Ông tin rằng, giữa cha mẹ và con cái, cần một khoảng cách vừa phải. Quá gần dễ nảy sinh mâu thuẫn, nhưng xa cách quá lại lạnh nhạt.
Vì vậy, ông chọn cách giữ liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng qua lại chơi, nhưng không phụ thuộc lẫn nhau. Cách sống này giúp tình cảm gia đình bền chặt, lâu dài hơn.
3. Giữ cơ thể khỏe mạnh: Bí quyết sống vui sống thọ
Ở tuổi 65, ông Vương vẫn tràn đầy năng lượng. Bí quyết của ông rất đơn giản, đó là tập thể dục đều đặn. Mỗi sáng ông chạy bộ, chiều lại chơi bóng chuyền.
Ông kể, một đồng nghiệp của mình khi nghỉ hưu suốt 5 năm chỉ quanh quẩn ở nhà, không vận động.
Kết quả là tăng cân, huyết áp cao, mắc đủ thứ bệnh. Nhìn bạn, ông càng thêm tin rằng: "Tuổi già mà không vận động thì chẳng khác nào tự khóa mình vào bệnh tật".
Với ông, sức khỏe chính là "tài sản" quý giá nhất. Có sức khỏe, bạn mới thực sự tận hưởng được lương hưu, mới có niềm vui sống một mình mà không cần dựa dẫm vào ai.
Biến tuổi già trở nên tươi đẹp
Cuộc sống an nhàn tuổi già không tự nhiên mà có. Ông Vương đã minh chứng rằng chỉ cần chuẩn bị tài chính vững vàng, giữ khoảng cách hợp lý với con cái, và duy trì sức khỏe thể chất, thì tuổi già không còn là nỗi lo, mà trở thành giai đoạn đẹp đẽ nhất của đời người.
Sau vụ trekking ở Cúc Phương bị mất tích và lời nhắc: 5 mẹo sinh tồn cha mẹ phải dạy con ngayNuôi dạy con - 1 giờ trước
GĐXH - Từ vụ trekking Cúc Phương gây xôn xao, 5 kỹ năng sinh tồn sau đây là “bùa hộ mệnh” giúp con bạn biết để an toàn khi lạc trong rừng.
Cung hoàng đạo nam được dự đoán là những ông chồng tuyệt vời nhấtGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Theo chiêm tinh học, có những cung hoàng đạo nam sở hữu tính cách lý tưởng để trở thành "người chồng tuyệt vời" mà bất kỳ cô gái nào cũng khao khát.
Cặp đôi Đà Nẵng gây sốt mạng khi 3 con đều sinh thường vào ngày 5/9Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước
3 thiên thần nhỏ của một gia đình Đà Nẵng đều ra đời đúng ngày 5/9 trong 3 năm liên tiếp theo cách sinh thường; sự trùng hợp khiến cha mẹ các bé trở nên nổi tiếng.
Nàng dâu Nghệ An dự đám giỗ ở miền Tây, bất ngờ trước lễ vật bà con mang đếnGia đình - 15 giờ trước
Thay vì đưa phong bì tiền như phong tục ở một số địa phương, vùng miền khác, người miền Tây khi đến dự đám giỗ thường mang theo quà như đồ uống (bia, nước ngọt), gia vị (mắm, muối, đường) hay trái cây…
12 năm chăm sóc cụ ông hàng xóm: Không có tên trong di chúc nhưng lòng tôi mãn nguyệnGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Tôi nhận ra dù không có tên trong di chúc song tôi đã nhận ra được bài học quý, đó là có một thứ giá trị hơn tiền bạc.
Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹNuôi dạy con - 20 giờ trước
GĐXH - Trong hành trình nuôi dạy con, có những người cha mẹ không cần nhiều lời dạy dỗ, nhưng con cái vẫn trưởng thành tử tế, hiếu thảo và biết ơn.
Cha mẹ nói 5 câu này thường xuyên, con sẽ ngày càng xuất sắc vượt trộiNuôi dạy con - 20 giờ trước
GĐXH - Đôi khi, điều nuôi dưỡng trí tuệ và bản lĩnh của trẻ không phải vật chất, mà chính là những lời động viên giản dị nhưng giàu sức mạnh từ cha mẹ.
Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia HarvardGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Trong môi trường công sở, việc phải làm việc với đồng nghiệp khiến bạn khó chịu là điều gần như không tránh khỏi.
Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo thường dễ bị xao động bởi những cảm xúc mới lạ, khó giữ được sự ổn định trong chuyện tình cảm.
Chồng mất, cặp mẹ con 'vô dụng' sống trong đống rác dù có cả tòa nhà cho thuêGia đình - 1 ngày trước
Quen được chồng lo mọi việc nên sau khi góa bụa, bà Nachiko không biết làm gì, hai mẹ con sống trong đống rác dù có thu nhập cao từ việc cho thuê nhà.
Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãnGia đình
GĐXH - Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vốn dĩ thiêng liêng, gắn bó và đầy vị tha. Thế nhưng, cho dù yêu thương bao nhiêu thì không phải điều gì cũng nên chia sẻ, nhất là khi bước vào tuổi xế chiều.