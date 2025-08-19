Bí quyết sống an nhiên tuổi già: Cụ ông 65 tuổi có lương hưu 10 triệu đồng tiết lộ 3 điều quan trọng

Ở tuổi 65, ông Vương (Trung Quốc) lại khiến cả làng phải ngưỡng mộ vì dù tuổi già sống một mình, ông vẫn tận hưởng từng ngày hạnh phúc, thảnh thơi.

Người bạn đời đã sớm ra đi, con cái lại làm ăn xa, nhưng ông chưa từng cảm thấy cô đơn. Trái lại, cuộc sống tuổi già của ông khiến nhiều người phải thốt lên: "Giàu có đến mấy cũng chưa chắc sung sướng bằng ông Vương!".

Mỗi sáng, ông ra công viên chơi bóng chuyền cùng bạn bè đồng niên. Chiều đến, ông lại thong dong mang ghế ra sân hóng gió. Cuộc sống giản dị ấy, tưởng chừng bình thường, nhưng ẩn chứa sau đó là cả một triết lý sống đáng suy ngẫm.

Với ông, kinh tế chính là thước đo của sự tự do. Người trẻ nên chọn công việc có chế độ lương hưu và sớm lập quỹ tiết kiệm cho tuổi già. Ảnh minh họa

Để có được sự an nhàn này, ông Vương đã giữ cho mình 3 "chìa khóa vàng" của tuổi già:

1. Có đủ khả năng tài chính: Lương hưu chính là bệ đỡ

Ông Vương chia sẻ, điều quan trọng nhất giúp ông không phải lo lắng chính là khoản lương hưu gần 3.000 NDT/tháng (khoảng 10,9 triệu đồng).

Trước đây, ông là giáo viên tiểu học, nhờ cống hiến nhiều năm nên đến khi nghỉ hưu, ông nhận được mức lương ổn định và khá hậu hĩnh.

Nhờ có khoản lương hưu này, ông không phải ngửa tay xin con cái, cũng chẳng phải lo hôm nay ăn gì, mai mặc gì. Muốn mua gì thì mua, thích ăn gì thì ăn – đó chính là tự do.

Ông kể về một người bạn đồng trang lứa, cả đời làm việc qua loa, không có lương hưu. Về già, người bạn ấy phải sống dựa vào con cái, chi tiêu gì cũng ngại, làm gì cũng sợ phật lòng con.

"Sống như thế chẳng khác nào sống trong nhà tù vô hình", ông Vương thở dài.

Với ông, kinh tế chính là thước đo của sự tự do. Người trẻ nên chọn công việc có chế độ lương hưu và sớm lập quỹ tiết kiệm cho tuổi già.

Bởi đến khi sức yếu, không còn khả năng kiếm tiền, thì khoản lương hưu sẽ trở thành "bùa hộ mệnh" để bạn sống an nhàn.

2. Không ở chung với con: Khoảng cách vừa đủ để giữ hòa khí

Có một thời gian, ông Vương từng lên thành phố ở cùng vợ chồng con trai. Nhưng chỉ vài ngày sau, ông lại xách vali quay về quê.

Ông thẳng thắn: "Về già, nếu có thể, đừng sống chung với con cái. Sống một mình vẫn thoải mái và hạnh phúc hơn nhiều".

Theo ông, cha mẹ đã dành cả đời nuôi dưỡng con cái. Đến khi con trưởng thành, trách nhiệm chăm sóc cháu phải thuộc về chúng.

Ông sẵn sàng hỗ trợ con cái về tài chính để thuê bảo mẫu, nhưng không chấp nhận bị buộc gắn cuộc đời mình với việc chăm cháu thay con.

Ông tin rằng, giữa cha mẹ và con cái, cần một khoảng cách vừa phải. Quá gần dễ nảy sinh mâu thuẫn, nhưng xa cách quá lại lạnh nhạt.

Vì vậy, ông chọn cách giữ liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng qua lại chơi, nhưng không phụ thuộc lẫn nhau. Cách sống này giúp tình cảm gia đình bền chặt, lâu dài hơn.

3. Giữ cơ thể khỏe mạnh: Bí quyết sống vui sống thọ

Ở tuổi 65, ông Vương vẫn tràn đầy năng lượng. Bí quyết của ông rất đơn giản, đó là tập thể dục đều đặn. Mỗi sáng ông chạy bộ, chiều lại chơi bóng chuyền.

Ông kể, một đồng nghiệp của mình khi nghỉ hưu suốt 5 năm chỉ quanh quẩn ở nhà, không vận động.

Kết quả là tăng cân, huyết áp cao, mắc đủ thứ bệnh. Nhìn bạn, ông càng thêm tin rằng: "Tuổi già mà không vận động thì chẳng khác nào tự khóa mình vào bệnh tật".

Với ông, sức khỏe chính là "tài sản" quý giá nhất. Có sức khỏe, bạn mới thực sự tận hưởng được lương hưu, mới có niềm vui sống một mình mà không cần dựa dẫm vào ai.

Biến tuổi già trở nên tươi đẹp

Cuộc sống an nhàn tuổi già không tự nhiên mà có. Ông Vương đã minh chứng rằng chỉ cần chuẩn bị tài chính vững vàng, giữ khoảng cách hợp lý với con cái, và duy trì sức khỏe thể chất, thì tuổi già không còn là nỗi lo, mà trở thành giai đoạn đẹp đẽ nhất của đời người.