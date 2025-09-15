Bị ung thư giai đoạn cuối, ông bố đơn thân nhận kết quả ADN 'không phải cha con'
Người đàn ông mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối bàng hoàng phát hiện con gái 10 tuổi không phải là con ruột sau khi xét nghiệm ADN.
Theo truyền thông Trung Quốc, ông Lý và vợ cũ gặp nhau vào năm 2013 và cùng xây dựng tổ ấm. Họ đi đăng ký kết hôn sau khi con gái chào đời.
Sau khi ly hôn, người đàn ông này một mình nuôi con gái cho đến nay do lối sống của vợ cũ không phù hợp để nuôi trẻ, cô hay hút thuốc, uống rượu và mê chơi bài.
Anh Lý rất yêu con, luôn giữ con gái bên mình.
Cuộc sống của hai cha con trôi qua êm đềm cho đến tháng 7 năm nay, khi anh Lý được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi và anh cảm thấy mình đang ở những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.
Một biến cố nữa xảy đến là sau khi xét nghiệm ADN xác định quan hệ cha con, anh Lý bàng hoàng khi nhận kết quả: Đứa con gái 10 tuổi không có quan hệ huyết thống với mình.
Anh Lý tâm sự, là đàn ông, khó ai chấp nhận được tình huống này; tuy nhiên kết quả xét nghiệm huyết thống không hủy hoại tình cảm dành cho con gái. Khẳng định vẫn yêu thương con, người đàn ông cho biết điều anh lo lắng lúc này là cuộc sống và tương lai của bé.
Bản thân đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sức khỏe rất kém, không chăm sóc tốt được cho con, Lý hy vọng vợ cũ có thể giúp chăm con gái để bé có thể tiếp tục đi học.
Các chuyên gia pháp lý cho biết, theo Luật Dân sự Trung Quốc, con ngoài giá thú được hưởng các quyền lợi như con ruột, và cha mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Ông Lý đã ủy quyền cho luật sư thương lượng thay đổi quyền nuôi con với vợ cũ.
Hội Phụ nữ địa phương cũng can thiệp để hỗ trợ pháp lý và tư vấn tâm lý. Các chuyên gia chỉ ra rằng khi trải qua chấn thương tâm lý nghiêm trọng, bệnh nhân nên ưu tiên đảm bảo điều trị suôn sẻ và tìm kiếm sự can thiệp tâm lý chuyên nghiệp để giảm bớt tác động về mặt cảm xúc.
Câu chuyện éo le này được đăng tải khiến nhiều cư dân mạng ái ngại, thương cảm, đặc biệt xót xa cho người đàn ông và bé gái: "Thật là bi kịch", "Có những phụ nữ trái tim sắt đá, thương hại người đàn ông này"; "Biết không phải con ruột nhưng điều anh ấy lo lắng bây giờ vẫn là ai sẽ chăm con khi mình đang mắc trọng bệnh"; "Đứa trẻ vô tội, mong xã hội chung tay giúp đỡ, cho bé một mái ấm"...
Cách trả lời siêu đỉnh của người EQ cao khi sếp hỏi: 'Công việc dạo này thế nào?'Gia đình - 12 phút trước
GĐXH - Người có EQ cao luôn biết cách biến những câu hỏi tưởng chừng đơn giản thành cơ hội để thể hiện năng lực, sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm.
Top cung hoàng đạo thông minh nhất: Sắc sảo, sáng tạo và đầy bản lĩnhGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Những cung hoàng đạo này được đánh giá cao không chỉ ở khả năng phân tích mà còn ở sự sáng tạo và ứng dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn.
Một thói quen phụ huynh kiên trì rèn sẽ giúp con vượt xa bạn bè cùng trang lứaGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Thực tế cho thấy, chìa khóa tạo nên sự khác biệt giữa những đứa trẻ nằm ở một phẩm chất quan trọng: thói quen tự giác.
Tính cách của người mẹ quyết định số phận con cái: 4 kiểu mẹ này là đáng sợ nhất!Nuôi dạy con - 6 giờ trước
GĐXH - Chúng ta vẫn thường nói: Con cái là của chung, là con của cả bố và mẹ. Nhưng không thể phủ nhận, trong quá trình trưởng thành của con, người mẹ có tầm ảnh hưởng sâu sắc hơn.
'Mẹ kế' diva Mỹ Linh đáng nể với hành trình nuôi con chồng kèm một thỏa thuận ngầmGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Mỹ Linh nhận được nhiều lời khen ngợi khi có quan hệ tốt đẹp với con riêng của chồng.
3 lòng tham cần buông bỏ để sống an nhàn sau tuổi 50Gia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Bước sang tuổi 50, con người thường mong một cuộc sống an nhàn, bình yên. Tuy nhiên, thực tế nhiều người vẫn không thoát khỏi cám dỗ, để lòng tham chi phối và rồi rơi vào phiền phức.
Người cha giữ nguyên từng món đồ, chờ con mất tích suốt 23 năm trong căn nhà cũGia đình - 22 giờ trước
“Bố chưa từng chuyển nhà, đồ đạc vẫn nguyên vẹn. Bố chỉ mong khi con trở về sẽ thấy mọi thứ như xưa”, người cha nghẹn ngào ôm con gái mất tích 23 năm.
Con ở độ tuổi dậy thì dễ mất kết nối và nổi loạn, cha mẹ cần làm gì?Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH – Trẻ ở tuổi dậy thì dễ thu mình, phản kháng, thậm chí rơi vào khủng hoảng khi không có sự đồng hành của cha mẹ. Tại tọa đàm “Tâm lý dậy thì và kỹ năng sống cần thiết”, các chuyên gia đã chia sẻ góc nhìn đa chiều về thách thức và giải pháp trong việc nuôi dạy trẻ ở lứa tuổi này trong bối cảnh xã hội hiện đại.
Trực giác nhạy bén: Bí mật làm nên thành công của 5 cung hoàng đạoGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng tròn hoàng đạo, mỗi chòm sao đều sở hữu một thế mạnh riêng biệt. Có một số cung hoàng đạo được ban tặng món quà hiếm có: trực giác nhạy bén.
Theo dõi vụ bé trai Hà Nội bị mẹ kế bạo hành, 1 chi tiết về người bố khiến tôi rùng mình: Không tinh ý, hậu quả có thể lớn hơn nhiềuGia đình - 1 ngày trước
Giữa cơn giận dữ ấy, có một chi tiết đáng để suy ngẫm.
3 nguyên tắc giúp vợ chồng về hưu sống dư dả, tuổi già không trở thành gánh nặng cho con cáiGia đình
GĐXH - Tuổi già, vợ chồng ông Châu, những cựu nhân viên nhà nước đã nghỉ hưu, vẫn duy trì cuộc sống dư dả, dễ chịu nhờ thỏa thuận trước 3 nguyên tắc.