Top cung hoàng đạo nữ dễ rung động trước 'phi công trẻ'

Với họ, cảm xúc mới là yếu tố quyết định, còn chuyện "phi công - máy bay" chỉ đơn giản là một cách để tình yêu trở nên thú vị và mới mẻ hơn. Vậy đâu là những chòm sao nữ luôn sẵn sàng đón nhận mối tình chị em?

Cung hoàng đạo Song Tử: Trẻ trung, hấp dẫn "phi công trẻ"

Song Tử nữ vốn nổi bật với tính cách mạnh mẽ, cá tính và tràn đầy sức sống. Cung hoàng đạo này chủ động trong mọi mối quan hệ, chẳng ngại bắt đầu chuyện tình cảm mới.

Với gu thời trang sành điệu, phong thái hoạt bát và sự thông minh duyên dáng, Song Tử dễ dàng trở thành tâm điểm trong mắt phái mạnh.

Điểm thú vị là càng trưởng thành cung hoàng đạo này lại càng giữ được nét ngây thơ, trẻ trung như thời thanh xuân.

Chính sự năng động ấy khiến họ dễ dàng thu hút những chàng trai kém tuổi. Với Song Tử, tuổi tác chỉ là con số, miễn là trái tim rung động.

Tuy nhiên, để giữ chân một Song Tử, tình yêu cần luôn mới mẻ, đầy bất ngờ.

Chính sự năng động ấy khiến Song Tử dễ dàng thu hút những chàng trai kém tuổi. Với họ, tuổi tác chỉ là con số, miễn là trái tim rung động. Ảnh minh họa



Cung hoàng đạo Sư Tử: Mạnh mẽ và thích điều khiển trong tình yêu

Cung Sư Tử nữ mang trong mình nguồn năng lượng rực rỡ, luôn muốn làm trung tâm của mọi sự chú ý. Cung hoàng đạo này thích được tự quyết định mọi thứ và không chịu nổi cảm giác bị kiểm soát.

Vì vậy, nếu yêu một người đàn ông lớn tuổi thường hay rao giảng, họ sẽ nhanh chóng cảm thấy gò bó.

Ngược lại, những chàng trai trẻ, ngoan ngoãn và có phần ngây thơ lại là "đối tượng lý tưởng" với Sư Tử.

Khi yêu phi công trẻ, cung hoàng đạo này cảm thấy mình vừa được nâng niu, vừa có thể che chở cho đối phương.

Họ không ngần ngại trước những lời bàn tán, thậm chí còn tự hào khi sánh đôi cùng một người tình kém tuổi.

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Chỉ nghe theo tiếng gọi của trái tim

Nhắc đến cung hoàng đạo Thiên Bình, người ta nghĩ ngay đến sự duyên dáng và thanh lịch.

Họ giống như những chú thiên nga trắng, lúc nào cũng toát ra sức hút khó cưỡng. Chính vì vậy, Thiên Bình luôn có nhiều "vệ tinh" vây quanh, tha hồ lựa chọn bạn đời.

Đặc biệt, Thiên Bình không đặt nặng chuyện tuổi tác trong tình yêu. Dù đối phương lớn tuổi hay kém tuổi, điều quan trọng nhất với họ là sự đồng điệu của trái tim.

Với nhan sắc bền bỉ theo thời gian, Thiên Bình luôn khiến các chàng trai trẻ say mê. Cuộc sống "chị em" đối với họ chẳng phải gánh nặng mà lại là niềm vui và sự tự do.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Cô nàng mơ mộng dễ rung động

Cung hoàng đạo Song Ngư nữ mang vẻ đẹp dịu dàng, mong manh, dễ khiến trái tim người đối diện thổn thức.

Họ sống giàu cảm xúc, luôn khao khát những câu chuyện tình lãng mạn như trong mơ.

Chỉ cần gặp một chàng trai trẻ trung, tràn đầy hoài bão, Song Ngư dễ dàng rung động và thậm chí vẽ ra trong đầu cả một viễn cảnh ngọt ngào về tương lai.

Với Song Ngư, tình yêu là giấc mơ màu hồng, và đôi khi chính sự mơ mộng ấy khiến họ sẵn sàng bất chấp tuổi tác để đến bên người mình thích.

Chỉ cần gặp một chàng trai trẻ trung, tràn đầy hoài bão, Song Ngư dễ dàng rung động và thậm chí vẽ ra trong đầu cả một viễn cảnh ngọt ngào về tương lai. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Bị thu hút bởi sự mới mẻ

Khác với những cung hoàng đạo khác, Bảo Bình khá lý trí và tỉnh táo trong chuyện tình cảm.

Họ đề cao sự thấu hiểu, niềm vui khi ở bên nhau và không muốn bị gò bó trong bất kỳ khuôn khổ nào.

Chính vì vậy, những chàng trai trẻ trung, đầy sức sống thường dễ dàng khơi gợi sự hứng thú của Bảo Bình.

Với họ, tình yêu không nằm ở tuổi tác, mà ở cảm giác vui vẻ, thoải mái khi ở bên nhau.

Một mối tình chị em đối với Bảo Bình chỉ đơn giản là thêm chút gia vị mới mẻ cho cuộc sống.

Các cung hoàng đạo nữ mê mối tình chị em

Có thể thấy, trong chiêm tinh học, mỗi cung hoàng đạo nữ lại có một cách nhìn riêng về tình yêu.

Dù là Song Tử cá tính, Sư Tử đầy quyền lực, Thiên Bình thanh lịch, Song Ngư mơ mộng hay Bảo Bình lý trí, tất cả đều có điểm chung: Họ sẵn sàng bước vào một mối tình chị em, coi tuổi tác chỉ là con số khi con tim thực sự rung động.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.