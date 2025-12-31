Bia Saigon Special nâng tầm không gian Hozo City Tết Fest 2025 với trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp
Đồng hành cùng HOZO CITY TẾT FEST 2025, Nhà tài trợ chiến lược Bia Saigon Special mang đến trải nghiệm ẩm thực cao cấp trong không gian nghệ thuật được thiết kế riêng, nơi những khoảnh khắc trao "Lộc Special" đang diễn ra sôi nổi, góp thêm sắc màu cảm xúc cho lễ hội cuối năm.
Khi vị bia huyền thoại nâng tầm ẩm thực Michelin
Những ngày qua, HOZO CITY TẾT FEST 2025 trở thành điểm hẹn sôi động của hàng ngàn người dân và du khách đổ về Công viên bờ sông Sài Gòn. Từ không gian triển lãm nghệ thuật kết hợp công nghệ, chợ Tết local độc đáo, khu phố ẩm thực nhộn nhịp đến các đêm nhạc hoành tráng, dòng người như cùng "lạc" vào mê cung trải nghiệm rộn ràng, tưng bừng dịp cuối năm.
Giữa bức tranh đa sắc ấy, khu trải nghiệm Bia Saigon Special - Tỏa Vị Đặc Sắc nổi bật với sắc xanh biểu tượng, thiết kế gợi nhớ dáng chai đặc trưng cùng không gian Special x Michelin được chăm chút tinh tế. Khu vực này nhanh chóng thu hút đông đảo người yêu ẩm thực dừng chân, duy trì nhịp sôi động suốt ngày đêm.
Tại đây, người tham dự có cơ hội bước vào hành trình thưởng thức ẩm thực độc đáo trong không gian trình diễn nghệ thuật đặc sắc. Dưới bàn tay sáng tạo của đầu bếp trưởng nhà hàng được Michelin tuyển chọn, các món ăn Việt quen thuộc đã được biến tấu theo phong cách hiện đại, tinh tế, kết hợp hài hòa cùng âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật thị giác. Bàn tiệc vì thế trở thành điểm giao thoa giữa ẩm thực và nghệ thuật, dẫn dắt cảm xúc của thực khách qua từng lớp trải nghiệm.
Điểm nhấn của hành trình nằm ở cách bia Saigon Special được kết hợp trực tiếp trong quá trình chế biến, tạo nên trải nghiệm ẩm thực vừa giữ trọn bản sắc Việt, vừa mới mẻ và khác biệt. Hàng thập kỷ qua, dòng bia này đã chinh phục thị trường nhờ hương thơm tươi mới, vị sảng khoái, dễ uống nhưng vẫn giữ được chiều sâu hương vị đặc trưng từ công nghệ ủ kép hoa bia Yakima. Khi thưởng thức món ăn cùng bia Saigon Special, trải nghiệm ẩm thực lại càng được nâng tầm, đánh thức trọn vẹn các giác quan và để lại dư vị tròn đầy cho món ăn quen thuộc.
"Mình không nghĩ giữa một lễ hội đông đúc mà lại có trải nghiệm ẩm thực đạt chuẩn Michelin sang trọng như vậy. Có âm nhạc, đầu bếp trình diễn kỹ thuật, hiệu ứng thị giác khiến mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác", Phương Anh (Phường Tân Hưng, TP.HCM) chia sẻ về hành trình thưởng vị. Với nhiều người tham dự, trải nghiệm này đã để lại cảm giác khó quên khi ẩm thực, nghệ thuật và không khí lễ hội cùng hòa nhịp.
"Trao Lộc Special", nhân rộng niềm vui
Không gian thưởng thức tại quầy Bia Saigon Special cũng mang đến cảm giác quen thuộc của những dịp ăn mừng thường nhật: từ bữa tiệc sinh nhật, tân gia, mừng thăng chức, ngày đón thêm thành viên mới, đến những buổi sum họp gia đình hay gặp gỡ bạn bè dịp lễ Tết. Trong những cột mốc lớn nhỏ ấy, những lời chúc, những lần nâng ly cùng sắc xanh Special đã trở thành phần không thể thiếu, để mỗi cuộc gặp gỡ thêm phần đáng nhỡ và cũng thật Special.
Tinh thần ấy được bia Saigon Special kể tiếp tại HOZO CITY TẾT FEST thông qua hoạt động trao "Lộc Special" - điểm nhấn giàu tính kết nối của hành trình trải nghiệm. Trong tiếng nhạc rộn ràng và ánh sáng lung linh, sắc xanh Special được trao tay như một lời chúc mở đầu năm mới, để mỗi "Lộc Special" trở thành món quà tinh thần, gửi gắm niềm vui, hy vọng và khởi đầu tốt lành cho hành trình phía trước.
Có người nhận "lộc" từ bạn đồng hành quen thuộc, có người bất ngờ khi được một người xa lạ mỉm cười trao tặng món quà đầu năm. "Cầm trên tay lon Bia Saigon Special cùng lời chúc đầu năm, tự nhiên mình thấy Tết đến gần hơn bao giờ hết", Phú Quý (Phường Dĩ An, TP.HCM) chia sẻ.
Từ quầy Bia Saigon Special lan tỏa ra khắp không gian HOZO CITY TẾT FEST, "Lộc Special" tiếp tục được trao tay. Niềm vui vì thế được nhân lên, sẻ chia từ những cuộc vui nhỏ đến cộng đồng, để tinh thần Tết cùng nhau lan tỏa thành một mùa Tết lớn.
Diễn ra đến hết ngày 31/12/2025, HOZO CITY TẾT FEST vẫn đang sôi động với dòng người liên tục đổ về quầy Bia Saigon Special để gắp "lộc", săn vé Fanzone ngắm thần tượng ở cự ly gần, vé trải nghiệm Special x Michelin cùng nhiều phần quà hấp dẫn.
*Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia.
GĐXH – Đông Chí là tiết khí quan trọng nhất của mùa Đông, thời điểm âm thịnh – dương sinh, cơ thể cần được nuôi dưỡng đúng cách để bảo toàn nguyên khí, tăng sức đề kháng và chuẩn bị nền tảng sức khỏe cho năm mới. Theo chuyên gia, trong tiết khí Đông Chí nên ăn những thực phẩm này để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm.