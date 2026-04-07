BIDV khởi động chiến dịch kết nối sống xanh và tài chính thông minh
Ngày 05/04/2026 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức công bố chiến dịch "Hybrid Summer 2026" và khởi động Giải chạy thiện nguyện trực tuyến "BIDV Run - Vì cuộc sống Xanh 2026". Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập BIDV (26/4/1957 - 26/4/2026).
Chiến dịch "Hybrid Summer - Sống khoẻ, sống chất cùng BIDV" khẳng định những nỗ lực của BIDV trong việc kiến tạo một hệ sinh thái tài chính gắn kết chặt chẽ với phong cách sống hiện đại. Đây là một hành trình trải nghiệm toàn diện, nơi mỗi khách hàng có thể sống khỏe - sống chất - sống thông minh thông qua việc tham gia các hoạt động thể thao, tận hưởng trải nghiệm tiêu dùng, du lịch đa dạng, đồng thời chủ động quản lý tài chính trên nền tảng số hiện đại của BIDV. Chiến dịch được triển khai đồng bộ từ tháng 4 đến tháng 7/2026, với chuỗi hoạt động xuyên suốt gồm: Hybrid Kickoff - Hybrid Festival - Hybrid Lifestyle - Hybrid Entertainment. Cùng với đó, BIDV triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mại, quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng với tổng giá trị lên đến 6,9 tỷ đồng.
BIDV Run - cộng hưởng sức mạnh để thúc đẩy hành trình "sống xanh"
Trong khuôn khổ chiến dịch, Giải chạy "BIDV Run - Vì cuộc sống xanh 2026" là một trong những hoạt động quan trọng để lan tỏa tinh thần sống tích cực và trách nhiệm với cộng đồng. Giải chạy diễn ra từ ngày 05/4/2026 đến ngày 26/4/2026 trên nền tảng ứng dụng công nghệ để ghi nhận thành tích chạy, từ đó quy đổi thành kinh phí để triển khai các hoạt động an sinh xã hội hướng tới sự phát triển bền vững. Ngay trong sáng ngày 5/4, đã có khoảng 25.000 vận động viên đồng loạt cất những bước chạy đầu tiên để lan tỏa tinh thần nhân văn của chương trình ý nghĩa này.
"BIDV Run - Vì cuộc sống Xanh" năm 2026 đánh dấu năm thứ 6 chương trình được tổ chức, qua đó tiếp tục khẳng định là một trong những hoạt động vì cộng đồng tiêu biểu của BIDV. Giải chạy đã tạo ra một mô hình kết nối cộng đồng sáng tạo, nơi mỗi cá nhân có thể đóng góp cho xã hội thông qua những bước chạy nhỏ hằng ngày. Phương thức tổ chức này giúp người tham gia chủ động về thời gian, không gian và điều kiện hoạt động, phù hợp với xu hướng sống xanh trong kỷ nguyên số. Sự kết hợp giữa thể thao, công nghệ và trách nhiệm xã hội đã góp phần định hình một nền tảng lan tỏa lối sống tích cực, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng, chung tay kiến tạo một tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho Việt Nam.
Từ mùa đầu tiên năm 2021 đến nay, "BIDV Run - Vì cuộc sống Xanh" đã thu hút hơn 230.000 lượt vận động viên tham gia, với tổng quãng đường chạy đạt trên 12 triệu km. Từ những bước chạy bền bỉ đó, BIDV đã quy đổi thành nguồn kinh phí hơn 70 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu vì cộng đồng: gần 1 triệu cây xanh đã được trồng tại các địa phương góp phần cải thiện môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; 13 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ - vừa là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vừa là nơi trú ẩn an toàn mỗi khi mưa bão - đã được xây dựng tại các địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu.
"Sống chất" với những trải nghiệm thông minh từ Thẻ BIDV JCB Hybrid
Song hành với hoạt động vận động và trải nghiệm, tại sự kiện, BIDV đã giới thiệu thẻ BIDV JCB Hybrid - giải pháp tài chính được thiết kế để đồng hành trực tiếp với phong cách sống hiện đại. Giải pháp này tạo nên một hành trình trải nghiệm toàn diện giúp khách hàng có thể "sống khỏe - sống chất - sống thông minh" thông qua việc tham gia các hoạt động thể thao, tận hưởng trải nghiệm tiêu dùng, du lịch đa dạng, đồng thời chủ động quản lý tài chính trên nền tảng số hiện đại của BIDV.
Thẻ đa năng BIDV JCB Hybrid - dòng thẻ tích hợp ghi nợ và tín dụng trên cùng một thẻ đầu tiên của BIDV - mang đến nhiều ưu đãi thiết thực như: miễn phí thường niên trọn đời khi đạt mức chi tiêu từ 500.000 VNĐ trong 30 ngày đầu, ưu đãi di chuyển lên đến 30% khi sử dụng dịch vụ Grab, cùng giảm giá tới 20% tại các nền tảng số như ChatGPT và Gemini cùng các ưu đãi hấp dẫn tại hệ thống cửa hàng thời trang thể thao, phòng tập, đồ uống.
Thông qua việc kết hợp giữa hoạt động thể thao vì cộng đồng và sản phẩm tài chính, BIDV tiếp tục khẳng định định hướng phát triển hệ sinh thái ngân hàng hiện đại, nơi các giải pháp tài chính không chỉ phục vụ nhu cầu giao dịch mà còn đồng hành cùng phong cách sống khỏe, năng động và có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần lan tỏa lối sống tích cực và kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội.
Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủThời sự - 20 phút trước
Theo chương trình, ngày 7/4, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao...
Những lỗi vi phạm giao thông bị CSGT tạm giữ, tịch thu xe năm 2026, triệu người dân cần biết ngayĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, các lỗi vi phạm giao thông nào sẽ bị tịch thu xe? Dưới đây là những hành vi vi phạm cụ thể bị xử phạt được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Nắng nóng lan rộng khắp cả nước, nơi nào có mức nhiệt hơn 40 độ?Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do chịu tác động mạnh của gió phơn khô nóng khu vực vùng núi Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng gay gắt nhất. Mức nhiệt có nơi hơn 40 độ.
Khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh lực lượng trật tự đô thị cưỡng đoạt tài sảnPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Giả danh lực lượng trật tự đô thị, Lã Phương Nam (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) chiếm đoạt tài sản của người vi phạm giao thông.
Tin sáng 7/4: Nắng nóng diện rộng kéo dài, có nơi trên 40 độ; Khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH Bảo Tín Minh ChâuĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo, các ngày 07 và 08/4, nắng nóng tiếp tục diện rộng, nhiều nơi gay gắt đến đặc biệt gay gắt.
Nữ sinh Ams trúng tuyển loạt trường nghệ thuật danh giá top đầu nước MỹGiáo dục - 2 giờ trước
Bắt đầu học vẽ bài bản chỉ vài tháng trước khi nộp hồ sơ, Ngô Hà Anh trúng tuyển nhiều trường nghệ thuật danh tiếng tại Mỹ.
Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàngPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định các giao dịch của người dân là quan hệ dân sự và doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết trả hàng. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả hàng, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác để cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định.
Cả nước nắng nóng kéo dài, chuyên gia dự báo nơi nhiệt độ cao nhấtĐời sống - 11 giờ trước
Hầu khắp các khu vực trên cả nước bước vào đợt nắng nóng kéo dài, chuyên gia cũng đưa ra nhận định về những khu vực có cường độ nắng nóng gay gắt nhất.
Công an Hà Nội quyết liệt truy quét tội phạm công nghệ cao 'dạt' từ Đông Nam Á về Thủ đôPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Sau các đợt truy quét mạnh mẽ từ Campuchia và các nước lân cận, tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng chuyển dịch địa bàn sang Việt Nam. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều ổ nhóm ngoại bang núp bóng các căn hộ hạng sang để lừa đảo xuyên quốc gia.
Sở GD-ĐT TPHCM: Không có quy chế đặc cách khi thi lớp 10Giáo dục - 12 giờ trước
Theo Sở GD-ĐT TPHCM, ở kỳ thi lớp 10 sẽ không có quy chế đặc cách. Thí sinh có bài thi bị điểm 0 thì không trúng tuyển bất kỳ trường THPT nào.
Ngày sinh Âm lịch 'đẹp': Công danh ổn định, tuổi già thảnh thơiĐời sống
GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường được cho là có số thanh nhàn, dễ gặp may mắn, sớm gây dựng sự nghiệp.