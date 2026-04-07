BIDV khởi động chiến dịch kết nối sống xanh và tài chính thông minh

Ông Trần Phương - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn BIDV, Trưởng Ban Tổ chức Giải chạy - phát biểu tại chương trình.

Chiến dịch "Hybrid Summer - Sống khoẻ, sống chất cùng BIDV" khẳng định những nỗ lực của BIDV trong việc kiến tạo một hệ sinh thái tài chính gắn kết chặt chẽ với phong cách sống hiện đại. Đây là một hành trình trải nghiệm toàn diện, nơi mỗi khách hàng có thể sống khỏe - sống chất - sống thông minh thông qua việc tham gia các hoạt động thể thao, tận hưởng trải nghiệm tiêu dùng, du lịch đa dạng, đồng thời chủ động quản lý tài chính trên nền tảng số hiện đại của BIDV. Chiến dịch được triển khai đồng bộ từ tháng 4 đến tháng 7/2026, với chuỗi hoạt động xuyên suốt gồm: Hybrid Kickoff - Hybrid Festival - Hybrid Lifestyle - Hybrid Entertainment. Cùng với đó, BIDV triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mại, quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng với tổng giá trị lên đến 6,9 tỷ đồng.

BIDV Run - cộng hưởng sức mạnh để thúc đẩy hành trình "sống xanh"

Trong khuôn khổ chiến dịch, Giải chạy "BIDV Run - Vì cuộc sống xanh 2026" là một trong những hoạt động quan trọng để lan tỏa tinh thần sống tích cực và trách nhiệm với cộng đồng. Giải chạy diễn ra từ ngày 05/4/2026 đến ngày 26/4/2026 trên nền tảng ứng dụng công nghệ để ghi nhận thành tích chạy, từ đó quy đổi thành kinh phí để triển khai các hoạt động an sinh xã hội hướng tới sự phát triển bền vững. Ngay trong sáng ngày 5/4, đã có khoảng 25.000 vận động viên đồng loạt cất những bước chạy đầu tiên để lan tỏa tinh thần nhân văn của chương trình ý nghĩa này.

"BIDV Run - Vì cuộc sống Xanh" năm 2026 đánh dấu năm thứ 6 chương trình được tổ chức, qua đó tiếp tục khẳng định là một trong những hoạt động vì cộng đồng tiêu biểu của BIDV. Giải chạy đã tạo ra một mô hình kết nối cộng đồng sáng tạo, nơi mỗi cá nhân có thể đóng góp cho xã hội thông qua những bước chạy nhỏ hằng ngày. Phương thức tổ chức này giúp người tham gia chủ động về thời gian, không gian và điều kiện hoạt động, phù hợp với xu hướng sống xanh trong kỷ nguyên số. Sự kết hợp giữa thể thao, công nghệ và trách nhiệm xã hội đã góp phần định hình một nền tảng lan tỏa lối sống tích cực, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng, chung tay kiến tạo một tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho Việt Nam.

Từ mùa đầu tiên năm 2021 đến nay, "BIDV Run - Vì cuộc sống Xanh" đã thu hút hơn 230.000 lượt vận động viên tham gia, với tổng quãng đường chạy đạt trên 12 triệu km. Từ những bước chạy bền bỉ đó, BIDV đã quy đổi thành nguồn kinh phí hơn 70 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu vì cộng đồng: gần 1 triệu cây xanh đã được trồng tại các địa phương góp phần cải thiện môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; 13 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ - vừa là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vừa là nơi trú ẩn an toàn mỗi khi mưa bão - đã được xây dựng tại các địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu.

"Sống chất" với những trải nghiệm thông minh từ Thẻ BIDV JCB Hybrid

Song hành với hoạt động vận động và trải nghiệm, tại sự kiện, BIDV đã giới thiệu thẻ BIDV JCB Hybrid - giải pháp tài chính được thiết kế để đồng hành trực tiếp với phong cách sống hiện đại. Giải pháp này tạo nên một hành trình trải nghiệm toàn diện giúp khách hàng có thể "sống khỏe - sống chất - sống thông minh" thông qua việc tham gia các hoạt động thể thao, tận hưởng trải nghiệm tiêu dùng, du lịch đa dạng, đồng thời chủ động quản lý tài chính trên nền tảng số hiện đại của BIDV.

Thẻ đa năng BIDV JCB Hybrid - dòng thẻ tích hợp ghi nợ và tín dụng trên cùng một thẻ đầu tiên của BIDV - mang đến nhiều ưu đãi thiết thực như: miễn phí thường niên trọn đời khi đạt mức chi tiêu từ 500.000 VNĐ trong 30 ngày đầu, ưu đãi di chuyển lên đến 30% khi sử dụng dịch vụ Grab, cùng giảm giá tới 20% tại các nền tảng số như ChatGPT và Gemini cùng các ưu đãi hấp dẫn tại hệ thống cửa hàng thời trang thể thao, phòng tập, đồ uống.

Thông qua việc kết hợp giữa hoạt động thể thao vì cộng đồng và sản phẩm tài chính, BIDV tiếp tục khẳng định định hướng phát triển hệ sinh thái ngân hàng hiện đại, nơi các giải pháp tài chính không chỉ phục vụ nhu cầu giao dịch mà còn đồng hành cùng phong cách sống khỏe, năng động và có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần lan tỏa lối sống tích cực và kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội.

