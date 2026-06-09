Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong
Khi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.
Chiều 9-6, Công an phường Linh Xuân, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến một cụ bà tử vong.
Khoảng 12 giờ cùng ngày, khói lửa bùng lên từ căn nhà cấp 4 năm trong một hẻm trên đường Trục Chính 10, khu phố 34, phường Linh Xuân. Thấy cháy, những người hàng xóm hô hoán nhau dập lửa nhưng nỗ lực ban đầu bất thành.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau đó.
Tuy nhiên, khi vào bên trong, cảnh sát phát hiện bà P.T.Đ.H, 76 tuổi, ngụ phường Linh Xuân đã tử vong.
Theo người dân địa phương, bà H. sống cùng hai cháu gái tại địa chỉ trên. Sáng cùng ngày, hai cháu đi làm, bà ở một mình.
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