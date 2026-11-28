Theo Thời báo VTV, các thành viên "Gia đình Haha" sau khi chia tay TP. Huế sẽ bước vào không gian mới đầy khoáng đạt, với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng văn hóa ẩm thực bản địa đặc sắc tại Cao Bằng.

Đồng hành cùng với các thành viên Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh sẽ là "Anh tài" Binz. Vốn không phải là người thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình thực tế về trải nghiệm, nên sự xuất hiện lần này của nam rapper khiến khán giả thêm háo hức chờ đợi.

Binz là nghệ sĩ khách mời tham gia tập 6 "Quán nhà Haha". Ảnh VTV

Thông tin về Binz từ khi mới xuất hiện dưới dạng gợi ý trên fanpage chính thức của "Gia đình Haha" đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Khán giả hâm mộ mong đợi nam rapper sẽ mang tới cả sự lịch lãm, ngọt ngào và chất hài hước rất riêng.

Ngoài Binz, trong chặng Cao Bằng của "Quán nhà Haha" sẽ còn có thêm một nghệ sĩ khách mời khác cũng là gương mặt nổi tiếng. Theo hé lộ ban đầu, BB Trần là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Tập 6 "Quán nhà Haha" phát sóng lúc 20h ngày 28/11 trên VTV3.

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