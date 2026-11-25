Vợ chồng tôi đều là công nhân, thu nhập chỉ ở mức đủ trang trải cuộc sống. Những tháng con ốm đau, tiền bạc thiếu trước hụt sau, chúng tôi lại phải vay mượn đồng nghiệp. Vì thế, có được một căn nhà riêng luôn là mong ước lớn nhất của hai vợ chồng. Tôi đã quá ngán cảnh thuê trọ chật chội, ẩm thấp, đồ đạc lúc nào cũng phải thu gọn để lấy chỗ sinh hoạt.

Năm ngoái, bố mẹ chồng chia đất cho các con, vợ chồng tôi được một mảnh. Đầu năm nay, bố mẹ đẻ tôi cũng cho thêm một phần đất. Sau nhiều lần tính toán, chúng tôi quyết định bán mảnh đất bên nhà chồng vì giá cao hơn, thu về hơn 2 tỷ đồng. Hai vợ chồng dùng khoảng 2 tỷ để xây nhà, số tiền còn lại mua sắm nội thất và đổi một chiếc xe mới. Cuối cùng, sau nhiều năm chắt bóp, chúng tôi cũng có được nơi ở khang trang của riêng mình.

Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu. Ngay ngày hôm sau khi làm tân gia, chồng tôi đã gọi điện cho em gái, ngỏ ý đón hai mẹ con cô ấy về ở cùng. Anh nói nhà còn phòng trống, chị dâu thương em nên cứ yên tâm.

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Tôi ngỡ ngàng vì chồng tự quyết định chuyện lớn như vậy mà không hề bàn bạc với vợ. Khi tôi phản đối, anh thản nhiên đáp rằng tiền xây nhà là từ mảnh đất bố mẹ anh cho nên tôi không có quyền ý kiến. Câu nói ấy khiến tôi thực sự tổn thương, bởi tôi cũng đã cùng anh dành dụm, tính toán và bỏ công sức để có được căn nhà này.

Tôi biết em chồng có hoàn cảnh khó khăn. Cô ấy đã ly hôn, ra đi gần như tay trắng, hiện phải ở nhờ nhà bố mẹ chồng. Nghĩ vậy nên tôi cũng không nỡ từ chối. Chỉ một tuần sau, hai mẹ con em chuyển đến.

Ban đầu, em chồng khá biết ý, thường phụ giúp việc nhà và đưa đón con tôi. Nhưng con trai em bị tăng động giảm chú ý, em phải ở nhà chăm sóc nên không thể đi làm. Đứa trẻ lại rất hiếu động, thường xuyên làm đổ thức ăn, gia vị, nước giặt, nước rửa chén và vẽ bậy lên tường. Có hôm tôi đi làm về, phòng bếp và nhà tắm đều bừa bộn, em chồng lại lúi húi dọn dẹp.

Tôi vừa thương hoàn cảnh của em, vừa mệt mỏi vì ngày nào cũng phải thu dọn nhà cửa. Tôi hiểu cháu có những khó khăn riêng, không thể trách móc hay yêu cầu con phải ngoan ngoãn như những đứa trẻ khác. Nhưng căn nhà mới mà hai vợ chồng chắt chiu bao năm mới có được đang dần trở thành nơi khiến tôi ngột ngạt.

Hơn 4 tháng trôi qua, chuyện vẫn không thay đổi. Tôi nhắc nhở thì chồng cho rằng tôi nhỏ nhen, so đo với cháu. Có lần hai vợ chồng cãi nhau gay gắt, em chồng lại khóc vì nghĩ mình là nguyên nhân khiến anh chị bất hòa.

Tôi không muốn ghét em chồng, càng không muốn trút sự khó chịu lên một đứa trẻ không có lỗi. Nhưng tôi cũng cần được nghỉ ngơi trong chính ngôi nhà của mình. Điều khiến tôi buồn nhất là chồng luôn lấy chuyện đất đai bố mẹ cho để phủ nhận công sức và quyền được lên tiếng của vợ.

Tôi không biết phải giải quyết thế nào để vừa giữ được tình cảm gia đình, vừa có lại không gian sống riêng. Chẳng lẽ vì thương em chồng mà tôi phải chấp nhận sống trong cảnh này vô thời hạn?