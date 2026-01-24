Bộ ảnh cưới chênh nhau 61 tuổi của cô dâu U90: Câu chuyện phía sau mới nghẹn lòng
GĐXH - Bộ ảnh cưới của "cô dâu" 85 tuổi và chàng trai 24 tuổi từng gây xôn xao vì chênh lệch 61 năm tuổi tác. Nhưng khi sự thật phía sau được hé lộ, nhiều người đã không kìm được nước mắt.
Khi ống kính máy ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy, chú rể đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, còn "cô dâu" đã bước qua tuổi 85, chênh lệch nhau tới 61 tuổi. Không ít người đặt câu hỏi: Vì sao một chàng trai trẻ lại chụp ảnh cưới cùng một bà lão đã ở bên kia sườn dốc cuộc đời?
Ngay cả nhiếp ảnh gia nhận lời chụp bộ ảnh cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Chỉ đến khi buổi chụp kết thúc, ngồi lại trò chuyện cùng chàng trai, anh mới hiểu ra sự thật phía sau, một câu chuyện đẹp đến mức khiến người nghe nghẹn ngào.
Người bà vĩ đại mang tên Đường Tài Anh
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1983. Trong một lần tình cờ, bà Đường Tài Anh phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.
Không đành lòng ngoảnh mặt làm ngơ, bà bế đứa bé về nhà, rồi tất tả đi tìm các trung tâm cứu trợ với mong muốn đứa trẻ có được một mái ấm đúng nghĩa. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.
Cuối cùng, bà và chồng quyết định tự mình nuôi nấng đứa trẻ ấy. Quyết định tưởng chừng bột phát đó lại mở ra một ngã rẽ hoàn toàn khác cho cuộc đời hai ông bà.
Suốt hơn 10 năm sau, họ liên tục cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Tổng cộng, bà Đường đã nhận nuôi 39 người cháu nuôi, 39 mảnh đời bé nhỏ từng bị số phận lãng quên.
Từ đó, bà không chỉ là "bà" của những đứa trẻ bất hạnh ấy, mà còn trở thành người bà thân thương trong lòng hàng triệu cư dân mạng khi câu chuyện của bà được lan truyền rộng rãi.
Đứa con nuôi mang nặng ân tình
Trương Giai Cảng là một trong những đứa trẻ cuối cùng được bà Đường nhận nuôi, cùng với người anh sinh đôi Trương Giai Hồi.
Hai đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện trong một đêm lạnh lẽo. Khi ấy, dù đã nuôi nấng rất nhiều đứa trẻ, bà Đường vẫn không nỡ quay lưng trước hai sinh linh bé bỏng, đành đưa chúng về nhà chăm sóc.
Với bà, nếu có gia đình nào đủ điều kiện và thực sự yêu thương, bà sẵn sàng trao các cháu cho họ. Trong số 39 đứa trẻ, đã có 33 em tìm được mái ấm mới. Mỗi lần tiễn cháu đi, bà vừa hạnh phúc, vừa đau đáu trong lòng.
Năm 2000, Trương Giai Cảng được một gia đình nhận nuôi. Đứa trẻ ấy không phải thông minh nhất, nhưng lại sống tình cảm hơn cả.
Có món ngon nào, cậu cũng nghĩ đến ông bà đầu tiên, luôn chủ động đỡ đần việc nhà. Khi rời xa bà Đường, cậu bé buồn bã, bỏ ăn, ngày nào cũng nhớ "mẹ".
Chỉ vài tháng sau, gia đình nhận nuôi đưa cậu quay lại, cho rằng đứa trẻ có vấn đề tâm lý. Họ còn yêu cầu bà Đường hoàn trả 2.000 tệ tiền chi phí nuôi dưỡng.
Dù nghèo khó, bà vẫn lặng lẽ rút ra xấp tiền nhàu nát, dứt khoát nhận lại đứa con mà bà chưa từng xem là "cháu". Từ đó, Trương Giai Cảng được sống trọn vẹn trong vòng tay của những người mà anh yêu thương nhất.
Bộ ảnh cưới cách biệt 61 tuổi và ước nguyện dang dở
Nhiều năm trôi qua, cậu bé ngày nào đã trưởng thành, trở thành một lính cứu hỏa – công việc mà anh luôn mơ ước. Nhưng sâu trong lòng, anh vẫn canh cánh một điều chưa thể thực hiện cho mẹ.
Anh từng nghe bà Đường nói vu vơ với bạn bè rằng, điều tiếc nuối lớn nhất đời bà là chưa một lần được mặc váy cưới trắng tinh khôi. Câu nói tưởng chừng thoáng qua ấy lại được Trương Giai Cảng ghi nhớ suốt nhiều năm.
Năm 2020, khi sức khỏe của hai ông bà ngày một yếu, anh hiểu rằng mình không thể chần chừ thêm nữa. Anh quyết định tổ chức một buổi chụp ảnh cưới cho cha mẹ như một món quà bù đắp cho những hy sinh thầm lặng cả đời người.
Thế nhưng số phận một lần nữa thử thách họ. Đúng thời điểm ấy, người chồng của bà Đường đổ bệnh nặng, không thể đến buổi chụp hình.
Không muốn mẹ thêm tiếc nuối, Trương Giai Cảng đành thay cha, đưa mẹ đến studio chụp trước một bộ ảnh, dự định khi cha bình phục sẽ chụp lại cho đủ đầy.
Và đó chính là lý do ra đời bộ ảnh cưới "gây chấn động" của một chàng trai 24 tuổi và "cô dâu" 85 tuổi mà thực chất là hai mẹ con, cách nhau 61 năm tuổi đời nhưng gắn bó bằng tình yêu thương sâu nặng nhất.
Đáng tiếc thay, người chồng của bà Đường không qua khỏi, mãi mãi không thể cùng bà hoàn thành ước nguyện dang dở.
Cuộc đời luôn tồn tại những nỗi tiếc nuối không thể lựa chọn. Điều duy nhất con người có thể làm là sống trọn vẹn, yêu thương đủ đầy và cho đi bằng tất cả tấm lòng. Bởi sau cùng, lòng tốt rồi sẽ tìm được đường quay trở lại theo cách khiến người ta rơi nước mắt nhưng cũng ấm áp đến lạ thường.
