Lên mạng tìm dịch vụ ảnh cưới, chàng trai phát hiện sự thật đau lòng về cô dâu
Trong lúc tìm kiếm dịch vụ chụp ảnh cưới trên mạng, người đàn ông vô tình phát hiện sự thật đau lòng về cô vợ sắp cưới.
Tôi năm nay 30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến lễ cưới của tôi. Vợ sắp cưới là một cô gái nổi tiếng xinh đẹp. Tôi thấy mình thật may mắn, hạnh phúc khi có được trái tim em.
Phải mất gần 5 năm, tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý của em. Khoảnh khắc em chấp nhận lời cầu hôn, tôi đã nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.
Từ giây phút đó, tôi lao vào chuẩn bị cho đám cưới, mong ngày trọng đại trở thành kỷ niệm đẹp nhất đời mình. Nhưng niềm hạnh phúc đang dâng trào ấy đã bị một cú sốc bất ngờ bóp nghẹt.
Khi đang xem một trang web chuyên cung cấp dịch vụ chụp ảnh cưới cao cấp, tôi giật mình khi thấy hình một cô gái mặc váy cưới trắng tinh khôi, có vóc dáng và gương mặt giống hệt em.
Nhìn kỹ, tôi khẳng định đó chính là em. Điều khó hiểu là em lại đang tay trong tay, nép mình bên một người đàn ông mặc trang phục chú rể.
Thoạt đầu, tôi nghĩ chắc em từng làm mẫu ảnh cho studio này để kiếm thêm thu nhập. Thậm chí tôi còn thấy tự hào vì người yêu mình từng là "nàng thơ" của một cửa hàng áo cưới.
Nhưng vì tò mò, tôi đã gọi điện hỏi. Câu trả lời khiến tôi chết lặng. Nhân viên cửa hàng cho biết đó không phải ảnh mẫu, mà là ảnh cưới thật của khách hàng. Vì tấm ảnh quá đẹp, họ xin giữ lại để quảng bá.
Nghe chuyện, tôi rụng rời. Tôi không dám tin vào sự thật. Bởi từ ngày yêu nhau, tôi chưa từng nghe em có người đàn ông khác.
Không còn cách nào khác, tôi chất vấn em. Ban đầu, em im lặng, nước mắt chảy dài. Sau nhiều lần tôi gặng hỏi, cuối cùng em cũng thừa nhận mình từng đính hôn với người đàn ông khác.
Em kể đã yêu anh ta say đắm và cả hai chuẩn bị tổ chức đám cưới. Nhưng ngay trước ngày lên xe hoa, anh ta bỏ rơi em để quay lại với người yêu cũ vừa trở về sau thời gian xuất khẩu lao động.
Ngày ấy, em bị bỏ lại giữa bao lời dị nghị, đau đớn đến mức muốn gục ngã. Chính vì ký ức đó, em không dám kể sự thật với tôi. Em muốn quên đi quá khứ và bắt đầu lại.
Những lời giải thích của em vẫn không khiến tôi bớt ngờ vực, đau khổ. Giờ đây, lòng tôi rối bời.
Tôi vừa thương em, vừa xót xa cho nỗi đau em từng trải. Nhưng đồng thời, tôi lại bị dày vò bởi nghi ngờ và sợ hãi. Liệu câu chuyện em kể có hoàn toàn thật? Liệu tôi có đang bước vào cuộc hôn nhân mà ở đó, mình chỉ là “người thay thế”?
Ngày cưới đang đến rất gần. Tôi yêu em nhưng lại sợ quá khứ kia sẽ ám ảnh cuộc hôn nhân của tôi sau này. Tôi muốn từ bỏ, chạy trốn khỏi mối quan hệ có quá nhiều rủi ro, ngờ vực.
Nhưng làm như vậy, tôi lại thấy mình quá tàn nhẫn. Bởi nếu như thế, em sẽ thêm một lần tổn thương sâu sắc. Trái tim tôi không cho phép mình làm như vậy trong khi lý trí lại khuyên nên từ bỏ cuộc hôn nhân sắp tới này.
Tôi phải làm sao đây?
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tôi khổ tâm khi làm mẹ kế của con chồng: Mắng không được, mặc kệ cũng không xong!Tâm sự - 4 giờ trước
GĐXH - Chồng tôi đã có một đời vợ và một cô con gái riêng 12 tuổi, bé đang ở với vợ chồng tôi.
Sau khi lỡ ngoại tình, tôi run rẩy khi đọc cuốn sổ bí mật trong ngăn tủ của chồngTâm sự - 8 giờ trước
GĐXH – Đọc những gì chồng viết trong cuốn sổ, tôi run rẩy, mồ hôi chảy ướt lưng. Thì ra, suốt thời gian qua, tôi chỉ đang sống trong một vở kịch do chồng dựng lên mà thôi.
Nỗi ấm ức của nàng dâu chỉ sau 4 tháng về nhà chồngTâm sự - 12 giờ trước
GĐXH - Tôi làm dâu được 4 tháng và chắc hẳn câu chuyện của tôi rất nhiều người gặp phải.
Tái hôn sau 5 năm chồng mất, vị khách không mời xuất hiện tại đám cưới khiến tôi bật khócTâm sự - 14 giờ trước
Một cậu bé xa lạ xuất hiện và bí mật về trái tim của người chồng quá cố đã khiến tôi vỡ òa trong nước mắt.
Mẹ chồng lên chơi, nhìn con trai và con dâu mà phải thốt lên: "Hai đứa đừng sống thế này nữa"Tâm sự - 1 ngày trước
Không khí trong nhà bỗng im lìm, bà bỏ vào phòng, còn tôi cũng chẳng dám đi chơi nữa.
Buổi họp phụ huynh đầu năm của con khiến tôi cay đắng nhận ra con người thật của chồngTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH – Sau khi biết chuyện, tôi nghĩ lại trong suốt những năm qua, chồng luôn thờ ơ, lạnh nhạt với vợ. Có lẽ nào trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi?
Bị bố đẻ mắng trong bữa cơm, vợ tôi về trút bực bội lên đầu cả nhà chồngTâm sự - 1 ngày trước
Cô ấy bảo chắc chắn tôi đã nói xấu, đã mách lẻo với bố vợ, nên ông mới gay gắt với cô ấy như vậy.
Lạnh nhạt với bố thời trai trẻ, tôi hối tiếc khôn nguôi mỗi mùa Vu Lan vềTâm sự - 1 ngày trước
Giận rồi lạnh nhạt với bố suốt thời trai trẻ, tôi đánh mất tình cảm gia đình. Giờ đây mỗi mùa Vu Lan về, tôi lại chìm đắm trong sự hối tiếc khôn nguôi.
Bố chồng nổi trận lôi đình, đuổi tôi đi chỉ vì một hành động nhỏ lúc cúng Rằm tháng 7Tâm sự - 2 ngày trước
GĐXH – Ngay sau hành động đó, tôi đã bị bố chồng mắng như tát nước vào mặt. Ông mắng tôi ngu dốt, thiếu hiểu biết và bất kính với bề trên.
Yêu người khác khi đang ly thân, có bị xem là ngoại tình?Tâm sự - 2 ngày trước
Nhiều cặp vợ chồng vì hôn nhân không hạnh phúc nên chọn ly thân. Trong thời gian này, nếu họ có quan hệ tình cảm với người khác thì có bị xem là ngoại tình hay không?
Cả họ chúc tụng, bạn bè ghen tỵ trong ngày cưới, nhưng chỉ sau 2 tháng tôi lại ngồi khóc và muốn ly hônTâm sự
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình sụp đổ.