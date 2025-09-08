Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Lên mạng tìm dịch vụ ảnh cưới, chàng trai phát hiện sự thật đau lòng về cô dâu

Thứ hai, 21:21 08/09/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trong lúc tìm kiếm dịch vụ chụp ảnh cưới trên mạng, người đàn ông vô tình phát hiện sự thật đau lòng về cô vợ sắp cưới.

Tôi năm nay 30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến lễ cưới của tôi. Vợ sắp cưới là một cô gái nổi tiếng xinh đẹp. Tôi thấy mình thật may mắn, hạnh phúc khi có được trái tim em.

Phải mất gần 5 năm, tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý của em. Khoảnh khắc em chấp nhận lời cầu hôn, tôi đã nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

Từ giây phút đó, tôi lao vào chuẩn bị cho đám cưới, mong ngày trọng đại trở thành kỷ niệm đẹp nhất đời mình. Nhưng niềm hạnh phúc đang dâng trào ấy đã bị một cú sốc bất ngờ bóp nghẹt.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: P.X

Khi đang xem một trang web chuyên cung cấp dịch vụ chụp ảnh cưới cao cấp, tôi giật mình khi thấy hình một cô gái mặc váy cưới trắng tinh khôi, có vóc dáng và gương mặt giống hệt em.

Nhìn kỹ, tôi khẳng định đó chính là em. Điều khó hiểu là em lại đang tay trong tay, nép mình bên một người đàn ông mặc trang phục chú rể.

Thoạt đầu, tôi nghĩ chắc em từng làm mẫu ảnh cho studio này để kiếm thêm thu nhập. Thậm chí tôi còn thấy tự hào vì người yêu mình từng là "nàng thơ" của một cửa hàng áo cưới.

Nhưng vì tò mò, tôi đã gọi điện hỏi. Câu trả lời khiến tôi chết lặng. Nhân viên cửa hàng cho biết đó không phải ảnh mẫu, mà là ảnh cưới thật của khách hàng. Vì tấm ảnh quá đẹp, họ xin giữ lại để quảng bá.

Nghe chuyện, tôi rụng rời. Tôi không dám tin vào sự thật. Bởi từ ngày yêu nhau, tôi chưa từng nghe em có người đàn ông khác.

Không còn cách nào khác, tôi chất vấn em. Ban đầu, em im lặng, nước mắt chảy dài. Sau nhiều lần tôi gặng hỏi, cuối cùng em cũng thừa nhận mình từng đính hôn với người đàn ông khác.

Em kể đã yêu anh ta say đắm và cả hai chuẩn bị tổ chức đám cưới. Nhưng ngay trước ngày lên xe hoa, anh ta bỏ rơi em để quay lại với người yêu cũ vừa trở về sau thời gian xuất khẩu lao động.

Ngày ấy, em bị bỏ lại giữa bao lời dị nghị, đau đớn đến mức muốn gục ngã. Chính vì ký ức đó, em không dám kể sự thật với tôi. Em muốn quên đi quá khứ và bắt đầu lại.

Những lời giải thích của em vẫn không khiến tôi bớt ngờ vực, đau khổ. Giờ đây, lòng tôi rối bời.

Tôi vừa thương em, vừa xót xa cho nỗi đau em từng trải. Nhưng đồng thời, tôi lại bị dày vò bởi nghi ngờ và sợ hãi. Liệu câu chuyện em kể có hoàn toàn thật? Liệu tôi có đang bước vào cuộc hôn nhân mà ở đó, mình chỉ là “người thay thế”?

Ngày cưới đang đến rất gần. Tôi yêu em nhưng lại sợ quá khứ kia sẽ ám ảnh cuộc hôn nhân của tôi sau này. Tôi muốn từ bỏ, chạy trốn khỏi mối quan hệ có quá nhiều rủi ro, ngờ vực.

Nhưng làm như vậy, tôi lại thấy mình quá tàn nhẫn. Bởi nếu như thế, em sẽ thêm một lần tổn thương sâu sắc. Trái tim tôi không cho phép mình làm như vậy trong khi lý trí lại khuyên nên từ bỏ cuộc hôn nhân sắp tới này.

Tôi phải làm sao đây?

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Top con giáp xuất ngoại dễ đổi đời, làm ăn khấm khá

Top con giáp xuất ngoại dễ đổi đời, làm ăn khấm khá

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

Các loại đá quý 12 cung hoàng đạo nên tránh để không 'rước xui rủi' vào người

Các loại đá quý 12 cung hoàng đạo nên tránh để không 'rước xui rủi' vào người

Cùng chuyên mục

Tôi khổ tâm khi làm mẹ kế của con chồng: Mắng không được, mặc kệ cũng không xong!

Tôi khổ tâm khi làm mẹ kế của con chồng: Mắng không được, mặc kệ cũng không xong!

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Chồng tôi đã có một đời vợ và một cô con gái riêng 12 tuổi, bé đang ở với vợ chồng tôi.

Sau khi lỡ ngoại tình, tôi run rẩy khi đọc cuốn sổ bí mật trong ngăn tủ của chồng

Sau khi lỡ ngoại tình, tôi run rẩy khi đọc cuốn sổ bí mật trong ngăn tủ của chồng

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH – Đọc những gì chồng viết trong cuốn sổ, tôi run rẩy, mồ hôi chảy ướt lưng. Thì ra, suốt thời gian qua, tôi chỉ đang sống trong một vở kịch do chồng dựng lên mà thôi.

Nỗi ấm ức của nàng dâu chỉ sau 4 tháng về nhà chồng

Nỗi ấm ức của nàng dâu chỉ sau 4 tháng về nhà chồng

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Tôi làm dâu được 4 tháng và chắc hẳn câu chuyện của tôi rất nhiều người gặp phải.

Tái hôn sau 5 năm chồng mất, vị khách không mời xuất hiện tại đám cưới khiến tôi bật khóc

Tái hôn sau 5 năm chồng mất, vị khách không mời xuất hiện tại đám cưới khiến tôi bật khóc

Tâm sự - 14 giờ trước

Một cậu bé xa lạ xuất hiện và bí mật về trái tim của người chồng quá cố đã khiến tôi vỡ òa trong nước mắt.

Mẹ chồng lên chơi, nhìn con trai và con dâu mà phải thốt lên: "Hai đứa đừng sống thế này nữa"

Mẹ chồng lên chơi, nhìn con trai và con dâu mà phải thốt lên: "Hai đứa đừng sống thế này nữa"

Tâm sự - 1 ngày trước

Không khí trong nhà bỗng im lìm, bà bỏ vào phòng, còn tôi cũng chẳng dám đi chơi nữa.

Buổi họp phụ huynh đầu năm của con khiến tôi cay đắng nhận ra con người thật của chồng

Buổi họp phụ huynh đầu năm của con khiến tôi cay đắng nhận ra con người thật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Sau khi biết chuyện, tôi nghĩ lại trong suốt những năm qua, chồng luôn thờ ơ, lạnh nhạt với vợ. Có lẽ nào trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi?

Bị bố đẻ mắng trong bữa cơm, vợ tôi về trút bực bội lên đầu cả nhà chồng

Bị bố đẻ mắng trong bữa cơm, vợ tôi về trút bực bội lên đầu cả nhà chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Cô ấy bảo chắc chắn tôi đã nói xấu, đã mách lẻo với bố vợ, nên ông mới gay gắt với cô ấy như vậy.

Lạnh nhạt với bố thời trai trẻ, tôi hối tiếc khôn nguôi mỗi mùa Vu Lan về

Lạnh nhạt với bố thời trai trẻ, tôi hối tiếc khôn nguôi mỗi mùa Vu Lan về

Tâm sự - 1 ngày trước

Giận rồi lạnh nhạt với bố suốt thời trai trẻ, tôi đánh mất tình cảm gia đình. Giờ đây mỗi mùa Vu Lan về, tôi lại chìm đắm trong sự hối tiếc khôn nguôi.

Bố chồng nổi trận lôi đình, đuổi tôi đi chỉ vì một hành động nhỏ lúc cúng Rằm tháng 7

Bố chồng nổi trận lôi đình, đuổi tôi đi chỉ vì một hành động nhỏ lúc cúng Rằm tháng 7

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Ngay sau hành động đó, tôi đã bị bố chồng mắng như tát nước vào mặt. Ông mắng tôi ngu dốt, thiếu hiểu biết và bất kính với bề trên.

Yêu người khác khi đang ly thân, có bị xem là ngoại tình?

Yêu người khác khi đang ly thân, có bị xem là ngoại tình?

Tâm sự - 2 ngày trước

Nhiều cặp vợ chồng vì hôn nhân không hạnh phúc nên chọn ly thân. Trong thời gian này, nếu họ có quan hệ tình cảm với người khác thì có bị xem là ngoại tình hay không?

Xem nhiều

Cả họ chúc tụng, bạn bè ghen tỵ trong ngày cưới, nhưng chỉ sau 2 tháng tôi lại ngồi khóc và muốn ly hôn

Cả họ chúc tụng, bạn bè ghen tỵ trong ngày cưới, nhưng chỉ sau 2 tháng tôi lại ngồi khóc và muốn ly hôn

Tâm sự

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình sụp đổ.

Giận bố mẹ, 3 năm không về quê, ngày trở lại con trai bật khóc vì ân hận

Giận bố mẹ, 3 năm không về quê, ngày trở lại con trai bật khóc vì ân hận

Tâm sự
Sau khi lỡ ngoại tình, tôi run rẩy khi đọc cuốn sổ bí mật trong ngăn tủ của chồng

Sau khi lỡ ngoại tình, tôi run rẩy khi đọc cuốn sổ bí mật trong ngăn tủ của chồng

Tâm sự
Mẹ chồng lên chơi, nhìn con trai và con dâu mà phải thốt lên: "Hai đứa đừng sống thế này nữa"

Mẹ chồng lên chơi, nhìn con trai và con dâu mà phải thốt lên: "Hai đứa đừng sống thế này nữa"

Tâm sự
Buổi họp phụ huynh đầu năm của con khiến tôi cay đắng nhận ra con người thật của chồng

Buổi họp phụ huynh đầu năm của con khiến tôi cay đắng nhận ra con người thật của chồng

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top