Nuôi con gái, đừng làm 3 điều này: Cưng như công chúa, lớn lên lại dễ chịu đủ thiệt thòi

Thứ sáu, 19:00 23/01/2026 | Gia đình
Mai Anh
Mai Anh
GĐXH - Không ít cha mẹ nghĩ rằng: con gái phải được “nuôi cho sướng”, càng bao bọc càng tốt. Nhưng thực tế, có những kiểu yêu thương tưởng là bảo vệ, lại vô tình trở thành cái bẫy khiến con gái lớn lên yếu thế, dễ chịu thiệt thòi trong hôn nhân và cuộc sống.

Người từng trải mới thấm: Nuôi con gái không chỉ là cho đủ đầy, mà là dạy con đủ bản lĩnh.

Gần đây, trên mạng có một đoạn video khiến nhiều người chạnh lòng. Một người phụ nữ trẻ, kết hôn ba năm, Tết về nhà ngoại khóc nức nở vì ở nhà chồng đến việc mua một lọ mỹ phẩm cũng bị chồng mắng là hoang phí. Từ bé, cô được cha mẹ cưng chiều, chẳng phải động tay vào việc gì. Nhưng khi lấy chồng, vụng về, thiếu kỹ năng sống, lại bị gán mác “tiểu thư, không biết điều”.

Phần bình luận tranh cãi dữ dội: người nói “con gái phải được nuôi sung sướng”, người lại trách cha mẹ “thương con kiểu hại con”.

Từ câu chuyện ấy, nhiều bậc phụ huynh giật mình nhìn lại. Thực ra, yêu con gái không sai, sai là yêu mà thiếu định hướng. Có 3 điều sau, cha mẹ nên tránh, nếu không muốn chính tay mình đẩy con vào thế yếu sau này.

Nuôi con gái, đừng làm 3 điều này: Cưng như công chúa, lớn lên lại dễ chịu đủ thiệt thòi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

3 điều cần tránh khi nuôi dạy con gái

1. Đừng biến con thành “người chỉ biết ngửa tay xin tiền”

Có những gia đình quản con gái quá chặt chuyện tiền bạc: tiêu gì cũng phải xin phép, mua món đồ nhỏ cũng bị mắng là hoang phí. Lớn lên, những đứa trẻ như vậy rất dễ rơi vào hai cực đoan: hoặc tự ti, sợ tiêu tiền; hoặc ngược lại, luôn mặc định người khác phải chi trả cho mình.

Nuôi con gái không phải là giữ chặt ví tiền của con, mà là dạy con cách kiếm tiền và tiêu tiền có trách nhiệm. Khi con hiểu giá trị lao động, con sẽ không thấy mình phải “nhìn mặt ai” để sống. Đó là nền tảng quan trọng để con không phụ thuộc, không bị mua chuộc chỉ bằng vài sự hào phóng bề ngoài.

2. Đừng thay con gánh hết mọi rắc rối

Không ít cha mẹ có thói quen “xông ra tuyến đầu” mỗi khi con gặp chuyện: cãi nhau với bạn, bị phê bình ở trường, mâu thuẫn trong công việc… Lâu dần, con gái trở nên mong manh, chỉ cần một va vấp nhỏ cũng thấy mình là nạn nhân của cả thế giới.

Cuộc đời không có lớp kính bảo hộ vĩnh viễn. Cha mẹ có thể che mưa nắng lúc con còn nhỏ, nhưng không thể che bão giông cả đời. Điều quan trọng hơn cả là dạy con cách đối diện, cách giải quyết vấn đề, cách đứng dậy sau tổn thương. Nếu không, khi con bước ra đời một mình, chỉ một cú ngã nhẹ cũng đủ khiến con gục ngã.

Nuôi con gái, đừng làm 3 điều này: Cưng như công chúa, lớn lên lại dễ chịu đủ thiệt thòi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3. Đừng gieo vào đầu con suy nghĩ “con gái không cần cố gắng nhiều”

Câu nói tưởng chừng rất thương: “Con gái làm việc vừa phải thôi, ổn định là được” – thực chất lại có thể trở thành rào cản lớn nhất của con.

Khi không có năng lực, không có sự nghiệp, con gái rất dễ rơi vào thế bị động: bị đào thải khi công việc biến động, bị lệ thuộc tài chính, thậm chí không đủ dũng khí rời bỏ một mối quan hệ không hạnh phúc.

Độc lập kinh tế chính là tấm khiên vững nhất của phụ nữ. Cha mẹ nghĩ là thương con nên không muốn con vất vả, nhưng lại vô tình tước đi của con cơ hội tự bảo vệ mình.

Nuôi con gái, đừng làm 3 điều này: Cưng như công chúa, lớn lên lại dễ chịu đủ thiệt thòi - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Nuôi con gái, là trồng một cái cây biết tự đứng vững

Con gái không phải bông hoa chỉ để đặt trong lồng kính. Con cần được yêu thương, nhưng cũng cần được rèn giũa để tự cắm rễ giữa đời.

Cha mẹ sợ con khổ, nhưng xã hội sẽ không vì thế mà nhẹ tay hơn. Nếu không dạy con cách kiếm sống, cách giải quyết vấn đề, cách giữ vững giá trị bản thân, thì đến một ngày, con sẽ phải trả giá bằng những tổn thương lớn hơn rất nhiều.

Thương con đúng cách là để con đủ mạnh mẽ, đủ tỉnh táo và đủ tự tin bước vào đời – chứ không phải che chắn để con mãi yếu ớt.

Nuôi con gái, đừng làm 3 điều này: Cưng như công chúa, lớn lên lại dễ chịu đủ thiệt thòi - Ảnh 1.Sau tuổi 50, dù giàu hay nghèo: Cha mẹ nhất định cần giúp con 3 việc này

GĐXH - Sau tuổi 50, cha mẹ vừa muốn giúp con, vừa sợ mình trở nên thừa thãi. Thực tế, có ba điều rất quan trọng – dù giàu hay nghèo – nếu làm được, không chỉ giúp con cái nhẹ gánh mà còn mang lại sự bình an cho chính mình và cả gia đình.

Tòa soạn Quảng cáo
Top