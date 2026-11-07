Vợ giàu có, chiều chồng trẻ hết mực nhưng vẫn bị đòi ly hôn: Lý do khiến cô chết lặng

Bảo Anh từng nghĩ mình đã tìm được bến đỗ bình yên sau một lần đổ vỡ. Cô có sự nghiệp thành công, tài chính dư dả và một người chồng trẻ tuổi, điển trai luôn ở bên cạnh. Thế nhưng, chỉ sau một năm kết hôn, người đàn ông từng nói yêu cô tha thiết lại chủ động đòi ly hôn, thậm chí lạnh lùng van xin: "Em buông tha cho tôi đi!".

Từ tài xế riêng thành người chồng trẻ tuổi

Bảo Anh, 38 tuổi, là người phụ nữ có tất cả những gì nhiều người ao ước. Cô sở hữu công việc kinh doanh phát đạt, nhà cửa đầy đủ và cuộc sống không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Điều duy nhất khiến cô trăn trở là cuộc hôn nhân đầu tiên đã tan vỡ từ nhiều năm trước.

Cô từng nghĩ mình sẽ không dễ dàng mở lòng thêm lần nữa. Cho đến khi Khoa xuất hiện.

Khoa mới 26 tuổi, cao ráo, điển trai và là tài xế riêng của Bảo Anh. Suốt thời gian làm việc, anh chứng kiến từng bước cô gây dựng sự nghiệp, từ những ngày bận rộn đến lúc trở thành người phụ nữ thành đạt.

Ban đầu, Bảo Anh chỉ xem Khoa là nhân viên thân thiết nhưng sự chu đáo, dịu dàng và vẻ ngoài trẻ trung của anh dần khiến cô rung động. Biết khoảng cách tuổi tác có thể trở thành rào cản, cô vẫn quyết định một lần chủ động theo đuổi tình yêu.

Điều khiến Bảo Anh bất ngờ là Khoa đồng ý gần như ngay lập tức.

Gia đình chồng phản ứng dữ dội vì chênh lệch tuổi tác

Chỉ một tháng sau khi chính thức hẹn hò, Khoa đã chuyển đến sống cùng Bảo Anh. Ban ngày, anh vẫn lái xe đưa đón cô đi làm, tối về hai người lại quấn quýt như những cặp vợ chồng bình thường.

Mối quan hệ kéo dài gần một năm. Bảo Anh cảm thấy cả hai khá hòa hợp, Khoa cũng luôn quan tâm, chăm sóc cô. Vì vậy, khi anh ngỏ ý kết hôn, cô không chút do dự.

Tuy nhiên, quyết định này lập tức vấp phải sự phản đối dữ dội từ gia đình Khoa.

Bố mẹ anh không thể chấp nhận việc con trai lấy một người phụ nữ hơn mình tới 12 tuổi, lại từng qua một lần đò. Họ cho rằng Bảo Anh quá từng trải, có điều kiện kinh tế vượt trội nên rất có thể đang dùng tiền bạc và địa vị để giữ chân con trai họ.

Dù vậy, Khoa vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu. Hai người tổ chức đám cưới bất chấp những lời dị nghị.

Sau khi về chung một nhà, Bảo Anh cố gắng hết sức để hòa nhập với gia đình chồng. Cô chủ động thăm hỏi, mua quà biếu bố mẹ Khoa, thậm chí nhiều lần nhún nhường trước những lời nói khó nghe.

Nhưng mọi nỗ lực dường như đều vô ích. Trong mắt bố mẹ chồng, cô vẫn là người phụ nữ đã dùng sự giàu có để quyến rũ con trai họ.

Bảo Anh nghĩ chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, những chuyện còn lại rồi sẽ ổn. Cô không ngờ điều khiến cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ lại đến từ chính người đàn ông từng bất chấp tất cả để cưới cô.

Đúng dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, Khoa bất ngờ đặt đơn ly hôn trước mặt vợ. Ảnh minh họa

Một năm sau đám cưới, chồng trẻ bất ngờ đòi ly hôn

Sau ngày cưới, Bảo Anh vẫn giữ Khoa làm tài xế riêng. Cô không muốn chồng phải vất vả tìm công việc khác, cũng muốn anh có nhiều thời gian ở bên mình.

Thú thực, Bảo Anh còn có một nỗi lo khó nói: Khoa trẻ tuổi, ngoại hình nổi bật, nếu thường xuyên tiếp xúc với những cô gái khác, cô sợ một ngày nào đó anh sẽ thay lòng. Vì thế, cô muốn chồng luôn ở gần mình.

Bảo Anh chưa từng nghĩ đó là một vấn đề. Cô thậm chí còn cố gắng tỏ ra dịu dàng, nhường nhịn để Khoa không cảm thấy mình bị lép vế trước người vợ giàu có hơn. Thế nhưng, đúng dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, Khoa bất ngờ đặt đơn ly hôn trước mặt vợ.

Bảo Anh chết lặng. Cô hỏi chồng chuyện gì đã xảy ra, liệu có phải bố mẹ anh tiếp tục gây áp lực hay không nhưng câu trả lời của Khoa khiến cô đau đớn hơn tất cả.

Anh nói không muốn có con với cô. Anh còn trẻ, muốn có một gia đình trọn vẹn với những đứa con của riêng mình, nhưng mỗi lần nghĩ đến tương lai, anh lại cảm thấy bế tắc.

Chưa dừng lại ở đó, Khoa thẳng thắn thừa nhận người vợ mạnh mẽ, thành đạt khiến anh luôn cảm thấy áp lực. Dù Bảo Anh không hề chê bai hay coi thường chồng, anh vẫn có cảm giác mình chỉ là người đứng phía sau một người phụ nữ quá xuất sắc.

Cuối cùng, Khoa nói một câu khiến Bảo Anh gần như sụp đổ: "Anh luôn cảm thấy chúng ta chẳng giống vợ chồng. Anh tốt nhất chỉ nên là tài xế của em. Em buông tha cho tôi đi!".

Đau đớn nhận ra tình yêu không thể níu giữ một người

Bảo Anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cô đã yêu Khoa bằng tất cả sự chân thành, thậm chí còn cố tình thu mình lại để chồng cảm thấy thoải mái.

Cô chưa từng bắt anh phải kiếm nhiều tiền hơn, cũng không yêu cầu anh gánh vác những trách nhiệm vượt quá khả năng. Vậy mà người đàn ông ấy vẫn cảm thấy cuộc sống bên cô là một sự ngột ngạt.

Điều khiến Bảo Anh đau lòng nhất là chuyện con cái. Cô từng nghĩ hai người sẽ có một gia đình nhỏ, nhưng Khoa lại không muốn đón nhận tương lai ấy cùng cô.

Cô đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và không muốn thêm lần nữa trở thành người phụ nữ thất bại trong tình yêu. Nhưng nếu giữ Khoa lại, liệu anh có thực sự hạnh phúc?

Bảo Anh bắt đầu tự hỏi có phải mình đã yêu sai cách, quá kiểm soát và vô tình biến sự quan tâm thành áp lực. Hay ngay từ đầu, khoảng cách tuổi tác, địa vị và những khác biệt trong mong muốn tương lai đã khiến cuộc hôn nhân này khó có thể bền lâu?

Cô vẫn muốn cứu vãn mối quan hệ, nhưng người chồng trẻ dường như đã quyết tâm rời đi.

Có lẽ điều cay đắng nhất đối với Bảo Anh không phải là mất đi một người đàn ông kém mình 12 tuổi, mà là nhận ra dù đã cố gắng hết sức để giữ gìn hạnh phúc, cô vẫn không thể khiến người mình yêu muốn ở lại.