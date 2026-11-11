Vợ quá 'sung sức', chồng mắc kẹt trong nỗi ám ảnh phòng the

Trí từng nghĩ mình sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn. Thế nhưng, những đòi hỏi quá thường xuyên của vợ trong chuyện chăn gối lại biến điều vốn dĩ ngọt ngào thành áp lực, khiến anh dần đánh mất ham muốn và cuối cùng phải trả giá bằng chính hạnh phúc gia đình.

Chuyện phòng the trở thành nỗi ám ảnh vì "ham muốn" của vợ

Ở tuổi 37, Trí đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ dù thời gian chung sống chỉ vỏn vẹn 2 năm. Nguyên nhân bắt nguồn từ một vấn đề tế nhị mà anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày trở thành rào cản lớn nhất trong đời sống vợ chồng: sự chênh lệch nhu cầu tình dục.

Vợ Trí có ham muốn rất cao. Ngay từ những ngày đầu sau đám cưới, cô thường chủ động đòi hỏi gần gũi 2-3 lần mỗi ngày. Ban đầu, Trí không phản đối, anh nghĩ đó là cách vợ thể hiện tình yêu và sự gắn bó, nên cố gắng chiều theo mong muốn của cô.

Nhưng sự nhiệt tình ấy chẳng kéo dài được lâu. Sau vài ngày liên tục phải đáp ứng những cuộc yêu dồn dập, cơ thể Trí bắt đầu mệt mỏi. Có những lần anh muốn gần gũi nhưng lại không thể duy trì sự cương cứng như mong muốn.

Điều khiến Trí khổ sở hơn cả là thái độ thất vọng của vợ. Cô thường tỏ ra khó chịu, thậm chí bóng gió rằng chồng còn quá trẻ mà đã yếu sinh lý. Những lời nói tưởng chừng vô tình ấy lại khiến Trí cảm thấy tổn thương và mất tự tin nghiêm trọng.

Vợ Trí cho rằng chồng không còn yêu mình, trong khi anh lại cảm thấy bản thân luôn bị đặt trước một yêu cầu vượt quá khả năng. Ảnh minh họa

Càng cố chiều vợ càng sợ chuyện chăn gối

Từ một người đàn ông có đời sống tình dục bình thường, Trí dần trở nên căng thẳng mỗi khi vợ chủ động gần gũi.

Anh bắt đầu tự đặt câu hỏi liệu mình có mắc bệnh gì không, có còn đủ khả năng làm chồng hay không. Mỗi lần thất bại, nỗi lo lắng lại tăng lên, khiến những lần gần gũi tiếp theo càng trở nên khó khăn.

Thay vì thẳng thắn chia sẻ, Trí chọn cách né tránh.

Anh lấy lý do công việc bận rộn, thường xuyên phải đi công tác xa. Có những tuần anh chỉ về nhà một lần. Khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn, không chỉ về thể xác mà còn cả tình cảm.

Vợ Trí cho rằng chồng không còn yêu mình, trong khi anh lại cảm thấy bản thân luôn bị đặt trước một yêu cầu vượt quá khả năng.

Những cuộc tranh cãi xuất hiện ngày một nhiều. Cô không chấp nhận việc chồng thường xuyên từ chối, còn Trí không biết phải giải thích thế nào về áp lực mình đang phải chịu đựng.

Hôn nhân tan vỡ, nỗi ám ảnh vẫn theo sang mối quan hệ mới

Khi tình cảm vợ chồng nguội lạnh, người phụ nữ bắt đầu tìm kiếm sự quan tâm từ bên ngoài. Sau đó, Trí phát hiện vợ có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác.

Cú sốc khiến anh suy sụp, hai người không còn tìm được tiếng nói chung và cuối cùng quyết định ly hôn.

Trí từng nghĩ sau khi kết thúc cuộc hôn nhân ấy, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Hiện tại, anh đã có bạn gái mới, khá tâm lý, tình cảm và nhiều lần chủ động bật đèn xanh. Thế nhưng, mỗi khi đối phương muốn tiến xa hơn, Trí lại tìm cách lảng tránh.

Anh sợ cảm giác bị đánh giá, sợ một lần nữa không đáp ứng được kỳ vọng của bạn tình. Những ký ức trong cuộc hôn nhân cũ dường như vẫn ám ảnh anh, khiến ham muốn ngày càng suy giảm.

Trí không biết liệu mình thực sự gặp vấn đề về sinh lý hay chỉ đang bị ảnh hưởng bởi những tổn thương tâm lý kéo dài.

Khi chuyện chăn gối trở thành áp lực, cần làm gì?

Theo các chuyên gia, nhu cầu tình dục ở mỗi người là khác nhau và không có một con số cố định nào được xem là chuẩn mực cho tất cả các cặp đôi. Tần suất gần gũi cần dựa trên sự tự nguyện, sức khỏe và mức độ hài lòng của cả hai.

Việc một người có ham muốn cao không phải là điều bất thường. Tuy nhiên, nếu liên tục gây áp lực, trách móc hoặc khiến đối phương cảm thấy mình có nghĩa vụ phải đáp ứng, đời sống tình dục rất dễ trở thành gánh nặng.

Với Trí, điều cần thiết lúc này là ngừng tự trách bản thân, đồng thời cởi mở chia sẻ với bạn gái về những tổn thương trong quá khứ. Anh cũng nên thăm khám chuyên khoa nam học nếu tình trạng giảm ham muốn kéo dài để được đánh giá nguyên nhân và hướng điều trị phù hợp.

Bởi suy cho cùng, một cuộc hôn nhân hạnh phúc không được đo bằng số lần gần gũi mỗi ngày, mà nằm ở sự thấu hiểu, tôn trọng và khả năng cùng nhau tìm được nhịp điệu phù hợp.