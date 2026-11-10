Người xưa cảnh báo: 3 thứ đừng tùy tiện trang trí đầu giường nếu không muốn rước họa vào thân

2 ngày trước

GĐXH - Có nhiều loài hoa sử dụng mùi hương của mình để đuổi các loại côn trùng. Những loài hoa này không chỉ lam đẹp mà còn rất thân thiện. Dưới đây là những loại hoa bạn nhất định nên trồng ở ban công.