Người xưa cảnh báo: 3 thứ đừng tùy tiện trang trí đầu giường nếu không muốn rước họa vào thân

Thứ ba, 09:01 10/11/2026 | Phong thủy
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GĐXH - Người xưa quan niệm, đầu giường là vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ và sự bình an của mỗi người.

Vì vậy, có 3 thứ không nên treo hoặc đặt gần đầu giường để tránh những rủi ro không đáng có.

Người xưa cảnh báo: 3 thứ đừng tùy tiện trang trí đầu giường nếu không muốn rước họa vào thân - Ảnh 1.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Người xưa cảnh báo: 3 thứ đừng tùy tiện trang trí đầu giường nếu không muốn rước họa vào thân - Ảnh 1.Những bố trí đặt đầu giường theo phong thủy nhất định bạn phải biết

GĐXH - Đặt đầu giường theo phong thủy là việc vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Bởi điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần, hạnh phúc của chính gia chủ và người thân trong gia đình.

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