Người xưa cảnh báo: 3 thứ đừng tùy tiện trang trí đầu giường nếu không muốn rước họa vào thân
GĐXH - Người xưa quan niệm, đầu giường là vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ và sự bình an của mỗi người.
Vì vậy, có 3 thứ không nên treo hoặc đặt gần đầu giường để tránh những rủi ro không đáng có.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Đây là lý do vì sao 2 mệnh này không nên trồng hoa nhài trong nhàỞ -
GĐXH - Hoa nhài vừa đẹp lại có mùi thơm, giúp thư giãn tinh thần và mang ý nghĩa phong thủy nhất định. Tuy nhiên, bài viết dưới đây sẽ tiết lộ kiểu người không nên trồng hoa nhài và những tác động bất ngờ mà loài hoa này có thể gây ra.
Loại cây ăn quả trồng sân vườn dễ chăm sóc, làm đẹp không gian và nhà thêm may mắnỞ -
GĐXH - Cây ăn quả đã trở thành một phần quan trọng của sân vườn, không chỉ mang lại những trái ngọt mà còn có lợi ích về môi trường, làm đẹp cho không gian nhà bạn.
Các gia chủ tuổi này khi trồng bưởi sẽ nhận được nhiều may mắn, vượng khí tốtỞ -
GĐXH - Cây bưởi là loại cây ăn quả quen thuộc với mỗi chúng ta. Không chỉ có hoa đẹp với mùi thơm dịu nhẹ mà cây còn mang biểu tượng cho sự sum vầy, sung túc, tài lộc, may mắn.
Lỗi phong thủy nhà ở phổ biến ảnh hưởng đến sự may mắn của gia chủPhong thủy -
GĐXH - Lỗi phong thủy nhà ở là những sai lầm trong kiến trúc, bố trí nội thất gây cản trở dòng chảy năng lượng, dẫn đến hao hụt tài chính và vận khí của gia chủ.
Xem ngày giờ tuần mới từ 9/11 đến 15/11/2026: 3 ngày đẹp nên chọn để khởi sự, cầu tài lộcPhong thủy -
GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ ngày 9/11 đến 15/11/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà gợi ý những khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các việc nên làm trong từng ngày để mọi người tham khảo.
Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 10 âm lịch năm 2026 và văn khấn chuẩn để cầu bình an, đón tài lộcỞ -
GĐXH – Mùng 1 tháng 10 âm lịch năm 2026 rơi vào thứ Hai, ngày 9/11/2026 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong ngày này có hai khung giờ đẹp để các gia đình thắp hương, dâng lễ Gia Thần, Gia Tiên cầu mong một tháng mới bình an, thuận lợi.
3 cây cảnh được ví như 'nam châm hút lộc', nhà thiếu sáng vẫn xanh tốt quanh nămPhong thủy -
GĐXH - Nhà thiếu sáng vẫn có thể trồng cây xanh nếu chọn đúng loại. 3 loại cây cảnh dưới đây đều dễ chăm sóc, đồng thời mang ý nghĩa phong thủy về tài lộc, bình an và sự bền vững.
Biến ban công thành không gian xanh mát, tỏa hương thơm và đuổi các loại côn trùngMẹo vặt -
GĐXH - Có nhiều loài hoa sử dụng mùi hương của mình để đuổi các loại côn trùng. Những loài hoa này không chỉ lam đẹp mà còn rất thân thiện. Dưới đây là những loại hoa bạn nhất định nên trồng ở ban công.
Những cách bố trí ban công chung cư đơn giản, gọi Thần tài đếnỞ -
GĐXH - Bố trí ban công hợp phong thủy là việc sắp xếp không gian, cây cối và vật phẩm trang trí theo hướng ngũ hành nhằm thu hút tài lộc, ngăn chặn sát khí và cải thiện vượng khí cho gia đạo theo quan niệm truyền thống.
Nên đặt bàn thờ ở tầng mấy trong nhà? Vị trí thế nào để gia chủ hút lộc, luôn êm ấm hạnh phúc?Ở -
GĐXH - Nên đặt bàn thờ ở đâu trong nhà để phù hợp tối đa với việc sắp xếp không gian sống vừa yên tâm về mặt phong thủy và tâm linh là điều nhiều người băn khoăn.