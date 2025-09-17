Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư khen thưởng và kỷ luật học sinh

Ảnh minh họa.

Nguyên tắc chung của Thông tư: Khen thưởng, kỷ luật học sinh bảo đảm tính giáo dục nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường, hiệu trưởng, giáo viên; bảo đảm sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh.

Thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường trong công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh.

Có 5 hình thức khen thưởng gồm: Tuyên dương trước lớp; tuyên dương trước toàn nhà trường; giấy khen của hiệu trưởng; thư khen; hình thức tuyên dương, khen thưởng khác.

Hành vi vi phạm để xem xét kỷ luật gồm hành vi bị nghiêm cấm đối với học sinh trong cơ sở giáo dục quy định tại Luật Giáo dục và hành vi vi phạm quy định của nhà trường, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên căn cứ tính chất, hậu quả của hành vi vi phạm để xác định mức độ vi phạm.

Đối với học sinh tiểu học có 2 biện pháp kỷ luật gồm: Nhắc nhở; yêu cầu xin lỗi.

Đối với học sinh các cấp học khác có 3 biện pháp kỷ luật gồm: Nhắc nhở; phê bình; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Thông tư cũng quy định về hoạt động hỗ trợ khắc phục hành vi vi phạm: Khuyên bảo, động viên để học sinh tự nhận thức được hành vi vi phạm và hướng khắc phục.

Theo dõi, tư vấn, hỗ trợ học sinh vi phạm trong quá trình khắc phục hành vi vi phạm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 31/10/2025 thay thế Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các nhà trường phổ thông.