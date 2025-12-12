Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ 'bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài không được công nhận'
Bộ GD&ĐT thông tin, trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp phép hoạt động liên kết đào tạo nước ngoài, bằng không đủ điều kiện công nhận.
Bộ GD&ĐT vừa cung cấp một số thông tin ban đầu liên quan vụ một số học viên đề nghị công nhận văn bằng do Đại học Liverpool John Moores cấp, cùng các nội dung phản ánh về chương trình liên kết đào tạo tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội),
Văn bằng của học viên chưa đủ điều kiện
Trung tâm Công nhận văn bằng trực thuộc Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT cho biết đã tiếp nhận hồ sơ của bà Ngô Thu Quỳnh, đề nghị công nhận bằng đại học do Đại học Liverpool John Moores, Vương quốc Anh cấp.
Để có cơ sở xem xét, ngày 6/10 vừa qua, Cục Quản lý chất lượng gửi công văn tới cơ sở đào tạo nhằm yêu cầu cung cấp thông tin về quá trình học tập của học viên.
Ngày 10/10, Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London - Hà Nội gửi văn bản và các thông tin liên quan chương trình học của bà Quỳnh. Sau khi đối chiếu quy định pháp luật hiện hành và hồ sơ được cung cấp, Cục Quản lý chất lượng ban hành văn bản ngày 28/10, thông báo văn bằng đại học do Đại học Liverpool John Moores cấp chưa đủ điều kiện để được công nhận theo Thông tư 13 năm 2021 của Bộ GD&ĐT.
Trường chưa được cấp phép hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài
Bộ GD&ĐT cũng làm rõ các quy định hiện hành đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và các nghị định liên quan, các cơ sở này được quyền sử dụng chương trình đào tạo nước ngoài, tự chủ xây dựng chương trình, triển khai chương trình của nước ngoài trong khuôn khổ liên kết đào tạo đã được cấp phép.
"Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp Giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất kỳ ngành, nghề nào" , Bộ cho biết.
Bộ GD&ĐT cho biết thêm, việc đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục Nghề nghiệp năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Nghị định số 143 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây có các văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp, trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chuyển đổi chương trình đào tạo, chuyển đổi giấy phép hoạt động dạy nghề về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Tuy nhiên, qua rà soát từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT) chưa nhận được hồ sơ đề nghị chuyển đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định nêu trên của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.
Trước đó, xảy ra vụ việc hơn 40 cựu học viên Trường Cao đẳng Thiết kế và Thời trang London "tá hỏa" và làm đơn đến cơ quan chức năng vì nộp hàng trăm triệu học phí để học nhưng Bộ GD&ĐT từ chối công nhận bằng đại học do Đại học Liverpool John Moores cấp. Các học viên cho biết, khi quảng cáo tuyển sinh, công bố về chương trình học trên website công khai, trường cam kết với người học rằng “bằng cấp quốc tế có giá trị trên toàn thế giới”.
“Vì tin tưởng thông tin cam kết, nhiều người đã đăng ký tham gia các khóa học. Các khóa có tổng số lượng sinh viên khoảng hơn 40 người. Số tiền một sinh viên phải nộp riêng cho khóa học năm cuối trình độ đại học khoảng 289 triệu đồng”, theo đơn gửi của các học viên.
