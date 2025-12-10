Mới nhất
Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 ở Gia Lai bị đánh hội đồng

Thứ tư, 16:07 10/12/2025 | Giáo dục
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) đang xác minh, làm rõ vụ việc nữ sinh Trường THPT Lương Thế Vinh bị đánh hội đồng.

Liên quan vụ nữ sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (xã Kbang, Gia Lai) bị đánh hội đồng, theo Báo Gia Lai điện tử, Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) đang xác minh, làm rõ vụ việc

Theo thông tin ban đầu, tối 9/12, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở khu vực bờ kè suối Đak Lop (xã Kbang), cách trường THPT Lương Thế Vinh khoảng 800m.

Hình ảnh chia sẻ cho thấy, nữ sinh này bị các bạn nữ khác túm tóc, vật xuống đất rồi đánh tới tấp vào vùng mặt. Nhiều người khác nghi là học sinh đứng vây quanh nhưng không có can ngăn.

Qua xác minh, nữ sinh bị đánh trong clip là em N.T.K.N (học sinh lớp 10A2, Trường THPT Lương Thế Vinh). Còn nhóm nữ sinh vây đánh em N nghi là học sinh của THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Kbang).

Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng ở Gia Lai - Ảnh 1.

Nữ sinh bị nhóm bạn nữ khác đánh hội đồng (ảnh chụp màn hình). Nguồn: GLO

Được biết, em N đã nghỉ học từ thứ Sáu ngày 5/12 và vẫn chưa đến trường. Nhà trường đã cố gắng liên hệ với phụ huynh và học sinh, nhưng không liên lạc được.

Chia sẻ trên VTC News, ông Nguyễn Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Kbang xác nhận, địa phương đã nắm thông tin vụ bạo lực học đường giữa một nhóm học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đánh hội đồng nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh.

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo của Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh về vụ việc. Địa phương đã chỉ đạo lực lượng xuống nhà nữ sinh bị đánh để xác minh vụ việc. Nếu trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đề nghị lực lượng công an vào cuộc để điều tra rõ ràng và có biện pháp xử lý phù hợp", ông Nguyễn Thanh Dũng thông tin.

Ông Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh cho hay: "Khi có hình ảnh học sinh đánh nhau trên mạng xã hội, chúng tôi tìm hiểu mới biết sự việc. Năm học trước, nữ sinh N theo học lớp 9 Trường THCS Lê Hồng Phong (xã KBang) và các em học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm biết nhau và có xích mích. Khi em N vào lớp 10, các em lại tiếp tục mâu thuẫn và xảy ra vụ đánh nhau".

Chính quyền địa phương và nhà trường đang tiếp tục tìm hiểu, làm rõ vụ việc.

