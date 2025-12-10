Từ 2026 sẽ có một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc
GĐXH - Quốc hội chính thức thông qua Luật Giáo dục với nhiều điều chỉnh. Trong đó Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục quy định Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc.
Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 3 dự án luật về giáo dục, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).
Theo đó, Luật đã quy định rõ về nhà giáo, vị trí pháp lý của các cơ sở giáo dục, phát triển trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo, hệ thống văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và đặc biệt là thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc.
Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục trình Quốc hội biểu quyết thông qua gồm 2 điều, đã được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện. Kết quả, với 437/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 92,39%, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.
Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của luật.
Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Chính phủ đã tiếp thu ý kiến, chỉnh lý theo hướng quy định Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.
Việc này nhằm bảo đảm cho phép Bộ GD&ĐT lựa chọn phương án biên soạn một bộ sách mới hoặc lựa chọn, chỉnh lý từ các bộ sách hiện hành, tùy thuộc vào tình hình thực tiễn và quyết định của cấp có thẩm quyền.
Bên cạnh đó, dự thảo tiếp tục giao Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, đồng thời, bỏ quy định "giao Chính phủ quy định chi tiết về xã hội hóa sách giáo khoa".
Về văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (sửa đổi, bổ sung Điều 12), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay, Chính phủ chỉ đạo rà soát, chỉnh lý thống nhất quy định không cấp bằng trung học cơ sở, thay bằng cụm từ "hoàn thành chương trình trung học cơ sở hoặc tương đương" trong toàn bộ dự thảo Luật.
Dự thảo quy định văn bằng, chứng chỉ được cấp dưới dạng bản giấy hoặc bản số, nhằm thúc đẩy triển khai các chủ trương về chuyển đổi số trong giáo dục.
Dự thảo cũng quy định rõ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quản lý văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân để bảo đảm linh hoạt, kịp thời điều chỉnh theo yêu cầu thực tiễn, đồng thời giữ tính thống nhất, liên thông và minh bạch của hệ thống.
Đối với các chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng như bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, việc hướng dẫn tổ chức thực hiện và quản lý do Bộ Y tế thực hiện theo quy định tại dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).
Dự thảo Luật chỉnh lý khoản 2 Điều 66 theo hướng quy định nhà giáo đồng cơ hữu tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục đại học để phù hợp với đặc thù và yêu cầu thực tiễn của từng trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục.
Dự thảo cũng bổ sung nhóm "nhân sự khác" theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học, bên cạnh "nhân sự hỗ trợ giáo dục", nhằm bao quát đầy đủ các chủ thể tham gia hoạt động giáo dục, kể cả nhân sự ngoài cơ sở giáo dục. Trong đó có "người dạy nghề" thực hiện giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại doanh nghiệp, hợp tác xã theo chương trình giáo dục nghề nghiệp (theo dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi), khác với nhân sự hỗ trợ giáo dục là nhóm không trực tiếp tham gia giảng dạy.
Việc quy định nhóm này ngay trong Luật Giáo dục (với vai trò luật khung) là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý xác định tiêu chuẩn, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các luật trong lĩnh vực giáo dục.
