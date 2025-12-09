Công an xã giúp học sinh 'chưa ngoan' bằng chương trình đọc sách ý nghĩa
GĐXH - Tại xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), một mô hình giáo dục đặc biệt đang thu hút sự quan tâm của phụ huynh, mỗi tuần, cha mẹ đưa con có dấu hiệu vi phạm pháp luật lên Công an xã để… đọc sách, xem video tuyên truyền và viết thu hoạch.
Phòng sách đặc biệt trong trụ sở công an
Tại "phòng sách giáo dục pháp luật" của Công an xã Diễn Châu, những học sinh bị nhắc nhở thường rơi vào các lỗi điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, tụ tập gây gổ, lạng lách đánh võng… Trước khi đọc sách, các em được cán bộ công an phổ biến quy định, xem clip về tai nạn giao thông, bạo lực học đường, đua xe trái phép. Phòng đọc rộng rãi, yên tĩnh, trang bị hơn 200 đầu sách và tivi phục vụ nội dung giáo dục.
Thiếu tá Hoàng Thanh Hải, Trưởng Công an xã Diễn Châu, cho biết công tác quản lý, giáo dục và phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật luôn được lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở đó, Công an xã đã chủ động tìm những cách làm mới nhằm kéo các em đến gần hơn với những điều tích cực.
Một trong những mô hình nổi bật là “Phòng sách giáo dục pháp luật” dành riêng cho các học sinh nằm trong diện cần quản lý, hỗ trợ. Với sự chung tay của nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân, phòng đọc nhỏ tại trụ sở Công an xã được trang bị tivi, bàn ghế ngay ngắn cùng hơn 200 đầu sách được chọn lựa kỹ càng, phù hợp với lứa tuổi và hoàn cảnh của từng em.
Theo Thiếu tá Hải, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc đọc sách, mà còn tạo ra một không gian yên tĩnh, giúp các em hiểu hơn về pháp luật và cách ứng xử đúng đắn, từ đó hướng đến sự thay đổi tích cực. “Cán bộ công an sẽ lựa chọn những cuốn phù hợp với hành vi vi phạm của từng em. Các em đọc to, rõ ràng để cùng nghe, rồi viết lại cảm nghĩ của mình”, ông chia sẻ.
Những bài thu hoạch của các em sau mỗi buổi đọc sẽ được photo gửi về nhà trường để cùng theo dõi quá trình tiến bộ của từng học sinh. Với những em chưa thể viết được, cán bộ công an sẽ kiên trì hướng dẫn, để các em đọc lại, viết lại cho đến khi thực sự hiểu vấn đề.
Đáng chú ý, mô hình còn có sự tham gia trực tiếp của phụ huynh. Mỗi tuần, cha mẹ dành một buổi lên phòng sách cùng cán bộ công an xã giám sát việc đọc của con. Cách làm này không chỉ giúp các em hình thành thói quen tốt, mà còn tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – lực lượng chức năng trong việc đồng hành, hỗ trợ sự thay đổi tích cực của các em.
Phụ huynh chủ động gửi con nhờ uốn nắn
Mô hình đọc sách giáo dục pháp luật của Công an xã Diễn Châu thời gian qua nhận được sự ủng hộ lớn từ chính quyền địa phương, các trường học và nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi dễ "trượt chân".
Chị N.T.M. (38 tuổi, xã Diễn Châu) là một trong những phụ huynh chủ động tìm đến mô hình phòng sách. Chị kể, con trai mê game và bi-a, từng bỏ nhà đi hai ngày liền, khiến cả gia đình hoảng loạn. “Bố mẹ đi làm suốt, không kèm cặp được. Lúc tìm thấy con trong quán game, tôi sụt mấy kg vì lo lắng. Nghe công an xã có mô hình giúp rèn con hư, tôi liên hệ ngay. Các video tuyên truyền dễ hiểu, cộng với việc đọc sách, tôi thấy phù hợp và rất ủng hộ”, chị chia sẻ.
Tại phòng sách, H.V., học sinh lớp 10 Trường THPT Ngô Trí Hòa, đang đọc sách theo hướng dẫn của cán bộ công an. Em bị nhắc nhở vì đã mang xe của gia đình cho bạn đem đi cầm cố, sau đó tiếp tục tụ tập lêu lổng theo nhóm bạn. Đây đã là lần tái phạm thứ hai của V.
Đứng phía sau theo dõi con, anh H.V.H., cha của V., không giấu được sự mệt mỏi. Anh cho biết nhiều năm đi lao động tại Đài Loan, việc học hành, giáo dục con cái chủ yếu do vợ đảm nhận. Khi V. vào cấp 3, gia đình dự tính mua xe đạp điện, nhưng V. năn nỉ xin xe máy. Thương con, vợ chồng anh đã đồng ý.
Nhưng ngay sau đó, V. bắt đầu sa đà theo bạn bè xấu. “Lần đầu cháu cắm xe, tôi lại chạy tiền đi chuộc. Không còn xe, cháu vay nợ bạn bè, rồi bố mẹ lại chạy đi trả. Có lúc tôi còn phải nhờ người quen đừng cho cháu vay nữa. Lần này nghe công an báo cháu lại đưa xe đi cắm, tôi thực sự buồn và bất lực”, anh nói, giọng nghẹn lại.
Anh H. nói, việc phải lên công an xã khiến anh xấu hổ, nhưng vì con, anh chấp nhận. Điều duy nhất anh mong là con trai có thể hiểu, dừng lại đúng lúc và trưởng thành hơn.
"Việc đọc sách để uốn nắn, tôi hoàn toàn ủng hộ. Tôi sẽ đồng hành tới cùng với công an để giúp cháu thay đổi", anh H. nói.
Theo Thiếu tá Hải, việc cảm hóa học sinh vi phạm không thể đạt kết quả ngay lập tức. "Đọc sách giúp các em tiếp cận kiến thức pháp luật một cách nhẹ nhàng, thấm dần. Khi gia đình để ý, nhà trường để tâm, công an xã để mắt, việc giáo dục mới thật sự hiệu quả", ông chia sẻ.
Ông cũng cho biết nhiều phụ huynh sau khi biết mô hình đã chủ động liên hệ công an nhờ hỗ trợ quản lý con em mình.
