Một đại học tuyên bố tất cả thí sinh trúng tuyển 2026 đều nhận học bổng 90 triệu
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT) vừa công bố phương án tuyển sinh 2026 với 5 phương thức và quỹ học bổng hơn 111 tỷ đồng. Nhà trường cho biết mọi thí sinh nhập học đều được nhận học bổng tối thiểu 90 triệu đồng/suất.
Năm 2026, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM tuyển sinh theo 5 phương thức: Xét học bạ THPT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, xét tuyển thẳng theo quy định của trường và theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Nhà trường cũng công bố chương trình học bổng năm 2026 với tổng giá trị hơn 111 tỷ đồng dành cho thí sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, nghệ thuật, thể thao, nghiên cứu khoa học, hoạt động cộng đồng và hội nhập quốc tế. Mục tiêu nhằm đồng hành, hỗ trợ tài chính và khuyến khích tinh thần sáng tạo của người học.
Mọi thí sinh nhập học được nhận học bổng tối thiểu 90 triệu
Theo UMT, tất cả thí sinh trúng tuyển và nhập học trong năm 2026 đều nhận học bổng từ 90 triệu đồng/suất, ngoài các ưu đãi học phí và gói hỗ trợ tài chính khác.
4 mức học bổng tài năng:
Global - 100% học phí toàn khóa: 15 suất, dành cho thí sinh có điểm học bạ từ 25,5 trở lên.
Unique - 60% học phí toàn khóa (từ 218 triệu đồng/suất): 30 suất, dành cho thí sinh đạt từ 24,5 điểm học bạ.
Liberal - 48% học phí toàn khóa (từ 174 triệu đồng/suất): 200 suất, dành cho thí sinh có điểm từ 22,5.
Future - 30% học phí toàn khóa (từ 109 triệu đồng/suất): 455 suất, dành cho thí sinh đạt từ 21 điểm học bạ.
Nhà trường cam kết mức học phí toàn khóa ổn định, từ 17 triệu đồng/học kỳ. Sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng “Sinh viên Sáng lập” trị giá từ 90 triệu đồng/suất cùng nhiều quà tặng đi kèm.
Nhà trường nhận hồ sơ học bổng theo 4 đợt từ 1/12/2025 đến 31/5/2026.
