Trường thiếu giáo viên Tiếng Anh, phụ huynh lo con 'lấy đâu ra kiến thức để làm bài' thi học kỳ
GĐXH - Trước tình trạng Trường Tiểu học Phú Vinh (TP Huế) thiếu giáo viên Tiếng Anh từ đầu năm học, một phụ huynh lo lắng con mình không có đủ kiến thức để làm bài khi kỳ kiểm tra học kỳ 1 đang đến gần.
Vừa qua, một phụ huynh phản ánh lên Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh TP Huế về tình trạng thiếu giáo viên Tiếng Anh tại Trường Tiểu học Phú Vinh (xã A Lưới 3).
Theo phản ánh, từ đầu năm học đến nay nhà trường vẫn chưa có giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh trong khi thời điểm kiểm tra học kỳ 1 cận kề.
"Vậy lấy kiến thức đâu ra để con chúng tôi làm bài. Thiếu giáo viên như vậy sẽ khiến các cháu thiệt thòi so với học sinh ở những trường khác", phụ huynh phản ánh.
UBND xã A Lưới 3 cho biết, toàn xã hiện có 3 giáo viên Tiếng Anh, được bố trí giảng dạy tại Trường Tiểu học Hồng Thượng và Hồng Thái theo định mức quy định. Trường Tiểu học Phú Vinh không có và cũng không có nguồn giáo viên dư tiết để tăng cường trong thời điểm hiện tại.
Việc bố trí giáo viên Tiếng Anh phụ thuộc vào chỉ tiêu điều động và tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, tuy nhiên đến nay xã vẫn chưa được phân bổ thêm giáo viên.
"Trong thời gian chờ Sở điều động hoặc biệt phái giáo viên, Trường Tiểu học Phú Vinh chủ động hợp đồng tạm thời một giáo viên dạy môn Tiếng Anh đến hết tháng 12 năm nay", UBND xã A Lưới 3 phản hồi phản ánh.
Liên quan vấn đề này, ông Đoàn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 3 cho biết, địa phương làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và gửi tờ trình kiến nghị quan tâm bố trí giáo viên cho năm học 2025 - 2026.
Trong năm học này, địa phương tiếp nhận thêm 7 giáo viên phân về 5 trường song vẫn chưa đáp ứng nhu cầu giảng dạy thực tế. Một số trường tiểu học còn thiếu giáo viên đứng lớp (6 giáo viên) và giáo viên bộ môn (1 giáo viên Tiếng Anh).
"Để đảm bảo công tác dạy học, UBND xã định hướng Trường Tiểu học Phú Vinh hợp đồng lao động theo thời vụ đảm bảo tiêu chuẩn dạy môn Tiếng Anh tại trường, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời", lãnh đạo UBND xã A Lưới 3 cho hay.
Trong buổi làm việc gần đây với đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã A Lưới 3 kiến nghị bố trí giáo viên dạy môn Tiếng Anh để kịp thời thực hiện Chương trình GDPT 2018 và viên chức còn thiếu theo Thông tư số 20/2023/BGDĐT.
UBND xã A Lưới 3 đề nghị xem xét sớm điều động giáo viên Tiếng Anh từ các địa bàn lân cận hoặc có phương án bố trí giáo viên giảng dạy cho Trường Tiểu học Phú Vinh trong thời gian tới.
