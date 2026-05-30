Lộ trình đón đầu thành công với ngành Quản trị bếp - ẩm thực tại Trung cấp Việt Giao
Trong những năm gần đây, xu hướng định hướng nghề nghiệp sớm sau khi tốt nghiệp THCS đang nhận được sự quan tâm lớn từ cả phụ huynh và học sinh.
Thay vì theo đuổi các lộ trình học tập truyền thống, nhiều bạn trẻ đã chủ động lựa chọn học nghề để sớm làm chủ tương lai.
Trong số đó, nghề Bếp tại Trường Trung cấp Việt Giao đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo học sinh sinh năm 2K11 nhờ những lợi điểm vượt trội về thời gian, chi phí và cơ hội việc làm.
Tối ưu hóa thời gian với mô hình phân luồng quốc gia
Lợi thế đầu tiên và lớn nhất khi học sinh lựa chọn học ngành Bếp - Ẩm thực tại Trung cấp Việt Giao ngay sau lớp 9 chính là tính hiệu quả của mô hình "Học 1 được 2". Chương trình đào tạo tại đây được thiết kế khoa học, lồng ghép song song giữa kiến thức văn hóa bậc THPT và kỹ năng chuyên môn ngành nghề.
Chương trình đào tạo chú trọng thực hành và tư duy quản lý
Ngành Bếp - Ẩm thực tại Trung cấp Việt Giao không chỉ đơn thuần dạy kỹ thuật chế biến món ăn mà hướng tới việc đào tạo nên những chuyên gia ẩm thực toàn diện. Với thời lượng thực hành lên đến 70%, người học liên tục được rèn luyện kỹ năng trong hệ thống phòng học mô phỏng không gian bếp của các nhà hàng, khách sạn đạt chuẩn.
Học sinh sẽ được dẫn dắt qua một hành trình khám phá vị giác phong phú, từ kỹ thuật chế biến món ăn truyền thống Việt Nam, món chay thực dưỡng, cho đến tinh hoa ẩm thực các nước Á - Âu (Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Ý...). Đặc biệt, trường còn tích hợp các module đào tạo về Bếp bánh (Pastry) cao cấp và nghệ thuật trang trí món ăn (decor) hiện đại.
Điểm khác biệt lớn của Trung cấp Việt Giao là việc trang bị cho học sinh năng lực quản lý chuyên sâu. Người học được tiếp cận các kiến thức về quản trị nhân sự bếp, kỹ năng lên thực đơn (set menu), kiểm soát chi phí nguyên vật liệu và hoạch định chiến lược kinh doanh ẩm thực. Đây chính là nền tảng vững chắc để các bạn không chỉ làm tốt vai trò của một kỹ thuật viên mà còn có đủ năng lực thăng tiến lên các vị trí Quản lý bếp hoặc Bếp trưởng điều hành trong tương lai.
Học hỏi từ đội ngũ chuyên gia và môi trường thực chiến
Một trong những yếu tố làm nên uy tín của Trung cấp Việt Giao chính là đội ngũ giảng viên chất lượng cao. Đứng lớp trực tiếp là các Chuyên gia ẩm thực hàng đầu, các Bếp trưởng giàu kinh nghiệm đang làm việc tại các tập đoàn nhà hàng, khách sạn từ 3 đến 5 sao. Phương pháp đào tạo "cầm tay chỉ việc" giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức cốt lõi và phát triển tư duy sáng tạo trong nghề.
Bên cạnh giờ học trên lớp, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động kiến tập, thực tập thực tế tại các điểm đến du lịch lớn như Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc... Khai thác tối đa lợi thế này, học sinh Việt Giao luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng tại các sân chơi lớn. Trong các kỳ thi "Tay nghề trẻ TP.HCM", trường liên tục gặt hái nhiều giải thưởng cao ở bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn, khẳng định chất lượng đào tạo vượt trội ngay cả với những học sinh mới theo học dưới 1 năm.
Cơ hội nghề nghiệp rộng mở và năng lực tự lập sớm
Sự phát triển mạnh mẽ của ngành Du lịch - Nhà hàng - Ẩm thực mở ra nhu cầu tuyển dụng rất lớn về nguồn nhân lực có tay nghề thực tế cao. Nhờ mối quan hệ hợp tác chiến lược sâu rộng giữa Trung cấp Việt Giao và các doanh nghiệp lữ hành, hệ thống nhà hàng, khách sạn lớn, 100% học sinh tại trường được cam kết giới thiệu nơi thực tập và hỗ trợ việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.
Thực tế ghi nhận, rất nhiều cựu học viên ngành Bếp của Việt Giao đã tự lập tài chính và có thu nhập ổn định ngay từ tuổi 18. Phổ nghề nghiệp của ngành này vô cùng rộng mở: từ nhân sự bếp tại các khách sạn 5 sao, chuyên viên phát triển món ăn, cho đến cơ hội tự khởi nghiệp làm chủ các chuỗi cửa hàng ẩm thực độc lập. Bên cạnh đó, tấm bằng chính quy cùng kỹ năng nghề nghiệp vững vàng được quốc tế công nhận còn mở ra cánh cửa cho các bạn trẻ có nguyện vọng xuất khẩu lao động hoặc định cư tại các quốc gia phát triển như Đức, Úc, Nhật Bản, Canada, Đài Loan...
Chọn học nghề Bếp - Ẩm thực tại Trung cấp Việt Giao ngay sau khi tốt nghiệp THCS không chỉ là một quyết định rẽ hướng mang tính thực tế, mà còn là bước đi chiến lược giúp các bạn trẻ Gen Z đón đầu cơ hội, tối ưu hóa năng lực bản thân và kiến tạo một tương lai bền vững với niềm đam mê nghề nghiệp.
Thông tin tuyển sinh trường Trung cấp Việt Giao
Ngành đào tạo: Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị Khách sạn, Hướng dẫn Du lịch, Quản trị Dịch vụ Giải trí-Thể thao, Kế toán doanh nghiệp...
Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS (lớp 9), học sinh học dang dở THPT (lớp 10, 11, 12).
Địa chỉ: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, TP.HCM
Hotline tư vấn: 0925.357.357 – 0979.66.88.68 – 081.77777.85
Website: https://vietgiao.edu.vn/
