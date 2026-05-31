Áp lực thi lớp 10: Sĩ tử bật khóc, phụ huynh lo sẵn 'kế hoạch B'
Dù đề thi vừa sức, áp lực chọi lớp 10 Hà Nội vẫn khiến sĩ tử bật khóc, buộc nhiều cha mẹ phải lo sẵn “kế hoạch B” trường tư, học nghề để giảm tải căng thẳng cho con.
Kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội, dù nhiều thí sinh đánh giá đề thi môn Ngữ văn và tiếng Anh dễ thở, nhưng căng thẳng vẫn không thể tránh khỏi với các em.
Ghi nhận tại điểm thi THCS Giảng Võ, một học sinh THCS Giang Biên oà khóc sau khi kết thúc bài thi tiếng Anh, do dự đoán điểm thi chỉ ở mức khá và có thể ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường mong muốn.
Năm nay, trường THPT công lập có tỷ lệ chọi cao nhất tại Hà Nội lên tới 1/3,35. Điều đó đồng nghĩa cứ hơn 3 học sinh dự thi mới có 1 em trúng tuyển. Áp lực cạnh tranh khiến nhiều gia đình không chỉ tập trung vào kỳ thi mà còn chủ động chuẩn bị các phương án học tập khác nếu kết quả không như mong đợi.
Chị Thu Hà (SN 1991, trú tại Hà Nội) chia sẻ đây là kỳ thi quan trọng nên cả gia đình đều hồi hộp. Từ sáng sớm, chị dậy chuẩn bị bữa sáng và động viên con trước khi bước vào phòng thi.
Gia đình chị cũng cân nhắc nhiều phương án khi đăng ký nguyện vọng. Nếu học tại quê ngoại ở huyện Ứng Hòa, mức điểm chuẩn của một số trường THPT tương đối phù hợp với năng lực của con, nhưng khoảng cách địa lý quá xa.
“Gia đình đang sinh sống ở trung tâm Hà Nội nên việc đi học cách hàng chục cây số mỗi ngày hoặc để con ở với ông bà suốt 3 năm THPT là điều rất khó thực hiện”, chị Hà bày tỏ.
Vị phụ huynh vẫn đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Đống Đa để con có mục tiêu phấn đấu. Song song với đó, gia đình cũng tìm hiểu một trường tư thục có lộ trình đào tạo liên thông đến đại học và cơ hội vừa học vừa làm ở nước ngoài.
“Mức học phí trường tư khoảng 3 triệu đồng/tháng cũng phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. Tôi muốn chuẩn bị sẵn phương án từ sớm để nếu kết quả không như mong muốn thì cả nhà vẫn có kế hoạch rõ ràng, không rơi vào bị động. Điều đó cũng giúp con yên tâm hơn khi đi thi”, chị Hà nói.
Cùng tâm trạng lo lắng, chị Minh Nga (SN 1985, trú tại Hà Nội) cho biết nhiều ngày qua chị mất ngủ vì kỳ thi của con.
Kỳ tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi khiến phụ huynh khó dự đoán khả năng trúng tuyển. Việc học sinh được đăng ký nguyện vọng không giới hạn theo khu vực tuyển sinh khiến mức độ cạnh tranh giữa các trường trở nên khó lường hơn. Bên cạnh đó, lịch thi được đẩy sớm hơn khoảng một tuần cũng khiến thời gian ôn tập của học sinh trở nên gấp gáp.
“Gia đình đã đăng ký đủ 3 nguyện vọng cho con, trong đó nguyện vọng cuối là trường có điểm chuẩn khoảng 14 điểm. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm hiểu các trường theo hướng vừa học văn hóa vừa học nghề để con có thêm lựa chọn nếu không đỗ nguyện vọng mong muốn”, chị Nga nói.
Trong khi nhiều phụ huynh thấp thỏm chờ kết quả thi, chị Thùy Dung (SN 1980, trú tại Hà Nội) lại giữ tâm lý khá thoải mái. Ngay từ đầu, gia đình đã xác định con sẽ tiếp tục học lên THPT tại trường liên cấp mà con đang theo học.
“Con yêu thích môi trường học tập ở trường nên gia đình tôn trọng lựa chọn đó. Hiện nay có rất nhiều hướng đi cho học sinh sau THCS, không nhất thiết chỉ có trường công lập mới là con đường duy nhất. Điều quan trọng là con được học trong môi trường phù hợp và có cơ hội phát triển năng lực của mình”, chị Dung chia sẻ.
Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD&ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
Sĩ tử Hà Nội bước vào môn thi cuối cùng kỳ thi lớp 10 năm 2026Giáo dục - 5 giờ trước
Sáng nay 31/5, hơn 124.000 thí sinh Hà Nội bước vào làm bài thi môn Toán, môn thi cuối cùng khép lại kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027 đầy áp lực.
Lộ trình đón đầu thành công với ngành Quản trị bếp - ẩm thực tại Trung cấp Việt GiaoGiáo dục - 20 giờ trước
Trong những năm gần đây, xu hướng định hướng nghề nghiệp sớm sau khi tốt nghiệp THCS đang nhận được sự quan tâm lớn từ cả phụ huynh và học sinh.
Sĩ tử Hà Nội tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10Giáo dục - 1 ngày trước
8 giờ sáng nay (30/5), gần 125.000 sĩ tử Hà Nội chính thức bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.
Không có hộ khẩu thường trú cha mẹ cần chuẩn bị những giấy tờ gì để trẻ được học trái tuyến?Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định học trái tuyến là trường hợp học sinh đăng ký học không có hộ khẩu tại nơi tại trường học hay cơ sở giáo dục muốn đăng ký. Muốn cho trẻ học trái tuyến cha mẹ cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ gì?
PGS.TS. Kiều Xuân Thực được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà NộiGiáo dục - 2 ngày trước
Ngày 27/5/2026, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 1268/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm PGS.TS. Kiều Xuân Thực giữ chức vụ Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Sáng nay (29/5), gần 125.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 THPT công lậpGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Sáng 29/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội đến các điểm thi làm thủ tục dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.
Vi phạm quy chế thi lớp 10 Hà Nội: Bị trừ tới 50% điểm, có thể hủy kết quảGiáo dục - 2 ngày trước
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa đưa ra hướng dẫn xử lý vi phạm quy chế thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, trong đó mức phạt nặng nhất là đình chỉ thi và hủy toàn bộ kết quả.
Hà Nội đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2362/UBND-KGVX về việc đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, diễn ra từ ngày 29/5 đến 1/6/2026.
Tin vui cho đối tượng muốn vào biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam, tốt nghiệp ĐH xuất sắc có thể được phong Thượng úyGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Thông tư 50/2026/TT-BQP, trường hợp sinh viên tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp Thượng úy.
Dồn sức cho kỳ thi 'vượt vũ môn' vào lớp 10Giáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Đến thời điểm này, việc ôn luyện của học sinh khối 9 các trường THCS trên địa bàn TP Hải Phòng diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, các thí sinh mong rằng sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 may mắn, thuận lợi...
Dồn sức cho kỳ thi 'vượt vũ môn' vào lớp 10Giáo dục
GĐXH - Đến thời điểm này, việc ôn luyện của học sinh khối 9 các trường THCS trên địa bàn TP Hải Phòng diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, các thí sinh mong rằng sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 may mắn, thuận lợi...