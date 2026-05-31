Sau kỳ thi lớp 10, bao giờ thí sinh biết điểm thi và điểm chuẩn?
Sau khi chính thức khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, lịch trình chấm thi, công bố điểm và xác nhận nhập học trở thành mối quan tâm hàng đầu của gần 124.000 thí sinh Thủ đô.
Lộ trình chấm thi và xác nhận nhập học lớp 10 năm 2026
Theo kế hoạch từ Sở GD&ĐT Hà Nội, công tác chấm thi sẽ được triển khai ngay sau kỳ thi. Cụ thể, từ ngày 1/6 đến ngày 10/6, Hội đồng chấm thi sẽ tiến hành chấm bài thi trắc nghiệm và tự luận.
Cột mốc quan trọng nhất đối với thí sinh là từ ngày 19/6 đến ngày 22/6. Trong khoảng thời gian này, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Đồng thời, điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập cũng sẽ được công bố.
Tiếp nối lộ trình, từ ngày 19 đến ngày 25/6, các cơ sở giáo dục sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh. Chậm nhất ngày 25/6, các trường sẽ trả hồ sơ và "Phiếu báo kết quả thi" cho học sinh. Đặc biệt, từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, thí sinh thực hiện thủ tục xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Đối với các trường THPT công lập chất lượng cao, việc xác nhận nhập học được thực hiện theo hình thức trực tiếp trong cùng khung thời gian trên.
Kỳ thi năm nay tại Hà Nội ghi nhận sự cạnh tranh cao khi có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập không chuyên, trong khi tổng chỉ tiêu được giao là 79.533 học sinh. Sự chênh lệch này đòi hỏi thí sinh và phụ huynh cần theo dõi sát sao điểm chuẩn để có những phương án dự phòng phù hợp.
Kết thúc kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá công tác tổ chức đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Với tỷ lệ dự thi đạt 99,67% (123.673/124.082 thí sinh dự thi), kỳ thi đã diễn ra đúng quy chế, dù ghi nhận 04 trường hợp vi phạm (chủ yếu là lỗi mang điện thoại vào phòng thi) trong toàn bộ kỳ thi.
Lịch công bố điểm thi tại các tỉnh, thành phố
Không chỉ Hà Nội, phụ huynh và học sinh cả nước cũng đang hướng về lịch công bố kết quả tại địa phương mình. Dưới đây là thời gian dự kiến công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại một số tỉnh, thành:
|STT
|Tỉnh/TP
|
Thời gian công bố điểm thi
|1
|Hà Nội
|19/6 – 22/6
|2
|TP.HCM
|Đang cập nhật
|3
|An Giang
|18/7
|4
|Bắc Ninh
|Trước 15/6
|5
|Cà Mau
|Chuyên: 6/7
|6
|Cần Thơ
|14/7 – 17/7
|7
|Cao Bằng
|Đang cập nhật
|8
|Đà Nẵng
|Chậm nhất 10/6
|9
|Đắk Lắk
|Trước 25/6
|10
|Điện Biên
|
Chuyên Lê Quý Đôn: Trước 16/6; PNDTNT: Trước 17/6; Còn lại: Trước 18/6
|11
|Đồng Nai
|10/6
|12
|Đồng Tháp
|16/7
|13
|Gia Lai
|6/7
|14
|Hà Tĩnh
|Trước 11/6
|15
|Hải Phòng
|Chậm nhất 19/6
|16
|Hưng Yên
|Trước 10/6
|17
|Huế
|
Cuối tháng 6 – đầu tháng 7
|18
|Khánh Hòa
|Trước 30/6
|19
|Lai Châu
|7/6
|20
|Lạng Sơn
|13/6 – 15/6
|21
|Lâm Đồng
|Trước 31/7
|22
|Lào Cai
|Trước 10/6
|23
|Nghệ An
|4/6
|24
|Ninh Bình
|Chậm nhất 8/6
|25
|Phú Thọ
|Trước 31/7
|26
|Quảng Ngãi
|Trước 20/6
|27
|Quảng Ninh
|25/7
|28
|Quảng Trị
|6/6
|29
|Sơn La
|4/7 – 15/7
|30
|Tây Ninh
|20/7
|31
|Thái Nguyên
|Trước 2/7
|32
|Thanh Hóa
|Trước 31/7
|33
|Tuyên Quang
|Trước 20/7
|34
|Vĩnh Long
|Trước 24/7
