Sĩ tử Hà Nội tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Thứ bảy, 09:48 30/05/2026 | Giáo dục

8 giờ sáng nay (30/5), gần 125.000 sĩ tử Hà Nội chính thức bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.

Sự đồng hành sát sao cùng những nụ cười lạc quan từ cha mẹ là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm tự tin cho sĩ tử Hà Nội trước giờ bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội sáng nay, không khí trở nên khẩn trương từ hơn 6 giờ sáng. Dù kỳ thi diễn ra với tỉ lệ chọi cao, ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân Nam và Trung tâm GDNN-GDTX Quốc Oai cho thấy, phần lớn sĩ tử đều giữ tâm thế tự tin trước giờ làm bài.

Có mặt ở điểm thi Trường THCS Thanh Xuân Nam sớm nhất, em Đặng Nhã Nguyên chia sẻ dù Ngữ văn là thế mạnh, em vẫn không tránh khỏi áp lực sau giai đoạn ôn luyện cường độ cao. Tuy nhiên, Nhã Nguyên cho biết em đã sẵn sàng bước vào kỳ thi này với tinh thần thoải mái nhất: "Em tin rằng nếu làm tốt môn Ngữ văn sáng nay, em sẽ tạo được đà tâm lý thuận lợi để hoàn thành tốt các môn thi tiếp theo theo đúng phương châm 'đầu xuôi đuôi lọt'".

Cùng chung tâm thế đó, thí sinh Phạm Anh Tú cũng bày tỏ sự tự tin: "Em đã chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ tinh thần tập trung cao độ để đạt kết quả tốt nhất, quyết tâm đỗ nguyện vọng 1 đã đề ra".

Tại Trung tâm GDNN-GDTX Quốc Oai, thầy Vũ Lê Nguyên, Phó Trưởng điểm thi cho biết, 100% trong số 317 thí sinh đã có mặt từ sớm để ổn định tâm lý. Em Nguyễn Thị Trà (THCS Đồng Quang) cho biết, việc đến điểm thi sớm giúp em tránh áp lực giao thông, bảo đảm tinh thần thư thái nhất trước khi nhận đề.

Bên ngoài cánh cổng trường, nỗi lo của phụ huynh dường như còn lớn hơn cả thí sinh. Chị Vũ Thu Giang (ở Tân Triều) không giấu được sự xúc động khi đồng hành cùng con: "Gia đình không tạo áp lực quá lớn, chỉ mong con đủ bình tĩnh để đỗ nguyện vọng 1 vào trường công lập, mở ra cơ hội học tập phù hợp".

Những hình ảnh ghi nhận tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội trước khi sĩ tử chính thức bước vào môn Ngữ văn lúc 8 giờ sáng nay:

Tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân Nam, không khí nhộn nhịp từ sáng sớm khi thí sinh và phụ huynh tập trung đông đảo, sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Thí sinh kiểm tra kỹ số báo danh trước khi vào phòng thi.

Tinh thần của các thí sinh khá thoải mái.

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi.

Trước giờ phát đề, các thí sinh tập trung cao độ, kiểm tra lại thông tin trên phiếu làm bài và ổn định tâm lý. Đúng 8 giờ sáng, các sĩ tử bắt đầu  làm bài thi môn Ngữ văn dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ coi thi.

Các điểm thi bố trí khu vực riêng biệt dành cho phụ huynh chờ đón học sinh nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực cổng trường.

Đúng 8 giờ, thí sinh chính thức bước vào bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Trong thời gian này, đông đảo phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài cổng trường, dõi theo từng chặng đường thi của con em mình.

Theo lịch, sáng ngày 30/5, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, các em tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 60 phút. Sáng ngày 31/5, thí sinh sẽ hoàn thành bài thi trắc nghiệm môn Toán trong thời gian 120 phút. Riêng ngày 1/6, những thí sinh có nguyện vọng dự thi vào trường chuyên sẽ tiến hành thi các môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.

Đỗ Vi - Thành Long
Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định học trái tuyến là trường hợp học sinh đăng ký học không có hộ khẩu tại nơi tại trường học hay cơ sở giáo dục muốn đăng ký. Muốn cho trẻ học trái tuyến cha mẹ cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ gì?

Giáo dục - 1 ngày trước

Ngày 27/5/2026, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 1268/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm PGS.TS. Kiều Xuân Thực giữ chức vụ Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 29/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội đến các điểm thi làm thủ tục dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Giáo dục - 1 ngày trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa đưa ra hướng dẫn xử lý vi phạm quy chế thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, trong đó mức phạt nặng nhất là đình chỉ thi và hủy toàn bộ kết quả.

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2362/UBND-KGVX về việc đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, diễn ra từ ngày 29/5 đến 1/6/2026.

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Thông tư 50/2026/TT-BQP, trường hợp sinh viên tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp Thượng úy.

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Đến thời điểm này, việc ôn luyện của học sinh khối 9 các trường THCS trên địa bàn TP Hải Phòng diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, các thí sinh mong rằng sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 may mắn, thuận lợi...

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Theo quy chế thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Nội năm 2026 nhiều vật dụng thí sinh sẽ không được mang vào phòng thi. Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Giáo dục - 3 ngày trước

Việt Nam có 5 nhà khoa học được tạp chí Asian Scientist (Singapore) vinh danh trong Top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026. Thành tích này góp phần khẳng định vị thế và sự hội nhập ngày càng sâu rộng của khoa học Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu khu vực và quốc tế.

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Từ những gian hàng nhỏ bán bánh, nước uống đến hành trình xây dựng thư viện vùng cao và sẻ chia cùng bệnh nhi ung thư, Ams' Little Helpers đang lan tỏa tinh thần thiện nguyện bằng chính sự nhiệt huyết và lòng nhân ái của những học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

