Sĩ tử Hà Nội tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10
8 giờ sáng nay (30/5), gần 125.000 sĩ tử Hà Nội chính thức bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.
Tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội sáng nay, không khí trở nên khẩn trương từ hơn 6 giờ sáng. Dù kỳ thi diễn ra với tỉ lệ chọi cao, ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân Nam và Trung tâm GDNN-GDTX Quốc Oai cho thấy, phần lớn sĩ tử đều giữ tâm thế tự tin trước giờ làm bài.
Có mặt ở điểm thi Trường THCS Thanh Xuân Nam sớm nhất, em Đặng Nhã Nguyên chia sẻ dù Ngữ văn là thế mạnh, em vẫn không tránh khỏi áp lực sau giai đoạn ôn luyện cường độ cao. Tuy nhiên, Nhã Nguyên cho biết em đã sẵn sàng bước vào kỳ thi này với tinh thần thoải mái nhất: "Em tin rằng nếu làm tốt môn Ngữ văn sáng nay, em sẽ tạo được đà tâm lý thuận lợi để hoàn thành tốt các môn thi tiếp theo theo đúng phương châm 'đầu xuôi đuôi lọt'".
Cùng chung tâm thế đó, thí sinh Phạm Anh Tú cũng bày tỏ sự tự tin: "Em đã chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ tinh thần tập trung cao độ để đạt kết quả tốt nhất, quyết tâm đỗ nguyện vọng 1 đã đề ra".
Tại Trung tâm GDNN-GDTX Quốc Oai, thầy Vũ Lê Nguyên, Phó Trưởng điểm thi cho biết, 100% trong số 317 thí sinh đã có mặt từ sớm để ổn định tâm lý. Em Nguyễn Thị Trà (THCS Đồng Quang) cho biết, việc đến điểm thi sớm giúp em tránh áp lực giao thông, bảo đảm tinh thần thư thái nhất trước khi nhận đề.
Bên ngoài cánh cổng trường, nỗi lo của phụ huynh dường như còn lớn hơn cả thí sinh. Chị Vũ Thu Giang (ở Tân Triều) không giấu được sự xúc động khi đồng hành cùng con: "Gia đình không tạo áp lực quá lớn, chỉ mong con đủ bình tĩnh để đỗ nguyện vọng 1 vào trường công lập, mở ra cơ hội học tập phù hợp".
Những hình ảnh ghi nhận tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội trước khi sĩ tử chính thức bước vào môn Ngữ văn lúc 8 giờ sáng nay:
Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi.
Trước giờ phát đề, các thí sinh tập trung cao độ, kiểm tra lại thông tin trên phiếu làm bài và ổn định tâm lý. Đúng 8 giờ sáng, các sĩ tử bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ coi thi.
Các điểm thi bố trí khu vực riêng biệt dành cho phụ huynh chờ đón học sinh nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực cổng trường.
Đúng 8 giờ, thí sinh chính thức bước vào bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Trong thời gian này, đông đảo phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài cổng trường, dõi theo từng chặng đường thi của con em mình.
Theo lịch, sáng ngày 30/5, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, các em tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 60 phút. Sáng ngày 31/5, thí sinh sẽ hoàn thành bài thi trắc nghiệm môn Toán trong thời gian 120 phút. Riêng ngày 1/6, những thí sinh có nguyện vọng dự thi vào trường chuyên sẽ tiến hành thi các môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.
