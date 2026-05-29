Sáng nay (29/5), gần 125.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 THPT công lập
GĐXH - Sáng 29/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội đến các điểm thi làm thủ tục dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.
Theo lịch thi của Sở GD&ĐT ban hành, sáng 29/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội đến các điểm thi làm thủ tục dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.
Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay tại Hà Nội chính thức diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5.
Thí sinh làm 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (gồm tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn). Những học sinh thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.
Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập không chuyên, xếp theo thứ tự ưu tiên. Học sinh được lựa chọn trường trên toàn địa bàn thành phố, thay vì bị giới hạn như các năm trước.
Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS năm nay. Trong đó, gần 125.000 em đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 THPT công lập.
Hà Nội bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi. Có 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia tại các điểm thi.
Dự kiến ngày 19/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi trên cổng thông tin điện tử của Sở và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố, đồng thời công bố điểm chuẩn xét tuyển của các trường THPT công lập, chuyên.
Từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh có nhu cầu.
Chậm nhất đến ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh cho học sinh.
Từ 13 giờ 30 ngày 25 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.
PGS.TS. Kiều Xuân Thực được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà NộiGiáo dục - 24 phút trước
Ngày 27/5/2026, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 1268/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm PGS.TS. Kiều Xuân Thực giữ chức vụ Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Vi phạm quy chế thi lớp 10 Hà Nội: Bị trừ tới 50% điểm, có thể hủy kết quảGiáo dục - 3 giờ trước
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa đưa ra hướng dẫn xử lý vi phạm quy chế thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, trong đó mức phạt nặng nhất là đình chỉ thi và hủy toàn bộ kết quả.
Hà Nội đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027Giáo dục - 19 giờ trước
GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2362/UBND-KGVX về việc đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, diễn ra từ ngày 29/5 đến 1/6/2026.
Tin vui cho đối tượng muốn vào biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam, tốt nghiệp ĐH xuất sắc có thể được phong Thượng úyGiáo dục - 19 giờ trước
GĐXH - Theo Thông tư 50/2026/TT-BQP, trường hợp sinh viên tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp Thượng úy.
Dồn sức cho kỳ thi 'vượt vũ môn' vào lớp 10Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Đến thời điểm này, việc ôn luyện của học sinh khối 9 các trường THCS trên địa bàn TP Hải Phòng diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, các thí sinh mong rằng sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 may mắn, thuận lợi...
Thông tin quan trọng: Thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biếtGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Theo quy chế thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Nội năm 2026 nhiều vật dụng thí sinh sẽ không được mang vào phòng thi. Dưới đây là những thông tin cụ thể.
5 nhà khoa học Việt Nam lọt top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026Giáo dục - 2 ngày trước
Việt Nam có 5 nhà khoa học được tạp chí Asian Scientist (Singapore) vinh danh trong Top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026. Thành tích này góp phần khẳng định vị thế và sự hội nhập ngày càng sâu rộng của khoa học Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu khu vực và quốc tế.
Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện của học trò Thủ đôGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Từ những gian hàng nhỏ bán bánh, nước uống đến hành trình xây dựng thư viện vùng cao và sẻ chia cùng bệnh nhi ung thư, Ams' Little Helpers đang lan tỏa tinh thần thiện nguyện bằng chính sự nhiệt huyết và lòng nhân ái của những học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Nắng nóng trên 39 độ C, trường học Hà Nội được yêu cầu điều chỉnh giờ họcGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 39 độ C, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, dừng các hoạt động đông người ngoài trời để phòng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh.
Muốn trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng nàyGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học năm 2026. Dưới đây là thông tin chi tiết.
Dồn sức cho kỳ thi 'vượt vũ môn' vào lớp 10Giáo dục
GĐXH - Đến thời điểm này, việc ôn luyện của học sinh khối 9 các trường THCS trên địa bàn TP Hải Phòng diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, các thí sinh mong rằng sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 may mắn, thuận lợi...