Sáng nay (29/5), gần 125.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 THPT công lập

Theo lịch thi của Sở GD&ĐT ban hành, sáng 29/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội đến các điểm thi làm thủ tục dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay tại Hà Nội chính thức diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5.

Thí sinh làm 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (gồm tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn). Những học sinh thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập không chuyên, xếp theo thứ tự ưu tiên. Học sinh được lựa chọn trường trên toàn địa bàn thành phố, thay vì bị giới hạn như các năm trước.

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội.

Năm nay Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS.

Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS năm nay. Trong đó, gần 125.000 em đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 THPT công lập.

Hà Nội bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi. Có 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia tại các điểm thi.

Dự kiến ngày 19/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi trên cổng thông tin điện tử của Sở và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố, đồng thời công bố điểm chuẩn xét tuyển của các trường THPT công lập, chuyên.

Từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh có nhu cầu.

Chậm nhất đến ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh cho học sinh.

Từ 13 giờ 30 ngày 25 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

