Sĩ tử Hà Nội bước vào môn thi cuối cùng kỳ thi lớp 10 năm 2026
Sáng nay 31/5, hơn 124.000 thí sinh Hà Nội bước vào làm bài thi môn Toán, môn thi cuối cùng khép lại kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027 đầy áp lực.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi năm nay có 124.082 thí sinh đăng ký dự thi. Sau khi hoàn thành môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, các em tiếp tục dự thi môn Toán - môn thi cuối cùng quyết định cơ hội cạnh tranh vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố. Thời gian làm bài thi là 120 phút (8-10h sáng).
Từ sáng sớm, phụ huynh đưa con đến các điểm thi để chuẩn bị cho buổi thi cuối. Tại nhiều điểm thi, lực lượng tình nguyện viên, công an và cán bộ nhà trường có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và trật tự khu vực thi.
Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong buổi thi môn Ngoại ngữ chiều qua 30/5, toàn thành phố có 123.681 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,68%. 401 thí sinh vắng mặt và 1 trường hợp vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Trước đó, số lượt dự thi môn Văn sáng cùng ngày là 123.692 trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký (đạt tỷ lệ 99,69%); vắng 390 thí sinh, có 1 trường hợp vi phạm quy chế o mang điện thoại vào phòng thi; không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.
Theo Sở GD&ĐT, kết thúc ngày thi đầu tiên hôm qua 30/5, các điểm thi trên địa bàn TP diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội được đánh giá là một trong những kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao nhất cả nước. Kết quả kỳ thi không chỉ quyết định cơ hội vào trường công lập của học sinh mà còn là dấu mốc quan trọng sau bốn năm học THCS.
Sau khi hoàn thành môn Toán, thí sinh dự thi vào các trường chuyên sẽ tiếp tục tham gia các bài thi môn chuyên theo lịch của Sở GD&ĐT Hà Nội trong ngày 1/6.
Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.
Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
