Tin vui cho đối tượng muốn vào biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam, tốt nghiệp ĐH xuất sắc có thể được phong Thượng úy

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 50/2026/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn, tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Thông tư, một trong những điểm đáng chú ý về thu hút đối tượng vào biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể:

- Đối tượng chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và không là cán bộ, công chức, viên chức được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp Thượng úy nếu là sinh viên tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc;

- Được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp Đại úy nếu có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I;

- Được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp Thiếu tá nếu có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II;

Các đối tượng quy định nêu trên là cán bộ, công chức, viên chức hoặc đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được xem xét xếp lương và phong quân hàm sĩ quan trên cơ sở trình độ đào tạo, thành tích, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo đảm cao hơn ít nhất hai bậc so với đối tượng có cùng trình độ đào tạo, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không được áp dụng chính sách thu hút;

Trường hợp xếp lương và phong quân hàm sĩ quan thấp hơn các đối tượng quy định thì thực hiện theo đối tượng tương ứng.

Theo Thông tư 50/2026/TT-BQP, sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp Thượng úy khi vào biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cũng theo Thông tư 50/2026/TT-BQP, đối với người có trình độ đại học trở xuống (trường hợp mới tốt nghiệp phải đạt hạng xuất sắc) được xem xét tuyển dụng, xếp lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1 và cao hơn hai bậc so với đối tượng có cùng trình độ đào tạo, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không được áp dụng chính sách thu hút; (a)

Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I được xem xét tuyển dụng, xếp lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1 và cao hơn ba bậc so với đối tượng có cùng trình độ đào tạo, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không được áp dụng chính sách thu hút; (b)

Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II được xem xét tuyển dụng, xếp lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1 và cao hơn bốn bậc so với đối tượng có cùng trình độ đào tạo, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không được áp dụng chính sách thu hút; (c)

Trường hợp khi xếp lương quân nhân chuyên nghiệp mà hết bậc thì được hưởng thêm hệ số bảo lưu để bằng với quy định xếp lương tại các điểm a, b và c.

Các đối tượng thu hút sau khi vào biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam được xem xét thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn hoặc vượt cấp, vượt bậc theo quy định.

Thông tư cũng quy định đối tượng trọng dụng nhân tài như sau:

Chính sách phong quân hàm, xếp bậc lương: Được xem xét phong cấp bậc quân hàm sĩ quan, xếp bậc lương cao hơn ít nhất một bậc so với các đối tượng tương ứng không được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài, bảo đảm phù hợp với chức vụ, chức danh, vị trí đảm nhiệm và kết quả, thành tích của tập thể, cá nhân;

Chính sách thăng quân hàm, nâng lương: Được thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn; sĩ quan được xem xét thăng quân hàm vượt bậc; quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng được xem xét nâng vượt tối thiểu một bậc lương.

Theo các quy định nêu trên, đối tượng muốn vào biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thu hút nhân tài theo quy định của Thông tư 50/2026/TT-BQP.

