Tin vui cho đối tượng muốn vào biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam, tốt nghiệp ĐH xuất sắc có thể được phong Thượng úy
GĐXH - Theo Thông tư 50/2026/TT-BQP, trường hợp sinh viên tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp Thượng úy.
Mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 50/2026/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn, tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với quân đội nhân dân Việt Nam.
Theo Thông tư, một trong những điểm đáng chú ý về thu hút đối tượng vào biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể:
- Đối tượng chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và không là cán bộ, công chức, viên chức được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp Thượng úy nếu là sinh viên tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc;
- Được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp Đại úy nếu có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I;
- Được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp Thiếu tá nếu có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II;
Các đối tượng quy định nêu trên là cán bộ, công chức, viên chức hoặc đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được xem xét xếp lương và phong quân hàm sĩ quan trên cơ sở trình độ đào tạo, thành tích, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo đảm cao hơn ít nhất hai bậc so với đối tượng có cùng trình độ đào tạo, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không được áp dụng chính sách thu hút;
Trường hợp xếp lương và phong quân hàm sĩ quan thấp hơn các đối tượng quy định thì thực hiện theo đối tượng tương ứng.
Cũng theo Thông tư 50/2026/TT-BQP, đối với người có trình độ đại học trở xuống (trường hợp mới tốt nghiệp phải đạt hạng xuất sắc) được xem xét tuyển dụng, xếp lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1 và cao hơn hai bậc so với đối tượng có cùng trình độ đào tạo, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không được áp dụng chính sách thu hút; (a)
Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I được xem xét tuyển dụng, xếp lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1 và cao hơn ba bậc so với đối tượng có cùng trình độ đào tạo, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không được áp dụng chính sách thu hút; (b)
Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II được xem xét tuyển dụng, xếp lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1 và cao hơn bốn bậc so với đối tượng có cùng trình độ đào tạo, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không được áp dụng chính sách thu hút; (c)
Trường hợp khi xếp lương quân nhân chuyên nghiệp mà hết bậc thì được hưởng thêm hệ số bảo lưu để bằng với quy định xếp lương tại các điểm a, b và c.
Các đối tượng thu hút sau khi vào biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam được xem xét thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn hoặc vượt cấp, vượt bậc theo quy định.
Thông tư cũng quy định đối tượng trọng dụng nhân tài như sau:
Chính sách phong quân hàm, xếp bậc lương: Được xem xét phong cấp bậc quân hàm sĩ quan, xếp bậc lương cao hơn ít nhất một bậc so với các đối tượng tương ứng không được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài, bảo đảm phù hợp với chức vụ, chức danh, vị trí đảm nhiệm và kết quả, thành tích của tập thể, cá nhân;
Chính sách thăng quân hàm, nâng lương: Được thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn; sĩ quan được xem xét thăng quân hàm vượt bậc; quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng được xem xét nâng vượt tối thiểu một bậc lương.
Theo các quy định nêu trên, đối tượng muốn vào biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thu hút nhân tài theo quy định của Thông tư 50/2026/TT-BQP.
Đặc biệt đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp Thượng úy.
Hà Nội đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027Giáo dục - 1 giờ trước
GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2362/UBND-KGVX về việc đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, diễn ra từ ngày 29/5 đến 1/6/2026.
Dồn sức cho kỳ thi 'vượt vũ môn' vào lớp 10Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Đến thời điểm này, việc ôn luyện của học sinh khối 9 các trường THCS trên địa bàn TP Hải Phòng diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, các thí sinh mong rằng sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 may mắn, thuận lợi...
Thông tin quan trọng: Thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biếtGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy chế thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Nội năm 2026 nhiều vật dụng thí sinh sẽ không được mang vào phòng thi. Dưới đây là những thông tin cụ thể.
5 nhà khoa học Việt Nam lọt top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026Giáo dục - 1 ngày trước
Việt Nam có 5 nhà khoa học được tạp chí Asian Scientist (Singapore) vinh danh trong Top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026. Thành tích này góp phần khẳng định vị thế và sự hội nhập ngày càng sâu rộng của khoa học Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu khu vực và quốc tế.
Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện của học trò Thủ đôGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Từ những gian hàng nhỏ bán bánh, nước uống đến hành trình xây dựng thư viện vùng cao và sẻ chia cùng bệnh nhi ung thư, Ams' Little Helpers đang lan tỏa tinh thần thiện nguyện bằng chính sự nhiệt huyết và lòng nhân ái của những học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Nắng nóng trên 39 độ C, trường học Hà Nội được yêu cầu điều chỉnh giờ họcGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 39 độ C, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, dừng các hoạt động đông người ngoài trời để phòng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh.
Muốn trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng nàyGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học năm 2026. Dưới đây là thông tin chi tiết.
Sắp tới (từ ngày 7/7), hàng triệu giáo viên mừng thầm khi được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định mớiGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 7/7, nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề từ 20-80% theo Nghị định 182/2026/NĐ-CP. Dưới đây là những đối tượng cụ thể được thụ hưởng chính sách này.
TPHCM yêu cầu thi thử tốt nghiệp THPT thực chất, không gây áp lực cho học sinhGiáo dục - 2 ngày trước
Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường THPT nâng cao chất lượng ôn thi và tổ chức thi thử tốt nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả.
Việt Nam đoạt 8 huy chương Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26Giáo dục - 3 ngày trước
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 - APhO 2026 đã đoạt 8 Huy chương, gồm 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.
Dồn sức cho kỳ thi 'vượt vũ môn' vào lớp 10Giáo dục
GĐXH - Đến thời điểm này, việc ôn luyện của học sinh khối 9 các trường THCS trên địa bàn TP Hải Phòng diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, các thí sinh mong rằng sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 may mắn, thuận lợi...