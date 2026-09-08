Thông tin quan trọng: Cha mẹ học sinh cần nắm rõ điều này để tránh bị lừa đảo đầu năm học mới

Theo trang tin điện tử Công an TP Quảng Ninh, cơ quan chức năng khuyến cáo: Lợi dụng đầu năm học mới, khi học sinh và phụ huynh đang chuẩn bị các khoản học phí, sách vở, đồng phục, tài liệu học tập và các thủ tục liên quan đến nhà trường, đối tượng xấu giả danh giáo viên, cán bộ nhà trường để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có nguy cơ gia tăng.

Các đối tượng thường thu thập thông tin về học sinh, phụ huynh từ mạng xã hội hoặc các hội nhóm lớp, sau đó sử dụng tài khoản mạng xã hội, số điện thoại hoặc các ứng dụng nhắn tin để tiếp cận.

Cảnh giác thủ đoạn giả danh nhà trường, giáo viên lừa đảo đầu năm học mới.

Chúng có thể tự xưng là giáo viên chủ nhiệm, cán bộ văn phòng, kế toán hoặc đại diện nhà trường và đưa ra những thông báo như: đóng học phí, mua sách giáo khoa, đăng ký bảo hiểm, nộp tiền đồng phục, tài liệu học tập, tham gia hoạt động ngoại khóa hoặc nhận các khoản hỗ trợ đầu năm học. Một số trường hợp, đối tượng còn sử dụng hình ảnh, tên, thông tin cá nhân của giáo viên hoặc lấy logo, tên trường để tạo tài khoản, nhóm trò chuyện giả nhằm làm tăng độ tin cậy.

Sau khi tạo được lòng tin, chúng yêu cầu phụ huynh chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, quét mã QR hoặc cung cấp các thông tin như số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu.

Đáng chú ý, các đối tượng thường tạo tâm lý gấp gáp và lo lắng bằng những nội dung như: "cần chuyển khoản ngay trong hôm nay", "quá hạn sẽ không được đăng ký", "học sinh sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi"... Khi phụ huynh chưa kịp kiểm chứng, đối tượng có thể tiếp tục gọi điện, nhắn tin thúc giục hoặc giả danh nhân viên ngân hàng để hướng dẫn thực hiện giao dịch.

Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo:

Khi nhận được tin nhắn yêu cầu đóng học phí, mua tài liệu, đồng phục hoặc thực hiện các khoản thu khác, cần bình tĩnh kiểm tra lại thông tin, đặc biệt khi người gửi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Nếu nhận được thông báo bất thường, phụ huynh nên gọi trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm hoặc liên hệ văn phòng nhà trường thông qua số điện thoại, kênh thông tin chính thức đã được cung cấp trước đó. Không sử dụng số điện thoại hoặc đường link do chính đối tượng lạ gửi để xác minh.

Không gửi mã OTP, mật khẩu ngân hàng, mã PIN, thông tin thẻ, ảnh giấy tờ tùy thân hoặc thông tin đăng nhập cho bất kỳ người nào qua điện thoại, mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin.

Trước khi chuyển khoản, cần đối chiếu tên chủ tài khoản, số tài khoản và nội dung thanh toán với thông báo chính thức của nhà trường. Đặc biệt cảnh giác với trường hợp tài khoản nhận tiền là tài khoản cá nhân nhưng được giới thiệu là tài khoản của nhà trường.

Phụ huynh nên hạn chế công khai quá nhiều thông tin như họ tên đầy đủ, lớp học, số điện thoại, lịch học, hình ảnh giấy tờ hoặc thông tin tài chính trên mạng xã hội. Đây có thể là nguồn dữ liệu để kẻ xấu sử dụng cho các kịch bản lừa đảo.

Nếu nhận thấy tài khoản, số điện thoại hoặc nội dung thông báo có dấu hiệu giả mạo, phụ huynh và học sinh không tiếp tục trao đổi, không chuyển tiền và không cung cấp thêm thông tin. Hãy lưu lại tin nhắn, số điện thoại, tài khoản nhận tiền, đường link hoặc mã QR liên quan để làm căn cứ xác minh và trình báo cơ quan chức năng khi cần thiết.

Mỗi phụ huynh và học sinh hãy nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng mọi thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Đừng để sự chủ quan, tâm lý nóng vội trong những ngày đầu năm học trở thành cơ hội để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.