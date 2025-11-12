Mới nhất
Bố nhận 6 tỷ tiền đền bù, con gái nuôi quay về đòi chia sau nhiều năm biệt tăm và cái kết khiến cả làng sững sờ

Thứ tư, 20:57 12/11/2025 | Gia đình
GĐXH - Sau nhiều năm 'mất tích' không liên lạc, nghe tin bố nhận 6 tỷ đồng tiền đền bù đất, con gái nuôi trở về đòi chia tiền, khiến người cha già đau đớn rơi nước mắt.

Khi đồng tiền xuất hiện, đôi khi nó có thể làm thay đổi lòng người nhanh đến mức chính người trong cuộc cũng không ngờ tới. Câu chuyện của cụ ông Hoàng Thiên Quý, 68 tuổi, ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) là một ví dụ khiến ai nghe qua cũng không khỏi chạnh lòng: Người cha già bị chính cô con gái nuôi từng thương yêu hết mực đưa ra tòa để đòi chia tiền đền bù đất.

Bố nhận 6 tỷ tiền đền bù, con gái nuôi quay về đòi chia sau nhiều năm biệt tăm và cái kết khiến cả làng sững sờ - Ảnh 1.

Người cha già Hoàng Thiên Quý

Người cha tật nguyền và tấm lòng dành trọn cho con nuôi

Do khuyết tật ở chân, ông Hoàng Thiên Quý không lập gia đình. Khi mẹ ông nhận nuôi một bé gái mồ côi tên Hoàng Kiến Lợi, ông xem cô như con ruột, dồn hết tình thương và tâm sức để nuôi nấng. 

Dù cuộc sống nghèo khó, ông vẫn cố gắng cho con ăn học đầy đủ, khuyến khích cô học đại học để có tương lai tốt đẹp.

Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Kiến Lợi kết hôn với người đàn ông cùng quê. Hai vợ chồng xây nhà gần nhà cha, cuộc sống tưởng như êm đềm, tràn ngập tiếng cười. 

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chỉ vài năm sau, cô ly hôn và giành quyền nuôi con gái nhỏ. 

Với mong muốn con được học hành tốt hơn, Kiến Lợi rời quê lên thành phố sinh sống, dần xa cách người cha từng cưu mang mình.

Khi tình thân phai nhạt dần theo năm tháng

Từ ngày rời làng, Hoàng Kiến Lợi hiếm khi trở về thăm bố. Người dân chỉ nghe tin cô tái hôn với người đàn ông giàu có, sống sung túc ở thành phố. 

Trong khi đó, ông Hoàng vẫn một mình quẩn quanh trong căn nhà cũ, sức khỏe yếu dần nhưng chẳng bao giờ nhận được một cuộc điện thoại hay lời hỏi han.

Ngay cả khi mẹ ông mất, cô con gái nuôi cũng chỉ về chịu tang cho có rồi vội vã rời đi. Sự thờ ơ ấy khiến ông Hoàng đau lòng tột cùng. Ông từng bảo với hàng xóm: "Nó chẳng còn nhớ ai sinh ra, ai nuôi nó nữa đâu".

Thế nhưng ông vẫn âm thầm dõi theo con, mong một ngày cô hiểu được lòng cha. Chỉ tiếc, ngày đó chẳng bao giờ đến, ít nhất là cho đến khi xuất hiện khoản tiền đền bù đất khổng lồ.

6 tỷ tiền đền bù và cuộc hội ngộ đầy nước mắt

Vài năm sau, ngôi làng nơi ông Hoàng sống nằm trong diện giải tỏa. Căn nhà của ông và ngôi nhà trước kia con gái xây đều được đền bù tổng cộng 1,76 triệu NDT (hơn 6 tỷ đồng) – một khoản lớn so với cuộc đời nghèo khó của cụ ông.

Trong lúc chờ nhận tiền, ông Hoàng phải ở tạm nhà người anh trai, căn phòng cũ kỹ không điện nước. Ông ốm yếu, từng có lần "thập tử nhất sinh" nhưng vẫn chẳng thấy con gái về thăm.

Cho đến khi nghe tin cha sắp nhận tiền, Hoàng Kiến Lợi bỗng xuất hiện sau nhiều năm biệt tăm. Cô nói muốn thăm bố, nhưng chẳng bao lâu đã nhắc đến chuyện chia tiền đền bù. 

Ông Hoàng im lặng, rồi thẳng thắn từ chối: "Cả đời cha không tiếc gì cho con, nhưng tiền này cha cần để sống những năm cuối đời. Con không có quyền đòi hỏi".

Không chấp nhận, Hoàng Kiến Lợi làm đơn kiện cha nuôi ra tòa, đòi 800.000 NDT (hơn 2,9 tỷ đồng). 

Vụ việc khiến người dân trong vùng bàn tán không dứt. Nhiều người trách cô con gái vô ơn, còn ông Hoàng thì gầy rộc, đêm nào cũng khóc.

Tòa chưa xử xong, chồng cũ cũng đòi phần

Khi vụ kiện đang trong quá trình hòa giải, một biến cố khác xảy ra, chồng cũ của Hoàng Kiến Lợi cũng kiện ông Hoàng Thiên Quý. 

Người này cho rằng bản thân từng góp tiền xây căn nhà bị giải tỏa, có tên trong giấy chứng nhận tài sản nên phải được chia phần đền bù.

Dù mệt mỏi, ông Hoàng vẫn đồng ý trả cho con rể cũ 150.000 NDT (khoảng 555 triệu đồng). Nhưng với con gái, ông cương quyết nói không. "Không phải vì tiền, mà vì lòng người. Cha chỉ đau ở chỗ, con xem cha như người xa lạ", ông nghẹn ngào trước tòa.

Bố nhận 6 tỷ tiền đền bù, con gái nuôi quay về đòi chia sau nhiều năm biệt tăm và cái kết khiến cả làng sững sờ - Ảnh 2.

Hoàng Kiến Lợi quỳ xuống tại tòa án để xin lỗi bố

Giọt nước mắt muộn màng của người con gái

Ngày phiên tòa diễn ra, Hoàng Kiến Lợi quỳ xuống khóc, xin cha tha thứ. Cô nói sẽ bù đắp những năm tháng đã qua, hứa sẽ chăm sóc ông chu đáo đến cuối đời. 

Trước lời hối lỗi ấy, trái tim người cha già không nỡ cứng rắn. Cuối cùng, ông đồng ý chia 500.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng) cho cô.

Theo hồ sơ pháp lý, Hoàng Kiến Lợi có tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà nên yêu cầu chia tiền là hợp pháp. Nhưng với người dân chứng kiến, họ vẫn thấy đắng lòng: Nếu không có số tiền ấy, liệu cô có trở về?

Tình thân và giá trị thật sự của đồng tiền

Sau phiên tòa, nhiều người khuyên ông Hoàng gửi phần tài sản còn lại cho tổ chức chăm sóc người cao tuổi, để những năm cuối đời được an yên, không còn bị lợi dụng. 

Ông gật đầu, bảo: "Tiền có thể mua được mái nhà, nhưng không mua được lòng người".

Câu chuyện của cha con ông Hoàng Thiên Quý khiến nhiều người phải suy ngẫm. Trong cuộc đời, không có nỗi đau nào lớn hơn khi tình thân bị cân đo bằng tiền bạc. 

Đồng tiền có thể thay đổi cuộc sống, nhưng cũng có thể làm phai nhạt tình cảm nếu con người quên mất điều quan trọng nhất: Lòng biết ơn và tình thương.

"Nhường" em út nuôi mẹ bị liệt, khi nhà giải tỏa lại kiện đòi chia tiền đền bù'Nhường' em út nuôi mẹ bị liệt, khi nhà giải tỏa lại kiện đòi chia tiền đền bù

Từ bỏ quyền thừa kế để không phải nuôi mẹ bại liệt, nhiều năm sau khi biết ngôi nhà của mẹ quá cố được đền bù giải tỏa số tiền lớn, người anh kiện em đòi chia.

Theo Toutiao

Thư Di (t/h)
Tòa soạn Quảng cáo
Top