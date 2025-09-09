Mới nhất
Bộ sưu tập giày 20cm giúp Hoà Minzy ăn gian chiều cao

Thứ ba, 19:06 09/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Hoà Minzy mới đây đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi khoe bộ sưu tập giày cao gót “khủng” với chiều cao siêu thực.

Mới đây, Hoà Minzy gây chú ý khi khoe bộ sưu tập giày cao gót "khủng" với chiều cao khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Những đôi giày này không chỉ khiến dân mạng bật cười vì độ "cà kheo" mà còn làm nhiều người khâm phục khả năng di chuyển điêu luyện của chủ nhân bản hit Bắc Bling.

- Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ dí dỏm chia sẻ: “Gia tài của tôi chỉ có vậy… Từ nay các Hoa hậu chỉ có thể gọi tôi bằng số điện thoại, hết chuyện!” Dưới phần bình luận, khán giả liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ với khả năng “cân” giày cao gót của Hòa Minzy.

- Ảnh 2.

Sở hữu chiều cao 1,55 m, Hòa Minzy thường xuyên lựa chọn những đôi giày platform siêu cao để tự tin diện các thiết kế dạ hội, vốn thường dành cho những người mẫu có chiều cao từ 1,7 m trở lên.

- Ảnh 3.

Giọng ca gốc Bắc Ninh khoe thêm 5 đôi giày mới trong bộ sưu tập của mình. Các đôi giày này đều được làm từ chất liệu nhung, thiết kế giống nhau nhưng khác màu, giúp cô dễ dàng phối đồ trong nhiều sự kiện.

- Ảnh 4.

Đặc biệt, tại buổi tổng duyệt lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra hôm 30/8 ở Hà Nội, Hòa Minzy đã mang một trong những đôi giày mới này. Tuy nhiên, khi cả đoàn phải chạy để kịp giờ, cô đành nhờ bạn thân ca sĩ Đức Phúc xách giày hộ và chạy chân đất, tạo nên khoảnh khắc hài hước khiến khán giả vô cùng thích thú.

- Ảnh 5.

Trong nhiều năm qua, Hòa Minzy đã trở thành “tín đồ” của những đôi giày cao gót với thiết kế khó nhằn. Nhà thiết kế Cao Minh Tiến từng tiết lộ, ngay cả nhiều người mẫu hay Hoa hậu cũng phải “nể phục” khả năng đi giày siêu cao của nữ ca sĩ.

- Ảnh 6.

Dù không sở hữu vóc dáng chuẩn người mẫu, Hòa Minzy vẫn chứng minh rằng thần thái, tài năng và sự tự tin chính là chìa khóa giúp cô nổi bật. Hình ảnh nữ ca sĩ nhỏ nhắn nhưng đầy năng lượng trở thành minh chứng sống động rằng: chiều cao không quyết định hào quang của một nghệ sĩ.

- Ảnh 7.

Không chọn cách né tránh khi đứng cạnh các nàng hậu, Hòa Minzy lại biến chiều cao khiêm tốn của mình thành dấu ấn riêng. Cô luôn xuất hiện rạng rỡ, tự tin tạo dáng bên cạnh dàn Hoa hậu, thậm chí còn mang đến tiếng cười với những biểu cảm nhí nhố, đáng yêu.

 

An Trần
