Bộ sưu tập giày 20cm giúp Hoà Minzy ăn gian chiều cao
GĐXH - Hoà Minzy mới đây đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi khoe bộ sưu tập giày cao gót “khủng” với chiều cao siêu thực.
Mới đây, Hoà Minzy gây chú ý khi khoe bộ sưu tập giày cao gót "khủng" với chiều cao khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Những đôi giày này không chỉ khiến dân mạng bật cười vì độ "cà kheo" mà còn làm nhiều người khâm phục khả năng di chuyển điêu luyện của chủ nhân bản hit Bắc Bling.
