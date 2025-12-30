Bia Saigon Special trao 'Lộc Special' hòa nhịp lễ hội cuối năm tại HOZO CITY TẾT FEST 2025

Siêu lễ hội đa trải nghiệm dịp cuối năm của TP.HCM

Ba đêm nhạc hoành tráng chào năm mới quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế, chuỗi hoạt động trải nghiệm ẩm thực giàu bản sắc, không gian triển lãm nghệ thuật di động, hay chợ Tết kiểu mới đầy sáng tạo... tất cả cùng hội tụ trong một "mê cung" trải nghiệm liên tục lần đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM.

Tất cả chỉ có tại HOZO CITY TẾT FEST - siêu lễ hội Âm nhạc, Văn hóa, Sáng tạo và Cộng đồng diễn ra từ ngày 27 - 31/12/2025 tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Với chủ đề "CITY-MAZE-ING – Muôn sắc bất ngờ", lễ hội mở ra không gian nơi âm nhạc kết hợp cùng công nghệ và văn hóa sâu sắc, nơi nghệ thuật được thăng hoa, góp phần phản chiếu nhịp sống của một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, trẻ trung và không ngừng sáng tạo.

Năm nay, Bia Saigon Special tiếp tục đồng hành cùng HOZO CITY TẾT FEST với vai trò Nhà tài trợ Chiến lược, mang đến một điểm chạm trải nghiệm độc đáo, nơi ẩm thực, nghệ thuật và âm nhạc giao thoa trong hành trình thưởng vị đầy cảm xúc.

Suốt một năm qua, trong nhiều cột mốc ăn mừng lớn nhỏ, từ những buổi gặp gỡ bạn bè đến các dịp sum họp gia đình, sắc xanh của Bia Saigon Special luôn hiện diện như một phần quen thuộc của niềm vui sẻ chia. Qua từng lần nâng ly, từng mùa sum vầy, sự hiện diện lặp lại ấy dần trở thành một "Lộc Special" - biểu trưng của may mắn và khởi sắc, gắn với những khoảnh khắc đáng nhớ và được tiếp nối qua từng dấu mốc trong năm. Bước vào những ngày đầu năm mới, khoảnh khắc trao tay "Lộc Special" vì thế mang thêm một tầng ý nghĩa. Đó không chỉ là món quà Tết hữu hình, mà còn là lời chúc chân thành, gửi trao vận may, sự khởi sắc và niềm hy vọng cho hành trình phía trước. Khi sắc xanh của "Lộc Special" hòa vào không khí Tết, niềm vui cũng được lan tỏa, những lời chúc đầu năm cùng nhau tạo nên một mùa Tết rộn ràng, đủ đầy.

Dấu ấn Special nâng tầm trải nghiệm ẩm thực cao cấp

Tại HOZO CITY TẾT FEST, tinh thần ấy được Bia Saigon Special kể lại bằng ngôn ngữ của trải nghiệm thông qua hành trình Thưởng vị Sài Gòn chuẩn Michelin đa giác quan. Ngay khi bước vào khu trải nghiệm, người tham dự được đánh thức cảm xúc bằng những thanh âm quen thuộc: tiếng hàng rong, nhịp phố xá tấp nập, âm thanh đời sống thường nhật vang lên như lời chào thân thuộc của thành phố ngập tràn sức sống.

Bàn ăn lúc này không chỉ là nơi thưởng thức mỹ vị, mà trở thành "sân khấu" trình diễn thị giác với kỹ thuật visual mapping sống động. Công nghệ, ánh sáng, hình ảnh và hiệu ứng 3D hòa quyện, dẫn dắt thực khách bước vào thế giới ẩm thực và nghệ thuật giao hòa. Trong không gian ấy, các đầu bếp trình diễn kỹ năng điêu luyện giữa những lớp hình ảnh chuyển động, tái hiện cách những nguyên liệu quen thuộc được nâng tầm thành trải nghiệm ẩm thực tinh tế. Những món ăn quen thuộc của ẩm thực miền Nam qua nhiều thế hệ nay được biến tấu đầy sáng tạo với cảm hứng từ hương vị Bia Saigon Special. Món ăn được chế tác tinh tế bởi các nhà hàng Việt góp mặt trong danh sách Michelin Selected, mang đến sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và sáng tạo đương đại chuẩn mực Michelin.

Trải nghiệm càng trở nên trọn vẹn khi thực khách dùng bữa trong giai điệu du dương, những màn trình diễn live band và giọng ca đầy cảm xúc. Mọi giác quan cùng lúc được đánh thức, để hành trình thưởng thức không chỉ dừng lại ở vị giác, mà trở thành một khoảnh khắc khó quên của mùa lễ hội cuối năm.

Bia Saigon Special đem đến hành trình trải nghiệm Thưởng vị Sài Gòn chuẩn Michelin đa giác quan.

Trải nghiệm đặc biệt này được Bia Saigon Special mở ra cho khán giả HOZO CITY TẾT FEST thông qua hình thức tham gia đơn giản. Khi mua combo 4 lon bia đặc biệt tại quầy Bia Saigon Special tại lễ hội trong hai ngày 30 và 31/12/2025, người tham dự đã sở hữu ngay 1 chiếc vé vào khu vực VIP để bắt đầu chuyến hành trình thưởng vị độc đáo. Với số lượng giới hạn chỉ 800 vé trong hai ngày, trải nghiệm được thiết kế tạo nên không gian thưởng thức riêng tư và tinh tế.

Từ bàn tiệc thân quen với gia đình, bạn bè đến không khí lễ hội sôi động của HOZO CITY TẾT FEST, "Lộc Special" tiếp tục được trao tay, để niềm vui và tinh thần Tết lớn được nhân lên. Sắc xanh của Bia Saigon Special vì thế không chỉ gắn kết những dấu mốc đáng nhớ trong năm, mà còn cùng nhau lan tỏa thành một mùa Tết lớn, rộn ràng và đầy hy vọng.

*Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia.

