Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu
GĐXH - Ở tuổi 25, nhiều người nghĩ chỉ cần một công việc ổn định, lương đều đặn là đủ. Thế nhưng, bước sang tuổi 35 mới ngỡ ngàng nhận ra: trung niên thất nghiệp không hề xa lạ, nó chính là cái giá phải trả cho sự an nhàn ở tuổi 25.
Trong bối cảnh tuyển dụng ngày càng khắt khe, nhiều công ty đặt giới hạn độ tuổi dưới 35, khiến những ai đã "qua ngưỡng" cảm thấy mông lung, bấp bênh hơn bao giờ hết. Câu chuyện của Tang Ying, một phụ nữ 35 tuổi, thất nghiệp, ở Thượng Hải là ví dụ điển hình.
Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự ổn định
Sau hơn 10 năm gắn bó với một công ty truyền thông, Tang Ying bất ngờ bị sa thải với lý do cắt giảm nhân sự.
Nghĩ rằng kinh nghiệm dày dạn sẽ giúp mình dễ dàng tìm việc mới, cô dành ra một tháng nghỉ ngơi rồi bắt đầu ứng tuyển. Nhưng suốt nhiều tháng, không có bất kỳ lời mời phỏng vấn nào gửi đến.
"Nhìn lại quãng thời gian sau tốt nghiệp, tôi nhận ra mình ít khi học thêm kiến thức mới hay tham gia khóa nâng cao kỹ năng. Tôi cứ nghĩ ổn định là đủ, ai ngờ lại rơi vào cảnh chật vật như bây giờ", Tang Ying tâm sự.
5 tháng thất nghiệp đã cho cô 4 bài học đắt giá, những điều mà bất kỳ người trẻ nào cũng nên ghi nhớ, nếu không muốn lặp lại sai lầm.
1. Lập kế hoạch nghề nghiệp càng sớm càng tốt
Thời sinh viên, không chỉ học kiến thức trên giảng đường, bạn cần xây dựng nhận thức về bản thân: mình yêu thích điều gì, điểm mạnh ở đâu, muốn theo đuổi nghề gì.
Có kế hoạch rõ ràng, bạn sẽ biết chọn công việc nào phù hợp, đầu tư vào kỹ năng nào cần thiết.
Ngược lại, đi làm mà không định hướng, bạn rất dễ nhảy việc liên tục, hồ sơ loãng, thiếu điểm nhấn, điều mà nhà tuyển dụng luôn e ngại.
Hãy nhớ rằng ở giai đoạn đầu sự nghiệp, kinh nghiệm quan trọng hơn tiền lương. Nếu chưa thể vào tập đoàn lớn, hãy tìm môi trường phù hợp để học hỏi, tích lũy kỹ năng thực chiến.
2. Không ngừng duy trì khả năng cạnh tranh
Có một sự thật khắc nghiệt là bạn và công ty chỉ gắn bó bằng hợp đồng lao động. Do đó, nếu có người giỏi hơn, công ty hoàn toàn có thể thay thế bạn.
Muốn không bị đào thải, bạn phải liên tục nâng cấp bản thân. Nghề nào cũng thay đổi chóng mặt, nếu dậm chân tại chỗ, bạn sẽ nhanh chóng tụt lại phía sau.
Tang Ying từng làm trong ngành truyền thông, nhưng khi xu hướng video, chỉnh sửa ảnh bùng nổ, cô lại không kịp học thêm kỹ năng mới. Kết quả, cô chẳng có lợi thế gì để cạnh tranh với lớp trẻ.
Hãy nhớ luôn học thêm kỹ năng liên quan, cập nhật xu hướng ngành nghề, đừng để mình bị "lỗi thời" ngay chính trong công việc quen thuộc.
3. Đừng ngại nhận việc ngoài trách nhiệm
Nhiều người chỉ làm đúng phần việc của mình, còn lại đều né tránh. Nhưng thực tế, mỗi công việc "ngoài lề" là một cơ hội học hỏi.
Giúp đồng nghiệp phòng ban khác, thử sức ở lĩnh vực mới, hay nhận thêm một dự án phụ… tất cả đều giúp bạn mở rộng kỹ năng, làm CV dày dặn và nâng cao giá trị bản thân.
Đừng coi công việc chỉ là nguồn thu nhập. Hãy coi đó là "trường học" để bạn rèn luyện, chuẩn bị cho những cơ hội lớn hơn trong tương lai.
4. Xây dựng mối quan hệ nơi công sở
Ở nơi làm việc, năng lực quan trọng nhưng các mối quan hệ tốt đôi khi còn quan trọng hơn.
Đồng nghiệp và đặc biệt là lãnh đạo chính là những người ảnh hưởng trực tiếp đến con đường thăng tiến của bạn.
Ngoài ra, thái độ vui vẻ, cởi mở, biết hòa nhập cũng là điểm cộng lớn. Nhiều nhà tuyển dụng thậm chí còn ưu tiên người hướng ngoại, dễ hợp tác hơn cả những ứng viên giỏi chuyên môn nhưng khép kín.
Nếu bạn là người hướng nội, hãy tập giao tiếp, tham gia hoạt động tập thể khi cần. Bởi đôi khi, sự kết nối mới là "chìa khóa" mở ra cơ hội nghề nghiệp.
Lời nhắn cho người trẻ
Thất nghiệp tuổi 35 không đến trong một đêm. Nó là kết quả của những năm tháng bạn chọn an nhàn tuổi 25 mà quên mất rằng thế giới ngoài kia đang thay đổi từng ngày. Nếu không muốn rơi vào cảnh chật vật, hãy:
Lập kế hoạch nghề nghiệp từ sớm.
Không ngừng học hỏi, nâng cấp kỹ năng.
Biết nắm bắt mọi cơ hội trong công việc.
Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.
Cuộc sống không ai đoán trước được, nhưng chuẩn bị kỹ từ hôm nay sẽ giúp bạn không phải hoang mang vào ngày mai.
Thời gian vừa qua, liên tiếp các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm đến đối tượng trẻ em. Dù cơ quan chức năng đã có hàng loạt cảnh báo nhưng thực trạng lừa đảo, bắt cóc online vẫn tồn tại và đánh vào tâm lý sợ hãi, thiếu kỹ năng ứng phó, tự bảo vệ mình và thiếu hiểu biết trong thế giới số của trẻ em. Vậy để các em chủ động ứng phó với các tình huống lừa đảo dù ở trên mạng hay ngoài đời, cần phải làm thế nào?
GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nữ không chỉ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút mà còn tỏa sáng nhờ trí tuệ và tài năng.
GĐXH - Dù khoản lương hưu không nhiều nhưng bà vẫn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mà không cần phụ thuộc vào con trai.
Người chồng già 61 tuổi bị đột quỵ ngay trong ngày cưới, cô vợ trẻ liền dùng mưu mẹo để trở thành người giám hộ duy nhất rồi chiếm đoạt tài sản.
Người đàn ông 66 tuổi tử vong vì đau tim sau khi quan hệ tình dục với nhân tình trong khách sạn, vợ và con trai khởi kiện, yêu cầu "tiểu tam" bồi thường số tiền lớn.
GĐXH - Trong căn phòng nhỏ, khi lật tấm đệm cũ, tôi không ngờ lại tìm thấy một bí mật mà mẹ chồng đã cất giữ suốt nhiều tháng cuối đời.
GĐXH - Có những con giáp dù trái tim rung động mãnh liệt vẫn chọn cách giấu kín, chỉ dám lặng lẽ quan tâm. Chính sự bị động này đôi khi khiến họ bỏ lỡ cơ hội có được hạnh phúc trọn vẹn.
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao vốn giàu cảm xúc và cực kỳ nhạy cảm. Họ thường chọn cách giấu nỗi buồn vào bên trong và bỏ lỡ những điều tươi đẹp xung quanh.
Tưởng có con trai "gác cổng" nên dễ cho qua, ai ngờ ông bố shipper lại bị chính con trai thẳng thừng chặn lại, tạo nên cuộc hội ngộ dở khóc dở cười.
Nếu vợ hoặc chồng dùng tài sản chung mua nhà, xe cho 'người thứ ba', người bị phản bội có thể đòi lại không? Khi ly hôn vì ngoại tình, tài sản sẽ chia thế nào?
GĐXH - Trong hành trình nuôi dạy con, có những người cha mẹ không cần nhiều lời dạy dỗ, nhưng con cái vẫn trưởng thành tử tế, hiếu thảo và biết ơn.