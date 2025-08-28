Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu

Trong bối cảnh tuyển dụng ngày càng khắt khe, nhiều công ty đặt giới hạn độ tuổi dưới 35, khiến những ai đã "qua ngưỡng" cảm thấy mông lung, bấp bênh hơn bao giờ hết. Câu chuyện của Tang Ying, một phụ nữ 35 tuổi, thất nghiệp, ở Thượng Hải là ví dụ điển hình.

Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự ổn định

Sau hơn 10 năm gắn bó với một công ty truyền thông, Tang Ying bất ngờ bị sa thải với lý do cắt giảm nhân sự.

Nghĩ rằng kinh nghiệm dày dạn sẽ giúp mình dễ dàng tìm việc mới, cô dành ra một tháng nghỉ ngơi rồi bắt đầu ứng tuyển. Nhưng suốt nhiều tháng, không có bất kỳ lời mời phỏng vấn nào gửi đến.

"Nhìn lại quãng thời gian sau tốt nghiệp, tôi nhận ra mình ít khi học thêm kiến thức mới hay tham gia khóa nâng cao kỹ năng. Tôi cứ nghĩ ổn định là đủ, ai ngờ lại rơi vào cảnh chật vật như bây giờ", Tang Ying tâm sự.

5 tháng thất nghiệp đã cho cô 4 bài học đắt giá, những điều mà bất kỳ người trẻ nào cũng nên ghi nhớ, nếu không muốn lặp lại sai lầm.

Có một sự thật khắc nghiệt là bạn và công ty chỉ gắn bó bằng hợp đồng lao động. Do đó, nếu có người giỏi hơn, công ty hoàn toàn có thể thay thế bạn. Ảnh minh họa

1. Lập kế hoạch nghề nghiệp càng sớm càng tốt

Thời sinh viên, không chỉ học kiến thức trên giảng đường, bạn cần xây dựng nhận thức về bản thân: mình yêu thích điều gì, điểm mạnh ở đâu, muốn theo đuổi nghề gì.

Có kế hoạch rõ ràng, bạn sẽ biết chọn công việc nào phù hợp, đầu tư vào kỹ năng nào cần thiết.

Ngược lại, đi làm mà không định hướng, bạn rất dễ nhảy việc liên tục, hồ sơ loãng, thiếu điểm nhấn, điều mà nhà tuyển dụng luôn e ngại.

Hãy nhớ rằng ở giai đoạn đầu sự nghiệp, kinh nghiệm quan trọng hơn tiền lương. Nếu chưa thể vào tập đoàn lớn, hãy tìm môi trường phù hợp để học hỏi, tích lũy kỹ năng thực chiến.

2. Không ngừng duy trì khả năng cạnh tranh

Có một sự thật khắc nghiệt là bạn và công ty chỉ gắn bó bằng hợp đồng lao động. Do đó, nếu có người giỏi hơn, công ty hoàn toàn có thể thay thế bạn.

Muốn không bị đào thải, bạn phải liên tục nâng cấp bản thân. Nghề nào cũng thay đổi chóng mặt, nếu dậm chân tại chỗ, bạn sẽ nhanh chóng tụt lại phía sau.

Tang Ying từng làm trong ngành truyền thông, nhưng khi xu hướng video, chỉnh sửa ảnh bùng nổ, cô lại không kịp học thêm kỹ năng mới. Kết quả, cô chẳng có lợi thế gì để cạnh tranh với lớp trẻ.

Hãy nhớ luôn học thêm kỹ năng liên quan, cập nhật xu hướng ngành nghề, đừng để mình bị "lỗi thời" ngay chính trong công việc quen thuộc.

3. Đừng ngại nhận việc ngoài trách nhiệm

Nhiều người chỉ làm đúng phần việc của mình, còn lại đều né tránh. Nhưng thực tế, mỗi công việc "ngoài lề" là một cơ hội học hỏi.

Giúp đồng nghiệp phòng ban khác, thử sức ở lĩnh vực mới, hay nhận thêm một dự án phụ… tất cả đều giúp bạn mở rộng kỹ năng, làm CV dày dặn và nâng cao giá trị bản thân.

Đừng coi công việc chỉ là nguồn thu nhập. Hãy coi đó là "trường học" để bạn rèn luyện, chuẩn bị cho những cơ hội lớn hơn trong tương lai.

4. Xây dựng mối quan hệ nơi công sở

Ở nơi làm việc, năng lực quan trọng nhưng các mối quan hệ tốt đôi khi còn quan trọng hơn.

Đồng nghiệp và đặc biệt là lãnh đạo chính là những người ảnh hưởng trực tiếp đến con đường thăng tiến của bạn.

Ngoài ra, thái độ vui vẻ, cởi mở, biết hòa nhập cũng là điểm cộng lớn. Nhiều nhà tuyển dụng thậm chí còn ưu tiên người hướng ngoại, dễ hợp tác hơn cả những ứng viên giỏi chuyên môn nhưng khép kín.

Nếu bạn là người hướng nội, hãy tập giao tiếp, tham gia hoạt động tập thể khi cần. Bởi đôi khi, sự kết nối mới là "chìa khóa" mở ra cơ hội nghề nghiệp.

Lời nhắn cho người trẻ

Thất nghiệp tuổi 35 không đến trong một đêm. Nó là kết quả của những năm tháng bạn chọn an nhàn tuổi 25 mà quên mất rằng thế giới ngoài kia đang thay đổi từng ngày. Nếu không muốn rơi vào cảnh chật vật, hãy:

Lập kế hoạch nghề nghiệp từ sớm.

Không ngừng học hỏi, nâng cấp kỹ năng.

Biết nắm bắt mọi cơ hội trong công việc.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Cuộc sống không ai đoán trước được, nhưng chuẩn bị kỹ từ hôm nay sẽ giúp bạn không phải hoang mang vào ngày mai.