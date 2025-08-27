Mới nhất
27 năm lưu lạc, chàng trai bất ngờ tìm lại gia đình nhờ ký ức kỳ lạ về cây lê

Thứ tư, 15:05 27/08/2025 | Gia đình
GĐXH - Sau 27 năm sống trong nỗi khắc khoải không biết mẹ là ai, Lưu bất ngờ tìm lại gia đình nhờ ký ức kỳ lạ về cây lê và người phụ nữ mỉm cười trong tiềm thức.

Câu chuyện của Lưu Quân, một người đàn ông mất tích từ thuở ấu thơ và sau 27 năm mới tìm lại được gia đình ruột thịt là một minh chứng đầy xúc động.

Ký ức kỳ lạ ám ảnh suốt nhiều năm

Lưu Quân sinh ra và lớn lên tại Hà Bắc (Trung Quốc). Trong mắt mọi người, anh có một tuổi thơ bình thường bên người cha nuôi là ông Lưu Phúc, một người nổi tiếng hiền lành và tận tụy.

Thế nhưng, trong suốt 27 năm, Lưu Quân luôn sống trong khoảng trống không lời giải về người mẹ của mình. Anh chưa từng biết bà là ai, cũng không dám hỏi cha vì sợ chạm vào nỗi đau quá khứ.

Cuộc đời anh cứ thế trôi qua cho đến khi lập gia đình và trở thành cha. Hạnh phúc tưởng chừng trọn vẹn, nhưng từ đó, những hình ảnh kỳ lạ liên tục xuất hiện trong tâm trí anh: một người phụ nữ hiền hậu đứng dưới gốc cây lê, mỉm cười và vẫy tay chào. Khuôn mặt bà mờ ảo, nhưng nụ cười ấy lại in sâu vào tiềm thức.

Lưu Quân nhiều lần cố gạt đi, nhưng ký ức bí ẩn ấy ngày càng ám ảnh, như muốn nhắn gửi anh điều gì chưa được giải đáp.

27 năm lưu lạc, chàng trai bất ngờ tìm lại gia đình nhờ ký ức kỳ lạ về cây lê - Ảnh 1.

Anh Lưu Quân và hành trinh trình tìm về gia đình nhờ ký ức kỳ lạ.

Quyết định đối diện sự thật

Một buổi tối, không kìm nén nổi, Lưu Quân đem chuyện thổ lộ với vợ. Người bạn đời của anh lặng lẽ lắng nghe rồi khuyên anh hãy tìm về nguồn gốc của ký ức ấy. Và thế là trong một lần về quê, anh lấy hết can đảm hỏi cha:

"Cha ơi, con luôn thấy một người phụ nữ đứng dưới gốc cây lê. Điều này có ý nghĩa gì không?"

Câu hỏi ấy khiến sắc mặt ông Lưu Phúc bỗng thay đổi. Sau hồi trầm ngâm, ông chỉ nói: "Hình ảnh này… có thể liên quan đến quá khứ của con".

Nỗi lo lắng biến thành khắc khoải. Và trong một dịp khác, khi thấy con trai kiên quyết tìm câu trả lời, ông Lưu Phúc đã tiết lộ sự thật chấn động rằng Lưu Quân không phải con ruột của ông, mà được nhận nuôi sau khi đi lạc từ nhỏ.

Tin ấy khiến Lưu Quân bàng hoàng. Nhưng tình thương và lòng biết ơn với cha nuôi không thay đổi, chỉ là trong sâu thẳm, anh càng khao khát tìm lại gia đình thật sự của mình.

Hành trình tìm về gia đình

Được vợ ủng hộ, Lưu Quân liên hệ với cảnh sát địa phương và chương trình tìm người thân. Không lâu sau, anh nhận được một tin tức bất ngờ, tại Miên Dương (Tứ Xuyên), có một người đàn ông tên Diêu An đã tìm kiếm con trai thất lạc suốt 27 năm.

Những đặc điểm nhận dạng trùng khớp đến kỳ lạ. Khi xét nghiệm ADN, kết quả khẳng định Lưu Quân chính là con trai ruột của ông Diêu An.

Khoảnh khắc đoàn tụ tại Tứ Xuyên, anh nhìn thấy trong vườn nhà cha ruột cũng có một cây lê. Tim anh như thắt lại. Những ký ức mơ hồ bao năm nay bỗng hiện hữu rõ ràng.

Giây phút ôm chặt cha và hai chị gái, cả gia đình bật khóc nức nở. 27 năm xa cách, bao nỗi nhớ thương dồn nén, nay vỡ òa trong vòng tay đoàn viên.

27 năm lưu lạc, chàng trai bất ngờ tìm lại gia đình nhờ ký ức kỳ lạ về cây lê - Ảnh 2.

Gia đình ruột thịt của anh Lưu Quân xúc động trong ngày đoàn viên.

Nỗi tiếc thương không nguôi về người mẹ

Trong giây phút hạnh phúc, anh vẫn không khỏi nghẹn ngào khi biết tin buồn, mẹ ruột của anh đã qua đời nhiều năm trước vì trầm cảm, sau cú sốc mất con.

Khi được nhìn di ảnh mẹ, Lưu Quân sững sờ. Đó chính là gương mặt người phụ nữ hiền từ vẫn hiện về trong ký ức anh dưới gốc cây lê.

Có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng đã vượt qua cả không gian và thời gian, in hằn trong tiềm thức để dẫn lối anh quay trở về.

Gia đình là món quà vô giá

Câu chuyện của Lưu Quân khiến nhiều người rơi lệ. Sau 27 năm lưu lạc, nhờ một ký ức kỳ lạ, anh đã tìm lại gia đình của mình. 

Dù mẹ không còn trên cõi đời, nhưng sự đoàn tụ với cha và các chị gái là món quà vô giá, xoa dịu nỗi đau và mở ra một chương mới ấm áp hơn trong cuộc đời anh.

Đó cũng là lời nhắc nhở cho mỗi người rằng sợi dây huyết thống, tình thân máu mủ dù bị chia cắt bao lâu vẫn có sức mạnh kỳ diệu để gắn kết và đưa ta trở về.

4 nguyên tắc giúp tôi nghỉ hưu an nhàn, thoải mái dù chồng mất, con lập gia đình, lương hưu ít ỏi4 nguyên tắc giúp tôi nghỉ hưu an nhàn, thoải mái dù chồng mất, con lập gia đình, lương hưu ít ỏi

GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu đồng nghĩa với tuổi già cô đơn, cuộc sống eo hẹp và nhiều nỗi lo. Nhưng thực tế không hẳn vậy.

Theo Sohu

Như Ca (t/h)
Top