Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động

Những ngày đầu về sống cùng mẹ chồng

Tôi và chồng quen nhau ba năm trước khi kết hôn. Anh chỉ có hai mẹ con, bố mất sớm nên gia đình tôi chẳng đặt ra bất kỳ điều kiện gì. Đám cưới được tổ chức đơn giản, rồi chúng tôi dọn về sống cùng mẹ chồng.

Nghe nhiều chuyện về mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, tôi cũng lo lắng. Nhưng thật may, cuộc sống lại êm đềm hơn tôi nghĩ.

Hàng ngày, mẹ chồng luôn dậy từ tinh mơ để nấu bữa sáng cho vợ chồng tôi rồi mới ra đồng.

Dù chúng tôi khuyên bà nghỉ ngơi vì tuổi đã cao, bà chỉ cười và nói: "Ở nhà mãi cũng buồn, làm việc cho khỏe người".

Có mẹ chồng chu toàn việc nhà, vợ chồng tôi hầu như không phải lo lắng gì. Khi tôi mang thai, sức khỏe yếu nên nghỉ làm sớm.

Thu nhập gia đình giảm sút nhưng không ai phàn nàn. Ngược lại, mẹ chồng còn chăm sóc tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, chỉ mong cháu bé chào đời bình an.

Ảnh minh họa

Nỗi đau mất chồng và sự gắn bó với mẹ chồng

Thế nhưng, số phận chẳng mỉm cười. Ở tháng thứ 5 của thai kỳ, tôi bị sảy. Mất mát ấy là cú sốc quá lớn, khiến tôi mất nửa năm mới ổn định tinh thần.

Khi cuộc sống dần trở lại bình thường, chồng tôi lại gặp tai nạn giao thông trên đường công tác và không qua khỏi. Sự ra đi của anh khiến tôi và mẹ chồng mất đi chỗ dựa vững chắc nhất.

Chưa dừng lại, bệnh cũ của mẹ chồng tái phát. Bà mất cảm giác ở chân và phải nằm liệt giường. Từ đó, tôi một mình cáng đáng mọi việc chăm sóc.

Sáng dậy sớm chuẩn bị bữa ăn, trưa nhờ hàng xóm giúp đỡ, chiều lại vội về lo cơm nước, tắm rửa cho bà.

Dù vất vả, tôi chưa từng kêu than, bởi trong lòng luôn khắc ghi những tháng ngày mang bầu được mẹ chồng tận tâm chăm sóc.

Nhưng có một điều khiến tôi day dứt là mỗi lần tôi bưng cơm hay thay quần áo, bà lại thở dài. Tôi hỏi lý do nhưng mẹ chồng chỉ im lặng.

Bí mật mẹ chồng để lại dưới tấm đệm cũ

Chỉ hai tháng sau khi ngã bệnh, mẹ chồng trút hơi thở cuối cùng. Sau tang lễ, tôi bắt đầu dọn lại phòng bà. Khi lật tấm đệm lên, tôi ngỡ ngàng khi thấy một phong bì đỏ.

Bên trong là một sổ tiết kiệm trị giá 1.000.000 NDT (hơn 3,6 tỷ đồng) và một lá thư viết tay: "Lương à, con đã rất tốt với gia đình mẹ nhưng chưa có được hạnh phúc trọn vẹn. Số tiền này là tất cả những gì mẹ còn, coi như phần trả công con. Sau khi mẹ mất, con hãy đi bước nữa, tìm hạnh phúc mới. Mẹ và chồng con sẽ luôn ủng hộ. Ở nơi thiên đường, mẹ sẽ chúc phúc cho con".

Đọc đến đây, tôi bật khóc nức nở. Tôi chợt hiểu vì sao mẹ chồng thường thở dài mỗi khi thấy tôi vất vả. Bà không buồn cho bản thân, mà chỉ đau lòng khi nghĩ tôi còn trẻ mà phải sống đơn độc.

Tình mẹ chồng – nàng dâu vượt lên cả máu mủ

Trong suy nghĩ của nhiều người, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vốn đầy mâu thuẫn. Nhưng câu chuyện của tôi lại khác.

Suốt những năm chung sống, tôi nhận ra bà không chỉ là mẹ của chồng, mà còn là một người mẹ thứ hai, luôn âm thầm hy sinh, lo lắng cho tôi như con ruột.

Phong bì bà để lại không chỉ là tiền bạc, mà còn là minh chứng cho một tình yêu thương bao la, một sự thấu hiểu hiếm có.

Và điều bà mong mỏi cuối cùng cũng chỉ là tôi có thể tìm thấy hạnh phúc mới, sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.

* Câu chuyện của người phụ nữ họ Lương được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút nhiều sự chú ý.