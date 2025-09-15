Mới nhất
Cách trả lời siêu đỉnh của người EQ cao khi sếp hỏi: 'Công việc dạo này thế nào?'

Thứ hai, 14:26 15/09/2025 | Gia đình
GĐXH - Người có EQ cao luôn biết cách biến những câu hỏi tưởng chừng đơn giản thành cơ hội để thể hiện năng lực, sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm.

Một trong những tình huống thường gặp khiến nhiều người lúng túng là khi sếp bất ngờ hỏi: "Công việc dạo này thế nào?". Nhiều nhân viên thường đáp gọn "vẫn ổn" hoặc "sắp xong", nhưng với những người sở hữu EQ cao, câu trả lời sẽ khéo léo, tinh tế và ghi điểm mạnh mẽ trong mắt cấp trên.

Cách trả lời siêu đỉnh của người EQ cao khi sếp hỏi: 'Công việc dạo này thế nào?' - Ảnh 1.

Một câu trả lời thông minh cần có dữ liệu cụ thể: mốc thời gian, tiến độ công việc, các bước đã hoàn thành và những vấn đề cần xử lý. Ảnh minh họa

Vì sao không nên trả lời qua loa?

Câu hỏi "Công việc dạo này thế nào?" không đơn thuần là phép xã giao. Đây là cách lãnh đạo thể hiện sự quan tâm đến tiến trình công việc cũng như kiểm tra mức độ trách nhiệm và năng lực của nhân viên.

Nếu chỉ trả lời "vẫn ổn", bạn vô tình tạo ấn tượng rằng mình hời hợt, không nắm rõ tình hình, thậm chí trả lời cho có.

Nếu nói "sắp xong", sếp có thể nghĩ bạn làm việc thiếu hiệu quả, chậm tiến độ hoặc chưa có kế hoạch cụ thể.

Những câu trả lời ngắn gọn, thiếu thông tin này dễ làm giảm uy tín và hình ảnh của bạn trong mắt cấp trên.

Người EQ cao sẽ trả lời như thế nào?

Người có EQ cao luôn biết cách biến những câu hỏi tưởng chừng đơn giản thành cơ hội để thể hiện năng lực, sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm.

Thay vì nói chung chung, họ thường:

- Cung cấp thông tin cụ thể về công việc đang làm.

- Chia sẻ những khó khăn nếu có, kèm theo định hướng giải quyết.

- Thể hiện sự chủ động phối hợp cùng đồng nghiệp và đề xuất giải pháp.

Ví dụ câu trả lời khéo léo:"Tôi đang tập trung vào các hạng mục A, B, C và đã đạt được một số tiến triển. Tuy nhiên, tôi gặp khó khăn ở phần D do nguồn lực hạn chế. Tôi đang phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết và sẽ cập nhật tiến độ chi tiết cho anh/chị vào cuối tuần."

Câu trả lời này vừa cho thấy bạn đang theo sát công việc, vừa thể hiện khả năng phân tích vấn đề, tinh thần hợp tác và sự minh bạch.

Ba nguyên tắc trả lời khéo léo khi sếp hỏi

Cách trả lời siêu đỉnh của người EQ cao khi sếp hỏi: 'Công việc dạo này thế nào?' - Ảnh 2.

Người EQ cao không đợi sếp hỏi mới báo cáo. Họ thường xuyên cập nhật tiến độ công việc. Ảnh minh họa

1. Tinh thần chủ động – chìa khóa gây ấn tượng

Người EQ cao không đợi sếp hỏi mới báo cáo. Họ thường xuyên cập nhật tiến độ công việc, nhờ đó tạo sự tin tưởng và giúp lãnh đạo yên tâm. 

Khi bị hỏi bất ngờ, bạn sẽ dễ dàng phản ứng nhanh chóng và chi tiết.

2. Chi tiết tạo nên sự chuyên nghiệp

Một câu trả lời thông minh cần có dữ liệu cụ thể: mốc thời gian, tiến độ công việc, các bước đã hoàn thành và những vấn đề cần xử lý. Ví dụ:

"Dự án hiện đã hoàn tất giai đoạn 1, chúng tôi đang triển khai giai đoạn 2. Do chuỗi cung ứng bị chậm, thời gian có thể kéo dài thêm 2 tuần. Tôi đang xem xét phương án bổ sung thêm nhà cung cấp để giảm rủi ro."

3. Minh bạch để xây dựng niềm tin

Người EQ cao hiểu rằng che giấu vấn đề chỉ khiến tình hình xấu đi. 

Thay vì né tránh, hãy thẳng thắn chia sẻ khó khăn, đồng thời đưa ra giải pháp hoặc xin hỗ trợ cần thiết. 

Điều này cho thấy bạn không chỉ là người báo cáo vấn đề mà còn là người biết tìm cách tháo gỡ.

EQ cao giúp bạn ghi điểm

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản "Công việc dạo này thế nào?" lại chính là "bài kiểm tra EQ" nơi công sở. 

Người có EQ cao sẽ không trả lời hời hợt mà biết tận dụng cơ hội để thể hiện sự chuyên nghiệp, chủ động và tinh thần trách nhiệm.

Một câu trả lời khéo léo không chỉ giúp bạn ghi điểm trong mắt lãnh đạo, mà còn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và tạo dựng niềm tin vững chắc trong công việc.

Ai EQ cao đều tuân thủ 10 quy tắc đơn giản nhưng quyết định thành côngAi EQ cao đều tuân thủ 10 quy tắc đơn giản nhưng quyết định thành công

GĐXH - Không ồn ào phô trương, người có EQ cao thường tuân theo những nguyên tắc tưởng chừng đơn giản nhưng lại giúp họ kiểm soát cảm xúc, tăng hiệu suất công việc và sống trọn vẹn hơn. Bạn có biết hết 10 quy tắc dưới đây?

Theo Toutiao

Tường Vy (t/h)
