Bố vợ tuyên bố cho mảnh đất, tôi đến tận nơi xem mà muốn khóc, không nghĩ mình lại có ngày này

Nếu ai hỏi quãng thời gian nào khiến tôi áp lực nhất, có lẽ đó là lúc tôi xin cưới vợ. Nhà tôi bình thường, không khá giả, còn nhà cô ấy thì làm ăn ổn định, có của ăn của để. Ngay từ đầu, tôi đã biết mình “không ngang cửa”, nên dù yêu thật lòng, tôi vẫn luôn có cảm giác lép vế.

Ngày sang nhà nói chuyện, bố vợ không phản đối gay gắt, nhưng thái độ đủ để tôi hiểu ông chưa yên tâm. Xung quanh cũng bắt đầu có những lời xì xào, nào là tôi “chạn vương”, nào là hai bên không môn đăng hộ đối. Tôi nghe hết, không phải không chạnh lòng, nhưng chọn im lặng, chỉ cố gắng cư xử đúng mực, lễ phép hết mức có thể.

Sau khi cưới, tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định với nhà vợ. Không phải vì không muốn gần gũi, mà vì trong lòng luôn có một rào cản vô hình. Tôi về nhà vợ đầy đủ, hỏi han, phụ giúp, nhưng chưa bao giờ thấy thật sự thoải mái. Tôi luôn có cảm giác mình phải “giữ ý” nhiều hơn bình thường.

Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi khi vợ tôi sinh con.

Con bé được nửa năm thì một hôm, bố mẹ vợ gọi hai vợ chồng tôi về ăn cơm. Bữa cơm hôm đó không có gì đặc biệt, cho đến khi bố vợ tôi bất ngờ nói rằng ông bà quyết định cho vợ chồng tôi một mảnh đất để sau này ổn định cuộc sống. Tôi nghe mà sững lại, không phải vì vui ngay lập tức, mà vì không nghĩ chuyện đó lại xảy ra với mình.

Sau bữa cơm, ông gọi tôi ra nói chuyện riêng. Đó là lần đầu tiên tôi và bố vợ nói với nhau lâu như vậy, không phải những câu xã giao thường ngày. Ông nói thẳng rằng trước đây ông cũng từng lo lắng, sợ con gái lấy chồng sẽ thiệt thòi, nên mới có những suy nghĩ như vậy. Nhưng thời gian qua, cách tôi sống, cách tôi đối xử với vợ và gia đình đã khiến ông thay đổi.

Rồi ông kể một chuyện mà tôi không ngờ tới. Hồi trẻ, chính ông cũng từng nhờ bên nhà vợ mà có được nền tảng để làm ăn, mới có được cơ nghiệp như bây giờ. Ông nói không có gì phải mặc cảm, cũng không nên để ý đến lời thiên hạ, vì cuộc sống là của mình, không phải của người ngoài.

Nghe những lời đó, tôi không nói được gì nhiều, chỉ thấy trong lòng nhẹ đi rất nhiều.

Cuối tuần, hai bố con cùng nhau đi xem đất. Trên đường đi, tôi vẫn nghĩ chắc là một mảnh đất nhỏ, nằm đâu đó trong ngõ, đủ để xây một căn nhà đơn giản. Nhưng khi đến nơi, tôi thực sự bất ngờ. Đó là một mảnh đất mặt đường, vị trí khá đẹp, không phải kiểu “cho có” như tôi từng tưởng tượng.

Tôi đứng đó một lúc lâu, không biết nên nói gì. Có lẽ lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình được đón nhận thật sự, chứ không phải chỉ là “chấp nhận”.

Điều khiến tôi xúc động nhất lại là câu nói sau đó của bố vợ. Ông bảo mảnh đất này sẽ sang tên cho cả hai vợ chồng tôi, không phải chỉ riêng con gái ông. Ông còn dặn nếu sau này xây nhà có khó khăn thì cứ nói, ông bà sẽ hỗ trợ thêm, nhưng hạn chế nói sang bên nhà tôi để tránh làm thông gia lo lắng hay áp lực.

Tôi nghe mà cổ họng nghẹn lại, không phải vì giá trị của mảnh đất, mà vì cách ông suy nghĩ cho cả hai bên, cho cả tôi.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về quãng thời gian trước đó, về những ánh nhìn, những lời bàn tán mà mình từng để tâm. Hóa ra, điều quan trọng không phải là người khác nói gì, mà là mình sống như thế nào để người trong gia đình nhìn nhận.

Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại buổi đi xem đất hôm đó, tôi vẫn thấy như một bước ngoặt. Không phải vì có thêm tài sản, mà vì lần đầu tiên tôi không còn cảm giác mình là “người ngoài” trong chính gia đình vợ.

Và có lẽ, đó mới là thứ khiến một người đàn ông thấy mình thật sự có chỗ đứng.