3 kiểu người già 'hút cạn năng lượng' con cái: Hiếu thảo mấy cũng nên cân nhắc ở chung

Thứ sáu, 19:08 10/04/2026 | Gia đình
GĐXH - Trong quan niệm truyền thống, phụng dưỡng cha mẹ bằng cách sống chung luôn được xem là biểu hiện rõ ràng của lòng hiếu thảo. Thế nhưng, thực tế không phải lúc nào “ở gần” cũng đồng nghĩa với “yêu thương”.

Người Á Đông từ lâu coi trọng chữ hiếu. Để tránh nỗi day dứt “chưa kịp báo hiếu cha mẹ đã già yếu”, nhiều người sau khi lập gia đình thường đón cha mẹ về sống cùng. Cách làm này vừa thuận tiện chăm sóc, vừa giúp cha mẹ an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, đời sống không phải lúc nào cũng như mong muốn. Sống chung tưởng là gắn kết, nhưng trong nhiều trường hợp lại tiềm ẩn không ít xung đột. Không phải gia đình nào ở chung cũng hòa thuận. Nếu người già có những đặc điểm dưới đây, con cái dù hiếu thuận đến đâu cũng nên cân nhắc kỹ, bởi càng sống gần có thể càng dễ làm tổn thương nhau.

3 kiểu người già "bào mòn" con cái

1. Người già có tính kiểm soát quá mạnh

Có những người lớn tuổi quen làm chủ gia đình cả đời, nên dù về già vẫn giữ thói quen áp đặt. Họ muốn kiểm soát mọi việc, đặc biệt là cuộc sống của con cái.

Khi sống chung, họ dễ xem mình là “trụ cột” trong nhà, can thiệp từ việc lớn đến việc nhỏ mà không tôn trọng thói quen, quan điểm của con cháu. Từ cách ăn mặc, giờ giấc sinh hoạt cho đến cách nuôi dạy con cái… đều muốn quyết định thay.

Điều đáng nói là, khi được góp ý, họ thường viện dẫn kinh nghiệm sống để bác bỏ: “Tôi sống từng này tuổi rồi”, “Tôi chỉ muốn tốt cho các con”… nhưng lại không lắng nghe nhu cầu thực tế của thế hệ trẻ.

Lâu dần, những can thiệp tưởng là “vì yêu thương” ấy lại trở thành áp lực, khiến mối quan hệ giữa các thành viên ngày càng căng thẳng, thậm chí đẩy gia đình đến bờ vực rạn nứt.

Vì vậy, với người có tính kiểm soát cao, việc không sống chung đôi khi không phải là bất hiếu, mà là cách để giữ gìn hòa khí lâu dài.

2. Người già mang nhiều năng lượng tiêu cực

Trong cuộc sống, không ít người lớn tuổi luôn chìm trong tâm trạng bi quan, hay than phiền và trách móc. Họ thường xuyên kể khổ, so bì, cảm thấy mình thiệt thòi hoặc không được quan tâm đúng mức.

Mỗi lần con cái trở về nhà, thay vì cảm nhận sự ấm áp, họ lại phải đối diện với những lời phàn nàn, trách cứ. Không khí gia đình vì thế trở nên nặng nề, ngột ngạt.

Nguy hiểm hơn, nếu sống lâu dài trong môi trường đầy tiêu cực, không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Trẻ có thể trở nên nhạy cảm, tự ti, hoặc hình thành thói quen suy nghĩ tiêu cực, né tránh vấn đề.

Để bảo vệ sức khỏe tinh thần cho cả gia đình, trong trường hợp này, giữ khoảng cách hợp lý có khi lại là lựa chọn tốt hơn sống chung dưới một mái nhà.

3. Người già quá thiên vị con cái

Trong gia đình nhiều con, sự thiên vị của cha mẹ luôn là nguyên nhân sâu xa gây tổn thương.

Thực tế trớ trêu là, người con ít được yêu thương lại thường là người hiếu thảo nhất. Họ sẵn sàng chăm sóc cha mẹ khi về già, hy sinh thời gian, công sức, thậm chí cả tài chính.

Nhưng đổi lại, họ không nhận được sự ghi nhận tương xứng, thậm chí tiếp tục bị đối xử thiếu công bằng.

Có những câu chuyện đau lòng: con cái chăm sóc cha mẹ suốt nhiều năm, nhưng đến khi có tài sản, cha mẹ lại âm thầm dành hết cho người con khác. Nỗi đau không nằm ở vật chất, mà ở cảm giác bị bỏ rơi, không được trân trọng.

Sự thiên vị ấy giống như vết cắt âm thầm, bào mòn tình cảm theo thời gian, khiến sự hiếu thuận dần trở nên mệt mỏi và xa cách.

Vì vậy, với những người từng chịu tổn thương từ sự thiên lệch của cha mẹ, việc cố gắng sống chung để “đổi lấy tình thương” đôi khi chỉ khiến bản thân tổn thương nhiều hơn.

3 đặc điểm ở người già dễ khiến gia đình rạn nứt

Hiếu thảo không đồng nghĩa với việc phải sống chung bằng mọi giá. Sự gắn bó bền vững trong gia đình không đến từ khoảng cách địa lý, mà đến từ sự tôn trọng, thấu hiểu và chừng mực trong cư xử.

Nếu người lớn tuổi mang những đặc điểm dễ gây tổn thương như kiểm soát quá mức, tiêu cực kéo dài hay thiên vị con cái, thì việc giữ một khoảng cách phù hợp lại chính là cách để bảo vệ tình thân.

Đôi khi, yêu thương không phải là ở thật gần, mà là biết giữ cho nhau một không gian vừa đủ – để còn có thể đi cùng nhau lâu dài.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
