Đừng ngây thơ nữa: Đây là biểu hiện khi 12 con giáp nam khi thay lòng

Con giáp Tý

Khi thay lòng, con giáp tuổi Tý lại trở nên khó nắm bắt. Ảnh minh họa

Đàn ông tuổi Tý vốn nổi tiếng cẩn thận và tinh tế. Khi yêu, con giáp này luôn biết cách quan tâm, quan sát từng cảm xúc của nửa kia.

Sự dịu dàng và thông minh khiến họ dễ dàng chiếm được trái tim đối phương.

Thế nhưng khi thay lòng, con giáp Tý lại trở nên khó nắm bắt. Họ không nói lời chia tay ngay mà dần dần biến mất khỏi cuộc sống của bạn.

Những cuộc gọi không còn được trả lời, lời hẹn hò liên tục bị từ chối. Khi đã hết yêu, con giáp này thường chọn cách đoạn tuyệt nhanh chóng, lạnh lùng rút lui để tránh dây dưa.

Con giáp Sửu

Nếu một ngày bạn nhận thấy con giáp tuổi Sửu không còn chủ động liên lạc, thường xuyên lấy lý do bận công việc để né tránh, đó là dấu hiệu rõ ràng tình cảm đã thay đổi. Ảnh minh họa

Người tuổi Sửu vốn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, nhưng khi yêu, con giáp này lại sẵn sàng dành thời gian cho nửa kia. Họ tranh thủ từng phút để gọi điện, nhắn tin hay gặp gỡ.

Tuy nhiên, nếu một ngày bạn nhận thấy con giáp Sửu không còn chủ động liên lạc, thường xuyên lấy lý do bận công việc để né tránh, đó là dấu hiệu rõ ràng tình cảm đã thay đổi.

Khi hết yêu, họ quay lại với nhịp sống chỉ xoay quanh công việc và dần xa cách đối phương.

Con giáp Dần

Khi tình cảm phai nhạt, tuổi Dần sẽ trở nên vô tâm. Ảnh minh họa

Đàn ông tuổi Dần thẳng thắn và dứt khoát trong tình cảm. Khi yêu, con giáp này sẵn sàng chia sẻ mọi thứ, đi đâu cũng muốn có người yêu bên cạnh.

Nhưng khi tình cảm phai nhạt, tuổi Dần sẽ trở nên vô tâm. Họ không còn báo trước lịch trình, đi chơi mà chẳng nhớ tới người đang chờ ở nhà.

Sự thiếu quan tâm chính là dấu hiệu rõ nhất cho thấy con giáp này đã không còn tình cảm như trước.

Con giáp Mão

Nếu con giáp Mão bỗng dưng trở nên lạnh nhạt đó chính là biểu hiện họ đã thay lòng. Ảnh minh họa



Mão là con giáp lãng mạn và dịu dàng. Khi yêu, họ luôn tìm cách tạo bất ngờ, dành nhiều thời gian cho người mình thương.

Nếu con giáp này bỗng dưng trở nên lạnh nhạt, ít liên lạc và tỏ ra khó chịu khi bạn chủ động, đó chính là biểu hiện họ đã thay lòng.

Sự quan tâm từng có dần biến mất, thay vào đó là khoảng cách ngày càng lớn.

Con giáp Thìn

Sự thay đổi bất thường thường xuất phát từ cảm giác áy náy khi con giáp tuổi Thìn đã có tình cảm khác. Ảnh minh họa

Người tuổi Thìn khá lý trí trong tình yêu. Họ vẫn giữ được sự cân bằng giữa công việc và tình cảm. Vì vậy, việc bận rộn không hẳn là dấu hiệu thay lòng của con giáp này.

Ngược lại, khi bỗng dưng trở nên nhiệt tình quá mức, quan tâm thái quá, thậm chí có phần nịnh nọt, đó lại là dấu hiệu đáng lưu ý.

Sự thay đổi bất thường ấy thường xuất phát từ cảm giác áy náy khi con giáp Thìn đã có tình cảm khác.

Con giáp Tỵ

Tỵ là con giáp cầu toàn và khá khắt khe. Khi yêu, họ thường góp ý, thậm chí "soi" từng hành động của nửa kia.

Nếu một ngày con giáp này không còn quan tâm, không còn bắt bẻ hay góp ý, đó không phải dấu hiệu tích cực.

Sự im lặng ấy cho thấy họ đã không còn muốn đầu tư tình cảm vào mối quan hệ nữa.

Con giáp Ngọ

Con giáp Ngọ chọn cách chấm dứt để tránh làm tổn thương kéo dài. Ảnh minh họa

Đàn ông tuổi Ngọ thẳng thắn trong tình yêu. Khi yêu, họ thể hiện rõ ràng, khi hết yêu cũng không muốn giấu giếm.

Con giáp này hiếm khi có những dấu hiệu vòng vo. Thay vào đó, họ sẽ trực tiếp nói ra cảm xúc của mình và chọn cách chấm dứt để tránh làm tổn thương kéo dài.

Đây là con giáp dứt khoát nhất khi thay lòng.

Con giáp Mùi

Tuổi Mùi dịu dàng nhưng thiếu quyết đoán. Khi tình cảm nhạt dần, con giáp này thường rơi vào trạng thái do dự.

Họ lúc gần lúc xa, thái độ thất thường khiến đối phương khó hiểu.

Sự mâu thuẫn này xuất phát từ việc con giáp tuổi Mùi không muốn làm tổn thương người kia nhưng cũng không đủ tình cảm để tiếp tục.

Con giáp Thân

Khi hết yêu, con giáp Thân lập tức trở nên lạnh lùng. Ảnh minh họa



Tuổi Thân là con giáp dễ thay đổi cảm xúc. Khi yêu, họ nhiệt tình và sẵn sàng hy sinh nhiều thứ.

Nhưng khi hết yêu, con giáp này lập tức trở nên lạnh lùng. Họ thường xuyên "chiến tranh lạnh", ít nói chuyện mà không có lý do rõ ràng.

Đây là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất khi tuổi Thân thay lòng.

Con giáp Dậu

Đàn ông tuổi Dậu khá lý trí. Khi tình cảm không còn, con giáp này thường tìm đủ lý do để giải thích cho sự thay đổi của mình.

Họ có thể đề nghị "tạm xa nhau", hoặc muốn cả hai có thời gian riêng. Thực chất, đây là cách để con giáp tuổi Dậu kéo dài khoảng cách và khiến tình cảm tự nhạt dần.

Con giáp Tuất

Tuổi Tuất nghiêm túc trong tình yêu. Khi yêu, họ luôn đưa nửa kia vào các mối quan hệ bạn bè, gia đình.

Khi thay lòng, con giáp này dần loại bỏ đối phương khỏi cuộc sống. Họ không còn nhắc tới người yêu, cũng không đưa đi gặp bạn bè. Khoảng cách xã hội chính là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Con giáp Hợi

Con giáp Hợi sẽ chọn cách xa dần, ít gặp gỡ, để mối quan hệ tự kết thúc. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi lãng mạn và giàu tình cảm. Ngay cả khi hết yêu, con giáp này vẫn cố tỏ ra quan tâm để tránh làm đối phương đau lòng.

Tuy nhiên, sự giả vờ ấy không kéo dài. Họ sẽ chọn cách xa dần, ít gặp gỡ, để mối quan hệ tự kết thúc. Đây là cách con giáp Hợi tránh cảm giác áy náy khi đã thay lòng.

Nhìn chung, mỗi con giáp nam đều có cách riêng khi tình cảm thay đổi. Việc nhận ra những dấu hiệu này sớm sẽ giúp bạn tránh tổn thương và có quyết định phù hợp cho mối quan hệ của mình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.