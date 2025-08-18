Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.
Trong văn bản do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa ký ban hành cho biết ngày 17/8/2025, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết "Bé trai 13 tháng tuổi tử vong tại Tây Ninh, xem xét kỷ luật 2 điều dưỡng" tại BVĐK Tây Ninh.
Về việc này, thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến, cụ thể:
Đây là tai biến y khoa theo quy định tại Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, vì vậy đề nghị Bệnh viện thực hiện theo quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để kết luận về việc xác định người hành nghề có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật, làm cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có).
Đề nghị Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện liên hệ, tổ chức gặp gỡ động viên, chia sẻ đối với gia đình người bệnh, phối hợp với cơ quan bảo hiểm và các đơn vị liên quan có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bệnh cũng như người hành nghề và bệnh viện.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát tất cả các quy trình kỹ thuật chuyên môn, quy trình chăm sóc đã thực hiện trên người bệnh từ lúc nhập viện đến khi xảy ra tai biến gây tử vong, đặc biệt trong chẩn đoán xác định và chỉ định điều trị khí dung adrenalin cho trẻ em theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em đã được Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015.
Cùng đó, Sở chỉ định một đầu mối phát ngôn của Sở Y tế, thống nhất với Bệnh viện đa khoa Tây Ninh để cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ cho cơ quan báo chí, truyền thông (nếu được yêu cầu) và sớm thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện rút kinh nghiệm sâu sắc, rà soát, củng cố, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về hoạt động cải tiến chất lượng, an toàn người bệnh và phòng ngừa sự cố y khoa.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh, đề nghị Sở Y tế Tây Ninh khẩn trương triển khai thực hiện và cập nhật báo cáo chi tiết, đầy đủ thông tin theo quy định và kết luận của Hội đồng chuyên môn về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 22/8/2025 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Bé trai 13 tháng tuổi ngụ xã Ninh Điền, Tây Ninh, tiền sử sinh thiếu tháng, thể trạng yếu, chưa tiêm vaccine phòng ngừa các bệnh. Bé nhập viện tối 9/8 trong tình trạng sốt cao, nôn ói, điều trị ở khoa nhi. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh sởi, biến chứng viêm phổi nặng, rối loạn chức năng ruột, da nổi ban, bú kém, chỉ định điều trị bằng kháng sinh, hạ sốt.
Khoảng 10h ngày 12/8, bệnh nhân chuyển nặng, suy hô hấp, viêm thanh khí quản cấp nên được chuyển đến Khoa Nhiễm. Bác sĩ Khoa Nhi và Khoa hồi sức tích cực chống độc - ICU đã hội chẩn để điều trị cho bệnh nhi.
Bác sĩ chỉ định sử dụng adrenalin cho bệnh nhân. Thuốc này thường thực hiện qua hai cách là phun khí dung và tiêm. Trong trường hợp này bác sĩ chỉ định sử dụng bằng cách phun khí dung, nhưng nhân viên điều dưỡng lại tiêm cho bệnh nhi.
Đến khoảng 9h ngày 13/8, bệnh nhi lừ đừ, phát ban toàn thân, nhịp tim nhanh, thở qua nội khí quản, phổi giãn nở hai bên, suy hô hấp nặng... bệnh viện quyết định chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, bé tiếp tục suy hô hấp nặng và ngưng tim. Đến bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM, các bác sĩ đã tích cực sử dụng các biện pháp hồi sức cấp cứu nhưng bé mất chiều cùng ngày.
Về sai sót của hai nhân viên điều dưỡng, theo lãnh đạo BVĐK Tây Ninh cho biết, bệnh viện sẽ tiến hành lập hội đồng kỷ luật, xem xét hình thức kỷ luật và tạo điều kiện để hai nhân viên này có buổi xin lỗi trực tiếp với gia đình bệnh nhân. Hai điều dưỡng này sẽ chuyển sang công tác bộ phận khác, không tiếp tục chăm sóc, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.
Đại diện bệnh viện đến thăm, chia buồn với gia đình bệnh nhi, giải thích rõ chi tiết quá trình điều trị và xin lỗi về sự sơ suất của hai nhân viên điều dưỡng.
Thái Bình
