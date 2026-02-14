Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?
GĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.
Tết nên uống trà gì để vừa thơm dịu, vừa tốt cho sức khỏe?
Ngày Tết, việc uống trà ngày Tết không chỉ là thói quen văn hóa mà còn giúp cơ thể cân bằng sau những bữa ăn nhiều đạm, dầu mỡ. Các loại trà có hương thơm tự nhiên, vị thanh nhẹ như trà sen, trà hoa nhài hay trà thảo mộc thường được ưu tiên vì dễ uống, không gây đầy bụng và mang lại cảm giác thư thái trong những ngày đầu năm.
Trong đó, trà sen ngày Tết được nhiều người yêu thích bởi hương thơm dịu, hậu vị ngọt nhẹ và cảm giác an yên rất riêng. Sen không chỉ tạo mùi hương tinh tế mà còn giúp tinh thần dễ chịu hơn, phù hợp để thưởng trà buổi sáng hoặc sau bữa cơm sum họp. Ngoài trà sen, các loại trà hoa tự nhiên cũng là lựa chọn lý tưởng để vừa thưởng thức, vừa giữ nhịp sinh hoạt nhẹ nhàng trong dịp Tết.
Tuy nhiên, để uống trà Tết tốt cho sức khỏe, cần chọn loại trà phù hợp và dùng với lượng vừa phải. Tránh uống trà quá đặc, quá muộn vào buổi tối hoặc kết hợp với nhiều đồ ngọt, bánh mứt cùng lúc. Một chén trà thơm đúng cách không chỉ giúp vị giác cân bằng mà còn góp phần mang lại cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu cho cả cơ thể và tinh thần trong những ngày xuân.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
