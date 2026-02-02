Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Dị vật thực quản do nuốt thuốc còn vỏ bọc

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp dị vật ống tiêu hóa hiếm gặp do bệnh nhân vô tình nuốt nguyên viên thuốc paracetamol còn cả vỏ bọc, gây mắc kẹt tại thực quản.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Đ., sinh năm 1977, trú tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh. Theo khai thác bệnh sử, trước đó bệnh nhân chơi thể thao dẫn đến đau nhức vùng vai gáy. Sáng cùng ngày, bệnh nhân tự uống thuốc paracetamol để giảm đau. Tuy nhiên, do mải xem tivi và thiếu chú ý, bệnh nhân đã uống cả viên thuốc khi vẫn còn nguyên lớp vỏ bọc bên ngoài.

Hình ảnh nội soi cho thấy viện thuốc còn nguyên vỏ trong thực quản bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngay sau khi uống, bệnh nhân xuất hiện cảm giác mắc nghẹn ở cổ, đau tức vùng thực quản, nghĩ rằng bị hóc nên nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để khám và xử trí.

Tại Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115, bệnh nhân được thăm khám, chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa và chỉ định nội soi can thiệp gắp dị vật. Kết quả nội soi cho thấy tại đoạn 1/3 trên của thực quản, ngay sát cơ thắt trên, có dị vật là viên thuốc còn vỏ, cạnh sắc, kích thước khoảng 1,5 cm, gây trầy xước niêm mạc thực quản.

Gắp dị vật qua nội soi, tránh biến chứng nguy hiểm

Kíp nội soi của Khoa Thăm dò chức năng đã tiến hành gắp dị vật qua nội soi bằng dụng cụ chuyên dụng. Thủ thuật diễn ra thuận lợi, dị vật được lấy ra an toàn. Kiểm tra sau can thiệp ghi nhận niêm mạc thực quản có vết xước nông, không chảy máu, không có dấu hiệu thủng. Các cơ quan khác của ống tiêu hóa như dạ dày, tá tràng ghi nhận hình ảnh niêm mạc cơ bản bình thường.

Bệnh nhân ổn định sau thủ thuật và được theo dõi, tư vấn chăm sóc theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi sử dụng thuốc, nhất là thuốc viên. Trước khi uống cần kiểm tra kỹ, loại bỏ hoàn toàn vỏ bọc, uống với đủ nước và không sử dụng thuốc trong trạng thái mất tập trung.

Khi có biểu hiện nuốt nghẹn, đau rát cổ họng hoặc nghi ngờ dị vật đường tiêu hóa, người dân cần đến cơ sở y tế ngay, tránh cố nuốt thêm thức ăn hoặc tự xử trí tại nhà, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nghiêm trọng cho thực quản.