Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim

Vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết đã tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp xảy ra trong lúc chơi thể thao ở người bệnh còn rất trẻ.

Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.

Được biết, anh H. từng chơi bóng đá thường xuyên nhưng đã ngưng tập luyện khoảng một năm, gần đây mới quay lại. Trước khi chơi, anh có khởi động nhẹ, tuy nhiên trong quá trình vận động xuất hiện đau ngực, chóng mặt và mất ý thức, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được chuyển đến phòng can thiệp, tiến hành đặt stent. Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định, tiếp tục được điều trị tại khoa Tim mạch can thiệp.

Theo BSCKII Nguyễn Lạc Việt – Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, đây là trường hợp bệnh nhân rất trẻ tuổi, không có tiền sử bệnh tim mạch hay bệnh lý nền. Điều này cho thấy nhồi máu cơ tim không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà có thể gặp ở người trẻ, tưởng chừng hoàn toàn khỏe mạnh.

Người trẻ không nên chủ quan với các bệnh tim mạch chỉ gặp ở người lớn tuổi mà bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo như đau ngực, khó thở, mệt bất thường, chóng mặt…, bởi có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần tầm soát sức khỏe định kỳ để lựa chọn môn thể thao và cường độ tập luyện phù hợp với thể trạng, đặc biệt với những người quay lại tập luyện sau thời gian dài gián đoạn. Trước khi vận động cần khởi động kỹ và tăng dần mức độ tập luyện để tim và cơ thể thích nghi, tránh thay đổi cường độ đột ngột gây sốc tim mạch.