Bộ Y tế vào cuộc vụ nhân viên y tế hành hung người bệnh tại nha khoa Tuyết Chinh - TP Hồ Chí Minh

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ngày 8/9 đã có văn bản gửi Sở Y tế TP Hồ Chí Minh về việc báo cáo nội dung liên quan đến sự việc xảy ra tại nha khoa Tuyết Chinh .

Trong văn bản của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh do TS.BS Nguyễn Trọng Khoa - phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh ký ban hành cho biết, Cục đã nhận được thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh địa chỉ đường Trần Thị Nghĩ, phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến như sau:

Đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xác minh, báo cáo làm rõ về nội dung phản ánh nêu trên xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh đồng thời khẩn trương tổ chức kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và đánh giá về thái độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với với nhân viên y tế tại cơ sở nêu trên.

Trường hợp có vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đề nghị Sở Y tế xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Y tế qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/09/2025.

Hình ảnh chị T bị hành hung. Ảnh: Cắt từ video.

Trước đó, như Sức khoẻ và Đời sống đã đưa tin, ngày 7/9, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị hành hung, chửi bới và đập phá tài sản tại một cơ sở nha khoa ở quận Gò Vấp (trước đây. Nay là phường Hạnh Thông).

Theo xác minh của phóng viên, sự việc xảy ra ngày 3/9 tại cơ sở nha khoa T.C (đường Trần Thị Nghĩ, phường Hạnh Thông). Nạn nhân là chị T, khách hàng cũ của cơ sở này.

Được biết, trong lúc trao đổi về tình trạng răng, chị T và phía phòng khám đã xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ chủ cơ sở này lao vào đánh, chửi bới, xúc phạm danh dự chị T.

"Bà chủ cơ sở này dùng gậy đánh vào bụng và hông, lôi tôi từ ghế xuống sàn, ném dép vào mặt, dùng tay cào xước da và bóp cổ", chị T cho biết.

Theo chị T, bà chủ cơ sở T.C còn phá hỏng chiếc IPhone 11 trị giá 16 triệu đồng và kính Gentle Monster 7,8 triệu đồng, Chị T cho biết, chị có đầy đủ hóa đơn chứng minh thiệt hại. Toàn bộ sự việc được người đi cùng quay lại bằng điện thoại.

Sau vụ việc, chị T phải nhập viện để điều trị vết thương và đã làm đơn yêu cầu cơ quan công an khởi tố chủ cơ sở T.C về các tội danh liên quan.

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin của phóng viên xác nhận, Công an phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn phản ánh và mời cả hai bên lên làm việc.

Thái Bình