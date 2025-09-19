Bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn do 9X cầm đầu

Ngày 19/9, Công an TP Huế cho biết, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố 8 đối tượng về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Danh tính các đối tượng gồm: Phạm Duy Phú (SN 1992, trú tại Nghệ An), Nguyễn Huy Tiến (SN 1979, trú tại TP Hà Nội), Nguyễn Phi Định (SN 1997, trú tại Nghệ An), Phạm Đắc Hóa (SN 1983, trú tại TP Huế), Trần Quốc Huy (SN 1994, trú tại Nghệ An), Phạm Hữu Dũng (SN 1991, trú tại TP Hà Nội), Đinh Xuân Nam (SN 2000, trú tại Ninh Bình) và Mai Quốc Việt (SN 2000, trú tại Nam Định).

Lần theo manh mối

Từ những tin nhắn iMessage được gửi hàng loạt với nội dung ngắn gọn "Chuyên làm GPLX, CCCD, bằng cấp các loại… uy tín, bảo mật, giao hàng toàn quốc", kèm một tài khoản Zalo "ảo" liên hệ, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Huế ) lần ra manh mối bất thường.

Đây không phải vài tin nhắn đơn lẻ mà là một chiến dịch "dội bom" quy mô lớn, nhắm tới hàng vạn thuê bao trên cả nước. Sự chuyên nghiệp lập tức làm dấy lên nghi vấn về một đường dây tội phạm công nghệ cao , được điều hành tinh vi và đầu tư bài bản.

Phạm Duy Phú, kẻ cầm đầu đường dây bị bắt giữ.

Lần theo các tài khoản Zalo "ảo", lực lượng chức năng phát hiện nhiều Fanpage chạy quảng cáo rầm rộ, giao diện chuyên nghiệp, tiếp cận hàng triệu người dùng. Các giao dịch đều thực hiện trong "thế giới ảo", khách hàng chỉ liên hệ qua tài khoản giả, gửi thông tin qua Zalo, Messenger, thanh toán COD.

Nhận định đây là đường dây tội phạm quy mô lớn, Ban chuyên án được xác lập. Phân tích dòng tiền quảng cáo, trinh sát phát hiện Phạm Hữu Dũng là người quản trị fanpage, nhưng hắn chỉ là mắt xích, không biết kẻ cầm đầu.

Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng lần ra một hệ thống phức tạp gồm 3 máy chủ thuê ở nước ngoài, điều khiển 35 điện thoại phát tán hàng nghìn tin nhắn rác mỗi ngày. Chủ nhân của hệ thống này là Phạm Duy Phú, một đối tượng trẻ nhưng am hiểu công nghệ, thiết kế và in ấn. Từ đây, chân dung "ông trùm" đường dây giấy tờ giả quy mô "khủng" dần lộ diện.

"Công xưởng" sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn

Sau khi xác định được Phú là kẻ cầm đầu, Ban chuyên án tiến hành bóc gỡ toàn bộ mạng lưới. Với vai trò chủ mưu, Phú trực tiếp vận hành hệ thống quảng cáo, quản lý Zalo "ảo" chốt đơn, đồng thời điều hành khâu sản xuất.

"Công xưởng" được đặt trong một căn hộ cao cấp tại trung tâm tỉnh Nghệ An do Phú, Huy và Định điều hành. Bên trong trang bị đầy đủ máy in màu công nghệ cao, máy in thẻ cứng, máy ép plastic, máy khắc laser, phôi bằng cấp, CCCD, GPLX… để sản xuất giấy tờ giả tinh vi, khó phân biệt thật giả.

Tang vật liên quan trong đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn.

Để che giấu, Phú tuyển người qua Facebook, Telegram với danh nghĩa "nhân viên văn phòng". Những người này được giao mở tài khoản ngân hàng, nhận chuyển tiền, vô tình trở thành mắt xích trong hoạt động rửa tiền.

Sau khi sản xuất, giấy tờ giả được chuyển ra Hà Nội, do Tiến và Nam phụ trách trung chuyển. Nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng, các đối tượng chia nhỏ hàng, gửi qua nhiều bưu cục ViettelPost, VNPost khác nhau. Mai Quốc Việt chịu trách nhiệm tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình và xử lý phát sinh, tạo thành một "mê cung" vận chuyển.

Từ năm 2022, đường dây này thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng, gây nguy hại lớn cho trật tự xã hội.

Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, Ban chuyên án quyết định "cất vó". Các mũi trinh sát đồng loạt ập vào căn hộ của Phú tại Nghệ An và nhiều điểm tại Hà Nội.

Tang vật thu giữ gồm 35 điện thoại, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ CCCD, 3 máy in màu, hơn 15.000 phôi giả cùng nhiều giấy tờ giả đã hoàn thành như CCCD, GPLX, bằng ĐH, THPT, chứng nhận đăng ký xe...

Trước chứng cứ rõ ràng, Phú và đồng phạm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.