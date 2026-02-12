Khởi tố chủ cơ sở ở Bắc Ninh dùng chất cấm chế biến riềng xay
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố một chủ cơ sở sản xuất riềng xay do trộn hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm để chế biến rồi bán cho người tiêu dùng.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất riềng xay của hộ gia đình Nguyễn Văn Vinh (50 tuổi, trú tại thôn Sàn, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh).
Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện vợ chồng Nguyễn Văn Vinh đang chế biến riềng xay tươi có trộn chất tẩy đường và chất vàng o, là những chất hoá học bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 2 tấn riềng xay thành phẩm có màu vàng đậm và vàng nhạt đều được trộn chất vàng o và chất tẩy đường.
Nguyễn Văn Vinh khai nhận, từ năm 2024, vợ chồng Vinh mua thu mua riềng củ tươi và củ chuối tươi của người dân trên địa bàn xã mang về chế biến riềng xay làm thực phẩm bán cho người dân chế biến thức ăn. Vinh đã tìm hiểu trên mạng và tìm mua các hóa chất trên trôi nổi trên thị trường để sử dụng. Mục đích là để riềng xay có màu vàng đẹp, tươi lâu, bán được giá.
Riềng xay sau khi chế biến xong, vợ chồng Vinh bán cho các tiểu thương để họ tiếp tục mang ra các chợ đầu mối, chợ dân sinh bán cho người dân hoặc bán cho các cá nhân là đầu mối đưa vào các công ty trong khu công nghiệp để chế biến thức ăn cho công nhân. Mỗi ngày, vợ chồng Vinh bán được khoảng 3 tạ riềng xay thành phẩm.
Được biết, chất vàng o được xếp vào nhóm các chất có khả năng gây ung thư cao. Chất này tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm hay chăn nuôi, trồng trọt. Còn chất tẩy đường là hợp chất có tính khử mạnh, thường được sử dụng làm chất tẩy trắng trong công nghiệp, khi sử dụng trong chế biến thực phẩm thì ảnh hưởng rất lớn và nguy hiểm đến sức khỏe con người. Việc sử dụng các hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Ngày 10/02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vinh về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và những người liên quan để xử lý theo quy định.
