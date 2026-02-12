Ninh Bình: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của người dân

Ngày 12/2, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình vừa kiểm tra, phát hiện Trần Thế Huynh (SN 1986, trú tại thôn Tô Đê, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Trần Thế Huynh là đối tượng đã có 3 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau khi trốn truy nã, đối tượng về địa bàn tỉnh Ninh Bình cư trú lấy tên giả là Trần Văn Tuân (SN 1979, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú số 10, khu đô thị Vinhomes Oceans Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thế Huynh tại cơ quan công an.

Thủ đoạn của Trần Thế Huynh tự xưng là cán bộ công an và có quen biết nhiều lãnh đạo tỉnh có thể xin mua được các suất đất dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với giá ngoại giao, giá rẻ hơn giá thị trường. Tin tưởng các thông tin Trần Thế Huynh đưa ra, nhiều người dân đã chuyển tiền cho Huynh mua đất dự án để đầu tư. Với thủ đoạn trên đối tượng đã nhận và chiếm đoạt tiền của nhiều công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với số tiền trên 65 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình tập trung xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an thông báo nếu ai bị Trần Thế Huynh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên thì liên hệ, cung cấp tài liệu cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn, giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại. Đồng thời khuyến cáo người dân khi giao dịch mua bán đất cần tìm hiểu kỹ thông tin về chủ sở hữu, pháp lý của thửa đất, tuyệt đối không đặt cọc tiền mua đất khi chưa xác minh rõ thông tin về chủ đất và pháp lý về tài sản để tránh rủi ro.