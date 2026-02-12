Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo Nguyễn Văn Dũng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2017.

Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Minh Quân (SN 1967; thường trú tại phường Ba Đình, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng (tên gọi khác Lê Văn Dũng). Ảnh: CATP Hà Nội

Qua làm việc, Quân khai nhận đã sử dụng giấy tờ giả đứng tên Hoàng Văn Nhuận để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng, đồng thời khai nhận đồng phạm là Nguyễn Văn Dũng (tên gọi khác Lê Văn Dũng; SN 1982, chưa rõ địa chỉ) là người sử dụng danh tính Lê Mạnh Quân trong hồ sơ vay vốn.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị ai là biết thông tin về đối tượng Nguyễn Văn Dũng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Công an đề nghị đối tượng Nguyễn Văn Dũng (tên gọi khác Lê Văn Dũng) sớm ra trình diện, đến làm việc với cơ quan chức năng để được xem xét hưởng sự khoan hồng của pháp luật.