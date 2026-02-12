Bắc Ninh: Bắt đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn làm ăn

Theo cơ quan công an, trước đó tại khu vực VAC thuộc thôn Thọ Khê, xã Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ đốt xe máy xúc, khiến cho quần chúng Nhân dân hết sức hoang mang, lo lắng.

Trước tình hình trên, ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo đội án, phân công cán bộ và các điều tra viên có kinh nghiệm nhanh chóng xuống hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân cháy. Quá trình điều tra nhận thấy, đây là vụ việc phức tạp, xảy ra vào đêm (từ 22h đến 23h), nên rất khó khăn cho công tác điều tra.

Sau khi báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh chỉ đạo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã xác minh làm rõ đối tượng đốt xe máy xúc.

Đối tượng Nguyễn Chí Khôi tại hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, do mâu thuẫn trong việc làm ăn, khoảng 22h00 ngày 04/01/2026, sau khi uống rượu xong, Nguyễn Chí Khôi (SN 1980, trú tại thôn Thọ Trai, xã Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh), đi đến khu vực lán sau của nhà mình lấy 01 chai xăng (thể tích 330ml), rồi điều khiển xe máy đi đến chiếc máy xúc nhãn hiệu YANMAR, tên thương mại B7 Pro-Sigma, nước sản xuất là JAPAN, mã kiểu loại B7-A5, màu vàng, xanh, đen đang đỗ tại khu vực VAC thuộc thôn Thọ Khê, xã Tam Sơn, để thực hiện hành vi đốt chiếc xe máy xúc trên.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 09/02/2026, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Khôi về tội "Hủy hoại tài sản"theo quy định tại khoản 2, Điều 178, BLHS.

Hiện vụ án nói trên đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.