Đánh bạc trên mạng gần 6 tỷ đồng, nam thanh niên bị khởi tố

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an phường Vũ Phúc đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nam thanh niên về hành vi đánh bạc trên không gian mạng với số tiền gần 6 tỷ đồng.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện Trần Bảo Chương (SN 2002, trú thôn Trực Tầm, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) có hành vi đánh bạc trực tuyến. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 10/10/2025 đến 25/1/2026, Chương tham gia đánh bạc 59 lần, với tổng số tiền hơn 5 tỷ 932 triệu đồng.

Công an phường Vũ Phúc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bảo Chương. Ảnh: Cơ quan Công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Vũ Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bảo Chương về hành vi “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia các trò chơi có thưởng trên mạng dưới mọi hình thức; đồng thời cảnh giác trước các chiêu trò quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ. Khi phát hiện website, ứng dụng đánh bạc, cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.